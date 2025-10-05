Actualités
Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Toulouse
Ainsley Maitland-Niles lors d’OL – Toulouse (Photo by Alex MARTIN / AFP)

OL - Toulouse (1-2) : top, flop, ce qu'il faut retenir

  par David Hernandez
  32 Commentaires

    À force de ne pas tuer le match, l'OL a été pris à son propre jeu et s'incline presque logiquement. La faute à des erreurs individuelles. Retrouvez le top et le flop de la rédaction.

    On a aimé

    Le travail en pivot de Martin Satriano

    C’est une semaine faste qui se termine pour l’Uruguayen. Buteur pour la première fois avec l’OL jeudi en Ligue Europa, Satriano a pu enchaîner une deuxième titularisation ce dimanche contre Toulouse. L’enchaînement en moins de 72h n’a pas semblé lui peser dans les jambes, tant il a abattu un vrai travail de sape. Passeur pour Fofana, l’attaquant s’est montré décisif pour la deuxième fois de suite, ce qui ne lui était plus arrivé depuis longtemps. Janvier 2024 très exactement. Alors oui, il y a cette passe, mais à côté, il a montré ce qu’il pouvait apporter dans son rôle de pivot au sein du 4-2-3-1 lyonnais.

    Un vrai point de fixation, que ce soit dans les airs ou dans les pieds, mais aussi un facilitateur pour ses ailiers qu’étaient Fofana et Karabec ce dimanche. Voir le Belge retrouver le chemin des filets n’est pas simplement le fait d’une petite piqure de Fonseca en conférence de presse. Il a pu profiter de l’espace offert par Satriano et de ses décrochages, mais aussi de sa capacité à avoir deux défenseurs sur lui. Le rôle est parfois ingrat, mais Martin Satriano fait du bien dans l’ombre.

    On a moins aimé

    La nonchalance de Maitland-Niles

    Certaines performances individuelles ont été en deçà, comme le double pivot du milieu parfois brouillon ou encore Clinton Mata, coupable d’un certain laxisme, notamment en première mi-temps. Mais globalement, c’est avant tout le deuxième acte que l’on peut reprocher aux Lyonnais. Seulement, dans ce marasme, Ainsley Maitland-Niles a eu les honneurs d’être celui qui a tout gâché.

    Déjà en peu en dedans en première mi-temps, poussant Mata à être un peu sur le fil du rasoir, l’Anglais est impliqué sur les deux buts toulousains. Sa passe interceptée entraine le ballon contré d’Emersonn et qui lobe Greif. Dans la foulée, même s’il n’est pas coupable du coup de casque de l’attaquant toulousain, il concède le corner qui amène le 2-1 des Violets. Comme souvent, le côté nonchalant du latéral est là sauf qu’il se paie ce dimanche après-midi.

    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    Maciel après OL - Toulouse (1-2) : "Ne jamais se contenter d'un 1-0"
    32 commentaires
    1. Avatar
      Gerland Era - dim 5 Oct 25 à 17 h 30

      Fonseca super flop ! Quel entraineur serieux se paye le luxe de ne faire aucun changement alors que son equipe sombre petit à petit en cours de seconde ?

      1. Avatar
        michellahavane - dim 5 Oct 25 à 17 h 51

        Oui oui je suis d'accord il faut pas attendre que on soit dans les relégable pour changer .
        Il faut un homme qui sache insufflé LA RAGE DE VAINCRE COMME ON L'A EU PENDANT 7 TITRES même à la belote il se battait pour gagner .
        Pas de calcul pas d'économie d'énergie il y a des tas de moyens de récupérer avec la cryothérapie dans des caissons et cetera il faut tout mettre en œuvre pour être européen et redresser le club définitivement .
        SI L'ENTRAÎNEUR N'EST PAS CAPABLE IL FAUT VITE CHANGER

    2. Monark
      Monark - dim 5 Oct 25 à 17 h 33

      Sa nonchalance est ,comment dire , exaspérante. La boulette qu’il fait à la 88ème , à cet endroit là du terrain , il va se la traîner un moment. Il faut dire qu’à ce poste , on a le choix entre lui et …Kluivert. Pas de quoi être totalement serein.

      1. Avatar
        brad - dim 5 Oct 25 à 17 h 40

        Tu as aussi la possibilité de mettre Barisic , ce n'est pas son poste habituel , mais sa jeunesse et l'habilité qu'il a avec le ballon lui permettent cette polyvalence.

