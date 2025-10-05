OL - Toulouse (1-2) : top, flop, ce qu’il faut retenir

À force de ne pas tuer le match, l’OL a été pris à son propre jeu et s’incline presque logiquement. La faute à des erreurs individuelles. Retrouvez le top et le flop de la rédaction.

On a aimé

Le travail en pivot de Martin Satriano

C’est une semaine faste qui se termine pour l’Uruguayen. Buteur pour la première fois avec l’OL jeudi en Ligue Europa, Satriano a pu enchaîner une deuxième titularisation ce dimanche contre Toulouse. L’enchaînement en moins de 72h n’a pas semblé lui peser dans les jambes, tant il a abattu un vrai travail de sape. Passeur pour Fofana, l’attaquant s’est montré décisif pour la deuxième fois de suite, ce qui ne lui était plus arrivé depuis longtemps. Janvier 2024 très exactement. Alors oui, il y a cette passe, mais à côté, il a montré ce qu’il pouvait apporter dans son rôle de pivot au sein du 4-2-3-1 lyonnais.

Un vrai point de fixation, que ce soit dans les airs ou dans les pieds, mais aussi un facilitateur pour ses ailiers qu’étaient Fofana et Karabec ce dimanche. Voir le Belge retrouver le chemin des filets n’est pas simplement le fait d’une petite piqure de Fonseca en conférence de presse. Il a pu profiter de l’espace offert par Satriano et de ses décrochages, mais aussi de sa capacité à avoir deux défenseurs sur lui. Le rôle est parfois ingrat, mais Martin Satriano fait du bien dans l’ombre.

On a moins aimé

La nonchalance de Maitland-Niles

Certaines performances individuelles ont été en deçà, comme le double pivot du milieu parfois brouillon ou encore Clinton Mata, coupable d’un certain laxisme, notamment en première mi-temps. Mais globalement, c’est avant tout le deuxième acte que l’on peut reprocher aux Lyonnais. Seulement, dans ce marasme, Ainsley Maitland-Niles a eu les honneurs d’être celui qui a tout gâché.

Déjà en peu en dedans en première mi-temps, poussant Mata à être un peu sur le fil du rasoir, l’Anglais est impliqué sur les deux buts toulousains. Sa passe interceptée entraine le ballon contré d’Emersonn et qui lobe Greif. Dans la foulée, même s’il n’est pas coupable du coup de casque de l’attaquant toulousain, il concède le corner qui amène le 2-1 des Violets. Comme souvent, le côté nonchalant du latéral est là sauf qu’il se paie ce dimanche après-midi.