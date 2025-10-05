OL - Toulouse (1-2) : top, flop, ce qu’il faut retenir

À force de ne pas tuer le match, l’OL a été pris à son propre jeu et s’incline presque logiquement. La faute à des erreurs individuelles. Retrouvez le top et le flop de la rédaction.
On a aimé
Le travail en pivot de Martin Satriano
C’est une semaine faste qui se termine pour l’Uruguayen. Buteur pour la première fois avec l’OL jeudi en Ligue Europa, Satriano a pu enchaîner une deuxième titularisation ce dimanche contre Toulouse. L’enchaînement en moins de 72h n’a pas semblé lui peser dans les jambes, tant il a abattu un vrai travail de sape. Passeur pour Fofana, l’attaquant s’est montré décisif pour la deuxième fois de suite, ce qui ne lui était plus arrivé depuis longtemps. Janvier 2024 très exactement. Alors oui, il y a cette passe, mais à côté, il a montré ce qu’il pouvait apporter dans son rôle de pivot au sein du 4-2-3-1 lyonnais.
Un vrai point de fixation, que ce soit dans les airs ou dans les pieds, mais aussi un facilitateur pour ses ailiers qu’étaient Fofana et Karabec ce dimanche. Voir le Belge retrouver le chemin des filets n’est pas simplement le fait d’une petite piqure de Fonseca en conférence de presse. Il a pu profiter de l’espace offert par Satriano et de ses décrochages, mais aussi de sa capacité à avoir deux défenseurs sur lui. Le rôle est parfois ingrat, mais Martin Satriano fait du bien dans l’ombre.
On a moins aimé
La nonchalance de Maitland-Niles
Certaines performances individuelles ont été en deçà, comme le double pivot du milieu parfois brouillon ou encore Clinton Mata, coupable d’un certain laxisme, notamment en première mi-temps. Mais globalement, c’est avant tout le deuxième acte que l’on peut reprocher aux Lyonnais. Seulement, dans ce marasme, Ainsley Maitland-Niles a eu les honneurs d’être celui qui a tout gâché.
Déjà en peu en dedans en première mi-temps, poussant Mata à être un peu sur le fil du rasoir, l’Anglais est impliqué sur les deux buts toulousains. Sa passe interceptée entraine le ballon contré d’Emersonn et qui lobe Greif. Dans la foulée, même s’il n’est pas coupable du coup de casque de l’attaquant toulousain, il concède le corner qui amène le 2-1 des Violets. Comme souvent, le côté nonchalant du latéral est là sauf qu’il se paie ce dimanche après-midi.
Fonseca super flop ! Quel entraineur serieux se paye le luxe de ne faire aucun changement alors que son equipe sombre petit à petit en cours de seconde ?
Oui oui je suis d'accord il faut pas attendre que on soit dans les relégable pour changer .
Il faut un homme qui sache insufflé LA RAGE DE VAINCRE COMME ON L'A EU PENDANT 7 TITRES même à la belote il se battait pour gagner .
Pas de calcul pas d'économie d'énergie il y a des tas de moyens de récupérer avec la cryothérapie dans des caissons et cetera il faut tout mettre en œuvre pour être européen et redresser le club définitivement .
SI L'ENTRAÎNEUR N'EST PAS CAPABLE IL FAUT VITE CHANGER
Sa nonchalance est ,comment dire , exaspérante. La boulette qu’il fait à la 88ème , à cet endroit là du terrain , il va se la traîner un moment. Il faut dire qu’à ce poste , on a le choix entre lui et …Kluivert. Pas de quoi être totalement serein.
Tu as aussi la possibilité de mettre Barisic , ce n'est pas son poste habituel , mais sa jeunesse et l'habilité qu'il a avec le ballon lui permettent cette polyvalence.
On a surtout pas de banc, donc jouer plusieurs compétitions en même temps et quasi impossible.
Faut arrêter, on a des remplaçants qui peuvent rivaliser contre le TFC. Sans auxun doute !
Déception ce soir face à une équipe qu’on aurait dû battre ☹️
Déçu de pas avoir vu Merah (ou Sulc) en 10 derrière l’attaquant contre ce genre d’équipe
Se sont tous vu avec les 3 points sans forcer, excès de confiance plus fatigue
Fonseca est au niveau de l'orteil de Diego someone, mauvaise gestion du match en seconde mi temps, c'est indéniable
Cette défaite est a mettre sur le compte de Fonseca tout simplement !