    3. gone69
      gone69 - dim 5 Oct 25 à 17 h 34

      On a surtout pas de banc, donc jouer plusieurs compétitions en même temps et quasi impossible.

      1. Avatar
        Gerland Era - dim 5 Oct 25 à 17 h 50

        Faut arrêter, on a des remplaçants qui peuvent rivaliser contre le TFC. Sans auxun doute !

    4. Avatar
      Cicinho2 - dim 5 Oct 25 à 17 h 51

      Déception ce soir face à une équipe qu’on aurait dû battre ☹️
      Déçu de pas avoir vu Merah (ou Sulc) en 10 derrière l’attaquant contre ce genre d’équipe

    5. j.f.ol
      j.f.ol - dim 5 Oct 25 à 17 h 53

      Se sont tous vu avec les 3 points sans forcer, excès de confiance plus fatigue
      Fonseca est au niveau de l'orteil de Diego someone, mauvaise gestion du match en seconde mi temps, c'est indéniable

    6. Avatar
      olgoneforever - dim 5 Oct 25 à 17 h 56

      Cette défaite est a mettre sur le compte de Fonseca tout simplement !
      Combien étions nous en deuxième mi-temps à attendre les changements devant la baisse de régime ou/et la gestion du 1-0 ?
      Sulc devait rentrer plus tôt...
      J'attends les explications de PF.

    7. gone16
      gone16 - dim 5 Oct 25 à 18 h 05

      et allez les anti fonseca sont de sortie. ca gagne ce sont les joueurs, ca perd c est de sa faute. oui il fait des changements tardifs mais on a pas da banc. AMN n est pas bon... pas de vraie doublure! il ne faut oublier d ou on vient, quelle est l effectif et pourquoi on a cet effectif! on a quasi surperformé, avec des fois de la réussite. la c est clairement pas tourné dans notre sens a l image du 1er but avec la frappe détourné mais c est finalement assez prévisible. beaucoup sont tres jeunes sans référence et on le voit aujourd'hui et on risque de le revoir plus tard.

      1. Avatar
        Olreal - dim 5 Oct 25 à 18 h 12

        Tu as pas tord du tout
        Tout ce que tu dis est vrai
        Mais n’empêche on a le droit de répondre tactiquement à son homologue
        Sans même faire des changements
        Faire des ajustements c’est possible
        Et désolé mais pour moi c’est au milieu qu’il fallait faire quelque chose et on a ce qu’il faut
        Merah et Carvalho ont jouer contre des meilleures équipe que Toulouse donc non désolé faut pas lui trouver des excuses
        Après il est comme il est
        Vu son melon il changera pas
        Moi j’oublie pas que ça reste un très bon coach qui propose du bon jeu et qui est capable de faire progresser des joueurs

        1. Tongariro
          Tongariro - dim 5 Oct 25 à 18 h 15

          "Mais n’empêche on a le droit de répondre tactiquement à son homologue
          Sans même faire des changements
          Faire des ajustements c’est possible
          Et désolé mais pour moi c’est au milieu qu’il fallait faire quelque chose et on a ce qu’il faut
          Merah et Carvalho ont jouer contre des meilleures équipe que Toulouse donc non désolé faut pas lui trouver des excuses
          Après il est comme il est
          Vu son melon il changera pas
          Quand je vois les mourhino et Amorim je me dis c’est culturel"

          Parfait comm !!!

          Et concernant les coaches portugais, tu peux ajouter Conceicao, Villas Boas, Jardim, Santos.
          Je crois qu'ils sont encore plus arrogants et incapables de remise en cause que les coaches bataves.

        olgoneforever - dim 5 Oct 25 à 18 h 22

        GONE16....Ce n'est pas une histoire de Anti Fonseca ou Pro Fonseca c'est tout simplement que sur ce match , et moi et beaucoup dautres parlent que de ce match, il a raté son coaching ! Si ce n'est aussi les adaptations au jeu des toulousains en deuxième mi-temps...

