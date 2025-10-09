Futur adversaire de l’OL en Ligue 1 avec Nice, Morgan Sanson aurait pu jouer avec le club lyonnais, il y a quelques saisons. Mais une rupture du ligament croisé a eu raison de son transfert.

Le destin d’une carrière peut tenir à un rien. Combien de footballeurs ont vu leur carrière être stoppée en plein vol à cause d’un mauvais choix de club ou tout simplement d’une blessure ? La liste serait bien trop longue pour être faite. S’il connait un parcours plus qu’honorable depuis ses débuts au Mans, Morgan Sanson aurait pu connaitre un chemin différent de celui qui l’a mené jusqu’à Nice depuis trois saisons désormais.

En 2015, le milieu de terrain est passé tout proche de rejoindre l’OL, comme il l’a confié au Média Carré. Mais une vilaine blessure au ligament a tout remis en cause et l’a poussé à rester à Montpellier jusqu’en juin 2017. "Mon agent à l’époque m’appelle et me dit : 'viens au bureau !'. Donc, je vais le voir et là, il écrit sur le tableau : PSG, OL et Arsenal. Il me dit que ce sont les clubs qu’on a eus pour moi. C’était un truc de fou. Là où ça avance le plus, c’est avec Lyon."

"Ç'a été un terrible coup d'arrêt"

Alors, chef du recrutement, Florian Maurice se déplace jusqu’à Montpellier pour discuter avec le joueur et les deux parties "s’accordent plus ou moins sur les chiffres. C’était en passe d’être fait." Entre Rhône et Saône, Morgan Sanson aurait "multiplié par trois" son salaire, mais les discussions n’ont jamais pu aller jusqu’au bout. La faute à un Montpellier - Toulouse durant lequel le milieu "se pète le croisé. J’ai pleuré pendant trois à quatre jours sans m’arrêter. Ç'a été un terrible coup d’arrêt." Pas de transfert à l’OL donc, mais des passages à l’OM, Aston Villa et Strasbourg avant de rejoindre Nice, futur adversaire du club rhodanien le 18 octobre prochain.