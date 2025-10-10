Actualités
John Textor, patron d'Eagle Football et propriétaire de l'OL
John Textor, patron d’Eagle Football et propriétaire de l’OL (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP)

Textor obtient un sursis sur sa dette contractée lors du rachat de l'OL

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Ares s'est engagé pour les douze prochains mois à ne pas exiger d'Eagle Football et John Textor le remboursement de la dette contractée lors du rachat de l'OL.

    Une bouffée d'oxygène pour John Textor ? Très certainement après la décision d'Ares, mise en avant par l'AFP ces dernières heures. Cet engagement écrit est daté du 29 septembre, est-il précisé dans le document d'Eagle Football, la holding britannique de l'ex-président de l'OL, qui possède aussi l'équipe brésilienne de Botafogo et le club belge de Molenbeek.

    Ces comptes, déposés début octobre et qui auraient légalement dû l'être depuis plusieurs mois, concernent l'exercice 2022/2023, à un moment où Eagle possédait encore des parts dans le club anglais de Crystal Palace. Ils révèlent une situation financière critique, avec une perte de 217 millions de dollars, ainsi qu'une dette de plus de 450 millions de dollars à rembourser à Ares d'ici à 2028, à des taux compris entre 16 et 22%.

    Ares aurait pu prendre le contrôle des clubs d'Eagle Football

    Le montant précis encore dû aujourd'hui par Eagle n'est cependant pas connu, le groupe ayant cédé en juillet dernier sa participation dans Crystal Palace, pour 190 millions de livres (255 millions de dollars) selon la BBC, ce qui a selon lui "significativement réduit (sa) dette" auprès des créanciers. En ne publiant pas ses comptes à temps, Eagle reconnaît s'être mis en infraction avec ses obligations auprès d'Ares.

    Le fond créancier aurait eu la possibilité légale de réclamer le remboursement immédiat de la dette, c'est-à-dire potentiellement de prendre le contrôle des clubs, utilisés comme garantie lors du prêt. "Nous sommes heureux de bénéficier du soutien de notre prêteur principal", a réagi John Textor auprès de l'AFP, demandant de ne pas "accorder trop d'importance" à la durée du sursis. Ares "a simplement fourni l'assurance minimale nécessaire pour que l'auditeur puisse signer l'audit en toute sérénité", a-t-il ajouté. Contacté par l'AFP, Ares n'a pas fait de commentaire.

    2 commentaires
    1. Avatar
      brad - ven 10 Oct 25 à 8 h 15

      A temps ? Lorsque tu n'as que ça à faire de tes journées a te pencher sur les comptes de ta société et que tu refais ce que la DNCG te reprochait c'est à dire des retards orchestrés pour embrouiller d'avantage, c'est qu'en plus d'être un escroc visible il obtient a nouveau un sursis.....
      Ares va devoir reprendre les clubs et tout vendre......la holding Holnest suit l'échéance à venir.

      Signaler
    2. Juni38
      Juni38 - ven 10 Oct 25 à 9 h 00

      Ares ne l'éjecte donc pas et lui laisse la main sur eagle .
      Si quelqu'un peut m'expliquer car je ne comprend pas leur stratégie ?

      Signaler