    8. Avatar
      Olreal - dim 5 Oct 25 à 18 h 08

      Pas eu le temps de lire les autres commentaires
      Mais je supposes que Fonseca doit en pendre pour son grade
      J’étais au match comme d’habitude et soit je suis devenu trop fort tactiquement et e je vire aller passer mes diplômes soit le staff s’est endormis c’est pas possible
      Des les 10 primaires minute de la seconde mi temps moi et les supporters qui m’accompagnent on a dis il faut absolument changer de système car Toulouse a trouver la solution ils nous font très mal dans les transitions
      Mais nooooon personne bouge
      Toulouse change leur attaquant
      Toujours riennnn
      Dernier double changement et de note cotée
      On fait du poste pour poste à la 80 eme pour mettre un mec a droite qui a l’habitue de jouer a gauche
      Bref je suis sorti comme d’habitude avec mon fils à la 84 eme pour éviter la foule
      Je lui ai dis si on finit avec un match nul on s’en sortira bien
      Je suis très très étonné de voir les journaliste dire que Toulouse a réaliser un hold up
      Je suis désolé on a rien fait du tout après notre but
      Comment les journalistes peuvent nous dire que Toulouse a voler sa victoire
      3 tirs cadrés pour l’OL
      Oui 3 tirs cadrés pour une équipe à domicile qui joue une équipe du second tableau
      Moi je vais pas m’acharner sur Fonseca car il fait tout simplement du Fonseca
      Il a fait exactement la même chose à Lille
      C’est un mec qui sait faire jouer des équipes
      Qui arrivent à crée quelque chose avec ses joueurs
      Mais qui tactiquement est très très limité sur un match
      Aucune réactivité
      C’est dommage car il domicile dans note situation c’est 3 points obligatoire contre ces équipes
      Il faudra aller chercher quelque chose contre Nice
      J’annonce une défaite contre Strasbourg chez nous
      L’autre entraîneur va le bouffer tout cru

      1. Avatar
        Vudailleurs - dim 5 Oct 25 à 18 h 25

        +1

      2. Avatar
        leroilyon - dim 5 Oct 25 à 18 h 28

        Merci OLreal la vision du stade c'est toujours important

      3. Dede ex-Passion 69
        Dede ex-Passion 69 - dim 5 Oct 25 à 18 h 33

        Olreal , J'aime bien également ton com ....

        Sauf, que l'on battra Strasbourg, enfin je crois, et tente de rester encore inconditionnel et positif.
        Mais ça devient de plus en plus hasardeux de pronostiquer quoi que ce soit avec nos gones !

        1. Toitoi
          Toitoi - dim 5 Oct 25 à 18 h 42

          Dede, tu as peut-être moins de passion, mais tu en as toujours puisque tu es avec nous ici (et continue, j'aime bien quand tu es là) !

    9. Avatar
      leroilyon - dim 5 Oct 25 à 18 h 11

      Moi je vois vraiment un effectif tres tres limitées, on gagne tous nos matchs à l'arrache.
      Mais oui ok Fonseca aurait du changer avant.
      Est ce qu'on aurait fait mieux même avec les changements, je suis pas sur..
      L'an dernier c'était quand même plus simple de sortir un Lacazette pour Mikau, un Matic pour Tessman et un Nuamah pour Fofana.
      Apres vu qu'on a finis par perdre, il aurait du faire ses changements, il a cru que ça tiendrait comme les matchs précédents et il est forcément en grande parti responsable.
      Il faut voir a l'œuvre Barisic à droite c'est urgent de trouver une alternative à AMN..

    10. Avatar
      Interol - dim 5 Oct 25 à 18 h 12

      Maitland Niles, qui est certes un bon footballeur, il a coûté combien de buts et de points avec ses passes direct à l'adversaire ? J'ai l'impression de me répéter tous les 5 matchs. Il va vraiment nous falloir un spécialiste du poste, ce qu'il n'est pas.

    11. Olympien First
      Olympien First - dim 5 Oct 25 à 18 h 13

      Un petit point individuel:

      -Greif (5) a fait un match convenable. Globalement peu de travail, il ne peut pas grand chose sur les buts encaissés, et réalise deux ou trois interventions de qualité. Toutefois ses relances longues au pied manquaient de précision.

      -Maintland-Niles (2): l'un de ses pires match depuis son arrivée. Malheureusement, il semble encore être la meilleure option à ce poste. Ce qui est révélateur d'un des points faibles criants de cet effectif. Pas sûr que le départ de Kumbedi ait été l'idée du siècle...

      -Mata (4): loin d'être son meilleur match, il a manqué quelques relances assez faciles et contrairement à son habitude n'a pas pu/su compenser les déficiences de son compère latéral droit. On ne peut pas lui en vouloir vu son omniprésence depuis des mois. Et là encore, pas de solution crédible pour le remplacer quand il en a besoin.

