Malick Fofana lors d'OL - Angers
Malick Fofana lors d’OL – Angers (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Toulouse (1-2) : l'action litigieuse sur Fofana pas analysée par la DTA

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • À la 10e minute, au moment de frapper, Malick Fofana a été poussé dans le dos par un défenseur de Toulouse. Malgré certaines contestations, l’arbitre de la rencontre n’a pas jugé bon de siffler un penalty. L’action n’a d’ailleurs pas donné lieu à un rectificatif de la Direction de l’arbitrage de la FFF.

    Penalty ou pas penalty ? Dimanche dernier, l’OL ne pouvait s’en prendre qu’à lui-même d’avoir perdu contre Toulouse à domicile. Seulement, une action à la 10e minute a soulevé quelques interrogations chez les supporters lyonnais. Tout proche d’ouvrir le score, Malick Fofana avait réussi à piquer son ballon au-dessus de Guillaume Restes. Cependant, il n’avait certainement pas pu ajuster sa frappe comme il l’aurait entendu, la faute à une poussette grossière dans le dos d’un défenseur de Toulouse. Malgré une protestation, toute timide de certains coéquipiers du Belge, Thomas Léonard n’avait pas cherché à revoir l’action avec la VAR, ni même que cette dernière ne se penche sur le sujet.

    Pas une excuse face à la suffisance lyonnaise

    Erreur ou non ? Que l’on soit dans le camp lyonnais ou toulousain, les avis divergent forcément. Quoi qu’il en soit, la direction technique de l’arbitrage de la FFF n’est pas revenue sur cette action qui aurait pu paraitre litigieuse dans son débrief de la 7e journée de Ligue 1. La preuve que la décision de M. Léonard était la bonne ? Quoi qu'il en soit, l'OL s'est avant tout sabordé tout seul dimanche dernier.

    3 commentaires
    1. j.f.ol
      j.f.ol - jeu 9 Oct 25 à 13 h 36

      Il y avait 1000 fois péno !

      Signaler
    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - jeu 9 Oct 25 à 13 h 44

      Des poussettes il y en a des dizaines par match, soit elles sont toutes siffler et on aura des tonnes de penaltys soit on laisse courir...
      C'est quand même incroyable que maintenant on en arrive à chercher la moindre ptite bête pour se trouver des excuses d'une défaite.

      Signaler
    3. Avatar
      Mopi do Brasil - jeu 9 Oct 25 à 14 h 12

      Avec plus de bouteille, il se serait laissé tomber au lieu de joueur le ballon. Les arbitres récompensent ceux qui ne cherchent pas à jouer une action jusqu'au bout. C'est la logique absurde de la Ligue.

      Signaler

    derniers commentaires