Combien étions nous en deuxième mi-temps à attendre les changements devant la baisse de régime ou/et la gestion du 1-0 ?
Sulc devait rentrer plus tôt...
J'attends les explications de PF.
et allez les anti fonseca sont de sortie. ca gagne ce sont les joueurs, ca perd c est de sa faute. oui il fait des changements tardifs mais on a pas da banc. AMN n est pas bon... pas de vraie doublure! il ne faut oublier d ou on vient, quelle est l effectif et pourquoi on a cet effectif! on a quasi surperformé, avec des fois de la réussite. la c est clairement pas tourné dans notre sens a l image du 1er but avec la frappe détourné mais c est finalement assez prévisible. beaucoup sont tres jeunes sans référence et on le voit aujourd'hui et on risque de le revoir plus tard.
Tu as pas tord du tout
Tout ce que tu dis est vrai
Mais n’empêche on a le droit de répondre tactiquement à son homologue
Sans même faire des changements
Faire des ajustements c’est possible
Et désolé mais pour moi c’est au milieu qu’il fallait faire quelque chose et on a ce qu’il faut
Merah et Carvalho ont jouer contre des meilleures équipe que Toulouse donc non désolé faut pas lui trouver des excuses
Après il est comme il est
Vu son melon il changera pas
Moi j’oublie pas que ça reste un très bon coach qui propose du bon jeu et qui est capable de faire progresser des joueurs
Parfait comm !!!
Et concernant les coaches portugais, tu peux ajouter Conceicao, Villas Boas, Jardim, Santos.
Je crois qu'ils sont encore plus arrogants et incapables de remise en cause que les coaches bataves.
GONE16....Ce n'est pas une histoire de Anti Fonseca ou Pro Fonseca c'est tout simplement que sur ce match , et moi et beaucoup dautres parlent que de ce match, il a raté son coaching ! Si ce n'est aussi les adaptations au jeu des toulousains en deuxième mi-temps...
Pas eu le temps de lire les autres commentaires
Mais je supposes que Fonseca doit en pendre pour son grade
J’étais au match comme d’habitude et soit je suis devenu trop fort tactiquement et e je vire aller passer mes diplômes soit le staff s’est endormis c’est pas possible
Des les 10 primaires minute de la seconde mi temps moi et les supporters qui m’accompagnent on a dis il faut absolument changer de système car Toulouse a trouver la solution ils nous font très mal dans les transitions
Mais nooooon personne bouge
Toulouse change leur attaquant
Toujours riennnn
Dernier double changement et de note cotée
On fait du poste pour poste à la 80 eme pour mettre un mec a droite qui a l’habitue de jouer a gauche
Bref je suis sorti comme d’habitude avec mon fils à la 84 eme pour éviter la foule
Je lui ai dis si on finit avec un match nul on s’en sortira bien
Je suis très très étonné de voir les journaliste dire que Toulouse a réaliser un hold up
Je suis désolé on a rien fait du tout après notre but
Comment les journalistes peuvent nous dire que Toulouse a voler sa victoire
3 tirs cadrés pour l’OL
Oui 3 tirs cadrés pour une équipe à domicile qui joue une équipe du second tableau
Moi je vais pas m’acharner sur Fonseca car il fait tout simplement du Fonseca
Il a fait exactement la même chose à Lille
C’est un mec qui sait faire jouer des équipes
Qui arrivent à crée quelque chose avec ses joueurs
Mais qui tactiquement est très très limité sur un match
Aucune réactivité
C’est dommage car il domicile dans note situation c’est 3 points obligatoire contre ces équipes
Il faudra aller chercher quelque chose contre Nice
J’annonce une défaite contre Strasbourg chez nous
L’autre entraîneur va le bouffer tout cru
+1
Merci OLreal la vision du stade c'est toujours important
Olreal , J'aime bien également ton com ....
Sauf, que l'on battra Strasbourg, enfin je crois, et tente de rester encore inconditionnel et positif.
Mais ça devient de plus en plus hasardeux de pronostiquer quoi que ce soit avec nos gones !
Dede, tu as peut-être moins de passion, mais tu en as toujours puisque tu es avec nous ici (et continue, j'aime bien quand tu es là) !
Moi je vois vraiment un effectif tres tres limitées, on gagne tous nos matchs à l'arrache.
Mais oui ok Fonseca aurait du changer avant.
Est ce qu'on aurait fait mieux même avec les changements, je suis pas sur..
L'an dernier c'était quand même plus simple de sortir un Lacazette pour Mikau, un Matic pour Tessman et un Nuamah pour Fofana.