      -Niakhaté (6): pris de la tête mais bien seul au centre sur le second but toulousain. A part ça, un match solide et globalement satisfaisant.

      -Tagliafico (6): comme à l'habitude un match volontaire, et solide défensivement. Quelques contrôles particulièrement spectaculaires et efficaces. Mais peu en vue offensivement.

      -Morton (4): depuis son retour de suspension, on n'a plus vraiment le même joueur qui semblait le patron stratégique du milieu lyonnais. Il a été presque invisible, sauf sur quelques CPA et corners pas trop mal exécutés. Mais dans le jeu, bien moins d'impact et de prises de risques dans ses passes. La peur d'un avertissement suspensif?

      -Tessman (6): pour moi, l'un des meilleurs lyonnais cet après-midi encore. J'ai mal compris son remplacement, il ne semblait pas "fatigué" au point d'être remplacé, d'autant qu'on avait besoin de taille, surtout dans les phases défensives, et dans ce domaine il apporte beaucoup. Et puis franchement, Sulc, à ce moment du match, c'était un coup d'épée dans l'eau.

      -Tolisso (5): toujours aussi actif et volontaire, mais il a pas mal couru dans le vide et son rôle offensif a été très limité. Épuisé en seconde période, il aurait dû être remplacé à l'heure de jeu. Mais difficile de se passer de son leader et capitaine dans un match tendu et devenu "physique". Et puis le banc...

      -Karabec (5): une très bonne première mi-temps. Malheureusement mis sous l’éteignoir dès le début de la seconde mi-temps par son nouvel opposant très rapide et physique. Une perte de balle coupable aussi qui aurait pu amener un but Toulousain bien avant la fin du match. Mais là encore, la réaction de Fonseca a été bien trop tardive pour son changement, et on a vu que Moreira pouvait être une bonne alternative, au moins par sa vivacité et son envie.

      -Satriano (6): je suis globalement satisfait par ce joueur qui confirme mon optimisme à son sujet. Un joueur de collectif, qui sait se rendre utile sur tout le front de l'attaque, et qui est aussi un bon passeur. Il ne lui reste plus qu'à trouver la réussite, mais il faut dire qu'il n'a guère de ballons à exploiter aux avant-postes. Une magnifique course à la 80ème minute qui aurait pu être conclue par une passe décisive s'il y avait eu quelqu'un au centre pour reprendre son centre (mais il n'a pas pu se dédoubler). Ça témoigne aussi qu'il avait des ressources, de l'envie et de la lucidité.

      -Fofana (6): une activité certaine, efficace parfois défensivement, et un joli but à son actif. Mais pour moi un jeu encore trop brouillon, pas très à l'aise dans les duels avec balle arrêtée. Sa vivacité reste cependant l'argument majeur de l'attaque lyonnaise. Mais ça témoigne là encore d'un manque global de créativité offensive dans la moitié de terrain adverse. C'est là à mon avis que le retrait de Morton affaiblit ce secteur de jeu par rapport au début de saison, même si on ne marquait pas davantage de buts.

      Rien à dire sur l'entrée de Sulc qui n'a pas apporté quoi que ce soit offensivement (c'est vrai qu'il n'a guère touché de ballons...), mais qui a surtout affaibli le jeu défensif de l'OL.

      Fonseca (Maciel) (3): un coaching limité on le sait par l'effectif, mais malgré tout des décisions malvenues et tardives. On voit bien que sorti de son schéma initial et ses certitudes, il manque d'imagination et de réactivité. Sûrement un bon coach sur tableau noir et à l'entraînement, mais sur le banc... ou dans les tribunes...

      Un mot sur Toulouse: une équipe difficile à jouer, plutôt bien organisée et déterminée, qui a mis davantage de puissance athlétique en seconde période et a éteint la supériorité technique des Lyonnais. Leur victoire bien que tardive n'est pas usurpée, même si on leur a facilité la tâche en perdant le contrôle du match, avec en plus au moins un cadeau de notre plus mauvais défenseur.

      Ça remet l'équipe à sa place et ça vient également calmer un enthousiasme démesuré de pas mal de supporters. Peut-être un peu d'humilité et de réalisme viendront relancer la machine, mais ses limites son criantes, et l'enthousiasme collectif ne peut pas suffire sur une saison.