Apres vu qu'on a finis par perdre, il aurait du faire ses changements, il a cru que ça tiendrait comme les matchs précédents et il est forcément en grande parti responsable.
Il faut voir a l'œuvre Barisic à droite c'est urgent de trouver une alternative à AMN..
Maitland Niles, qui est certes un bon footballeur, il a coûté combien de buts et de points avec ses passes direct à l'adversaire ? J'ai l'impression de me répéter tous les 5 matchs. Il va vraiment nous falloir un spécialiste du poste, ce qu'il n'est pas.
Un petit point individuel:
-Greif (5) a fait un match convenable. Globalement peu de travail, il ne peut pas grand chose sur les buts encaissés, et réalise deux ou trois interventions de qualité. Toutefois ses relances longues au pied manquaient de précision.
-Maintland-Niles (2): l'un de ses pires match depuis son arrivée. Malheureusement, il semble encore être la meilleure option à ce poste. Ce qui est révélateur d'un des points faibles criants de cet effectif. Pas sûr que le départ de Kumbedi ait été l'idée du siècle...
-Mata (4): loin d'être son meilleur match, il a manqué quelques relances assez faciles et contrairement à son habitude n'a pas pu/su compenser les déficiences de son compère latéral droit. On ne peut pas lui en vouloir vu son omniprésence depuis des mois. Et là encore, pas de solution crédible pour le remplacer quand il en a besoin.
-Niakhaté (6): pris de la tête mais bien seul au centre sur le second but toulousain. A part ça, un match solide et globalement satisfaisant.
-Tagliafico (6): comme à l'habitude un match volontaire, et solide défensivement. Quelques contrôles particulièrement spectaculaires et efficaces. Mais peu en vue offensivement.
-Morton (4): depuis son retour de suspension, on n'a plus vraiment le même joueur qui semblait le patron stratégique du milieu lyonnais. Il a été presque invisible, sauf sur quelques CPA et corners pas trop mal exécutés. Mais dans le jeu, bien moins d'impact et de prises de risques dans ses passes. La peur d'un avertissement suspensif?
-Tessman (6): pour moi, l'un des meilleurs lyonnais cet après-midi encore. J'ai mal compris son remplacement, il ne semblait pas "fatigué" au point d'être remplacé, d'autant qu'on avait besoin de taille, surtout dans les phases défensives, et dans ce domaine il apporte beaucoup. Et puis franchement, Sulc, à ce moment du match, c'était un coup d'épée dans l'eau.
-Tolisso (5): toujours aussi actif et volontaire, mais il a pas mal couru dans le vide et son rôle offensif a été très limité. Épuisé en seconde période, il aurait dû être remplacé à l'heure de jeu. Mais difficile de se passer de son leader et capitaine dans un match tendu et devenu "physique". Et puis le banc...
-Karabec (5): une très bonne première mi-temps. Malheureusement mis sous l’éteignoir dès le début de la seconde mi-temps par son nouvel opposant très rapide et physique. Une perte de balle coupable aussi qui aurait pu amener un but Toulousain bien avant la fin du match. Mais là encore, la réaction de Fonseca a été bien trop tardive pour son changement, et on a vu que Moreira pouvait être une bonne alternative, au moins par sa vivacité et son envie.
-Satriano (6): je suis globalement satisfait par ce joueur qui confirme mon optimisme à son sujet. Un joueur de collectif, qui sait se rendre utile sur tout le front de l'attaque, et qui est aussi un bon passeur. Il ne lui reste plus qu'à trouver la réussite, mais il faut dire qu'il n'a guère de ballons à exploiter aux avant-postes. Une magnifique course à la 80ème minute qui aurait pu être conclue par une passe décisive s'il y avait eu quelqu'un au centre pour reprendre son centre (mais il n'a pas pu se dédoubler). Ça témoigne aussi qu'il avait des ressources, de l'envie et de la lucidité.
-Fofana (6): une activité certaine, efficace parfois défensivement, et un joli but à son actif. Mais pour moi un jeu encore trop brouillon, pas très à l'aise dans les duels avec balle arrêtée. Sa vivacité reste cependant l'argument majeur de l'attaque lyonnaise. Mais ça témoigne là encore d'un manque global de créativité offensive dans la moitié de terrain adverse. C'est là à mon avis que le retrait de Morton affaiblit ce secteur de jeu par rapport au début de saison, même si on ne marquait pas davantage de buts.