      1. Dede ex-Passion 69
        Dede ex-Passion 69 - dim 5 Oct 25 à 18 h 19

        👍
        Rien à ajouter, d'accord sur pratiquement tous les points.
        Merci OLF !

        C'est aussi un peu pour ça que je garde mon " ex " pour le moment !
        Bien difficile de se passionner avec notre seconde mi-temps ! 😜

        1. Olympien First
          Olympien First - dim 5 Oct 25 à 18 h 28

          Salut @Dede ex-Passion 69!

          Merci à toi, et d'abord pour avoir lu mon pavé. Mais difficile de faire plus court quand on entreprend à la fois une analyse individuelle et collective. Ça reste un exercice que j'affectionne... de temps en temps, et qui me rappelle quelques souvenirs!

      2. Avatar
        leroilyon - dim 5 Oct 25 à 18 h 24

        Très bon com Olympien First, tu devrait postuler à l'Equipe.
        Mini bémol, je vais etre tatillon, je met la même note à Morton mais il n'est pas invisible, sur le but il est essentiel en effectuant 3 touches de balles c'est lui qui donne le tempo..

        Signaler
        1. Olympien First
          Olympien First - dim 5 Oct 25 à 18 h 32

          Salut et merci @leroilyon!

          Oui, Morton a été utile sur cette excellente phase de jeu. Mais sur l'ensemble du match, je l'ai trouvé terne. Peut-être que son tonitruant début de saison joue un rôle dans cette petite déception le concernant. Mais il est jeune et plein de talent. J'ai assez confiance pour qu'il retrouve toute son influence. On en aura besoin...

        2. Avatar
          leroilyon - dim 5 Oct 25 à 18 h 39

          Je t'en prie et je suis totalement d'accord, il a été vraiment trop discret et ça commence à durer, à Lille meme si il avait été buteur il etait aussi dans le dur.
          Bon mais comme tu dis, ça reste une valeur sur.

    12. Avatar
      Vudailleurs - dim 5 Oct 25 à 18 h 26

      Tolisso na pas été très bon. Sur plusieurs sorties de balles c'est lui qui l'a perd. Bizarre d'être aussi fatigué sur les 2 derniers matchs alors qu'il n'est pas international et qu il avait été suspendu 1 match

      1. Avatar
        leroilyon - dim 5 Oct 25 à 18 h 31

        Oui mais il joue tous les matchs "le pépère" à des postes qui ne sont pas les siens (il n'est ni 10 ni 9) il est cuit patate, il aurait du faire entrer Merah ou Sulc mais rien n'aurait été garanti.

        Je suis plus ok avec l'avis de OLreal à defaut de faire des changements de joueurs il y'aurait du avoir un réajustement tactique en 2eme et la Fonseca il a vraiment du mal.

    13. Avatar
      Vudailleurs - dim 5 Oct 25 à 18 h 29

      Et pour fonseca, sachant que nos deux centraux vont aller à la CAN, j'aimerais bien connaître son plan vu qu'il ne prépare personne d'autre..

      1. Avatar
        leroilyon - dim 5 Oct 25 à 18 h 50

        La CAN commence pendant la treve hivernal, on devra se passer de notre charnière maxi 2 matchs de L1 et l'un des 2 reviendra entre-temps.

        Donc un match sur sans les 2 et un autre si yen à un des 2 ou les 2 en finale et une finale Angola-Sénégal on serait vraiment pas verni

        Problème on devra se passer des 2 à Monaco si j'ai bien compris.
        Barisic, Kluivert ca va etre compliqué, sauf ci Barisic est un monstre, ce dont j'espère, essayons le à droite déjà

    14. Avatar
      Jmd71 - dim 5 Oct 25 à 18 h 42

      On a vu la patte de Fonseca. Ne pas faire de changement, essayer de préserver le score,au lieu d essayer de tuer le match. Forcément, ça ne pouvait pas durer longtemps. Pfff! Il y a une bonne ambiance entre les joueurs, mais les matchs sont insipides en 2e mi temps. Hélas ce revers ne va pas changer le coach qui va continuer ce management à 2 balles et qui mettra ça sur la fauté des joueurs

    15. Avatar
      Vudailleurs - dim 5 Oct 25 à 18 h 57

      Je ne pense pas qu'ils ont fait exprès de ne pas attaquer plus car ils avaient simplement l'air d'être cuits. Le problème c'est l'absence de changement

    Faire défiler vers le haut