Rien à dire sur l'entrée de Sulc qui n'a pas apporté quoi que ce soit offensivement (c'est vrai qu'il n'a guère touché de ballons...), mais qui a surtout affaibli le jeu défensif de l'OL.
Fonseca (Maciel) (3): un coaching limité on le sait par l'effectif, mais malgré tout des décisions malvenues et tardives. On voit bien que sorti de son schéma initial et ses certitudes, il manque d'imagination et de réactivité. Sûrement un bon coach sur tableau noir et à l'entraînement, mais sur le banc... ou dans les tribunes...
Un mot sur Toulouse: une équipe difficile à jouer, plutôt bien organisée et déterminée, qui a mis davantage de puissance athlétique en seconde période et a éteint la supériorité technique des Lyonnais. Leur victoire bien que tardive n'est pas usurpée, même si on leur a facilité la tâche en perdant le contrôle du match, avec en plus au moins un cadeau de notre plus mauvais défenseur.
Ça remet l'équipe à sa place et ça vient également calmer un enthousiasme démesuré de pas mal de supporters. Peut-être un peu d'humilité et de réalisme viendront relancer la machine, mais ses limites son criantes, et l'enthousiasme collectif ne peut pas suffire sur une saison.
👍
Rien à ajouter, d'accord sur pratiquement tous les points.
Merci OLF !
C'est aussi un peu pour ça que je garde mon " ex " pour le moment !
Bien difficile de se passionner avec notre seconde mi-temps ! 😜
Salut @Dede ex-Passion 69!
Merci à toi, et d'abord pour avoir lu mon pavé. Mais difficile de faire plus court quand on entreprend à la fois une analyse individuelle et collective. Ça reste un exercice que j'affectionne... de temps en temps, et qui me rappelle quelques souvenirs!
Très bon com Olympien First, tu devrait postuler à l'Equipe.
Mini bémol, je vais etre tatillon, je met la même note à Morton mais il n'est pas invisible, sur le but il est essentiel en effectuant 3 touches de balles c'est lui qui donne le tempo..
Salut et merci @leroilyon!
Oui, Morton a été utile sur cette excellente phase de jeu. Mais sur l'ensemble du match, je l'ai trouvé terne. Peut-être que son tonitruant début de saison joue un rôle dans cette petite déception le concernant. Mais il est jeune et plein de talent. J'ai assez confiance pour qu'il retrouve toute son influence. On en aura besoin...
Je t'en prie et je suis totalement d'accord, il a été vraiment trop discret et ça commence à durer, à Lille meme si il avait été buteur il etait aussi dans le dur.
Bon mais comme tu dis, ça reste une valeur sur.
Tolisso na pas été très bon. Sur plusieurs sorties de balles c'est lui qui l'a perd. Bizarre d'être aussi fatigué sur les 2 derniers matchs alors qu'il n'est pas international et qu il avait été suspendu 1 match
Oui mais il joue tous les matchs "le pépère" à des postes qui ne sont pas les siens (il n'est ni 10 ni 9) il est cuit patate, il aurait du faire entrer Merah ou Sulc mais rien n'aurait été garanti.
Je suis plus ok avec l'avis de OLreal à defaut de faire des changements de joueurs il y'aurait du avoir un réajustement tactique en 2eme et la Fonseca il a vraiment du mal.
Et pour fonseca, sachant que nos deux centraux vont aller à la CAN, j'aimerais bien connaître son plan vu qu'il ne prépare personne d'autre..
La CAN commence pendant la treve hivernal, on devra se passer de notre charnière maxi 2 matchs de L1 et l'un des 2 reviendra entre-temps.
Donc un match sur sans les 2 et un autre si yen à un des 2 ou les 2 en finale et une finale Angola-Sénégal on serait vraiment pas verni
Problème on devra se passer des 2 à Monaco si j'ai bien compris.
Barisic, Kluivert ca va etre compliqué, sauf ci Barisic est un monstre, ce dont j'espère, essayons le à droite déjà
On a vu la patte de Fonseca. Ne pas faire de changement, essayer de préserver le score,au lieu d essayer de tuer le match. Forcément, ça ne pouvait pas durer longtemps. Pfff! Il y a une bonne ambiance entre les joueurs, mais les matchs sont insipides en 2e mi temps. Hélas ce revers ne va pas changer le coach qui va continuer ce management à 2 balles et qui mettra ça sur la fauté des joueurs
Je ne pense pas qu'ils ont fait exprès de ne pas attaquer plus car ils avaient simplement l'air d'être cuits. Le problème c'est l'absence de changement