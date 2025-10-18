Actualités
Corentin Tolisso lors d'OL - Nice
Corentin Tolisso lors d’OL – Nice (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Nice - OL : avant-match, horaire, diffusion TV

  • par Gwendal Chabas

    • Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant l'affiche de la huitième journée de Ligue 1 entre Nice et l'OL.

    Avant-match

    Les regrets de Toulouse sont-ils derrière l'OL (1-2) ? Battus par le Téfécé avant la trêve internationale, les partenaires de Moussa Niakhaté ont l'occasion de relever la tête à Nice ce samedi. Pratiquement au complet, l'équipe rhodanienne compte sur le retour d'Abner pour gonfler l'effectif, même si une incertitude demeure sur Tanner Tessmann. L'objectif à l'Allianz Riviera sera de renouer avec la bonne dynamique du début de saison (sept victoires en neuf sorties).

    Face à eux, une bête blessée. Les hommes de Franck Haise n'avancent pas (douzièmes) n'ayant gagné que deux de leurs onze matchs officiels en 2025-2026. Ils restent sur cinq rencontres sans succès toutes compétitions confondues. Mais ils ont peut-être retrouvé un état d'esprit à Monaco voilà quinze jours (2-2). Les Azuréens seront sûrement encore une fois une formation difficile à bouger. Mais défensivement, les absences d'AbdelmonemNdayishimiyeMoïse Bombito, Ali Abdi pourraient peser. En attaque, Terem Moffi est également forfait.

    À quelle heure se joue Nice - OL ?

    Rendez-vous à 17 heures pour le coup d'envoi de cette deuxième affiche de la 9e journée de Ligue 1. Au sifflet, nous retrouverons Jérôme Brisard. Pour les deux clubs, cette programmation leur permet de profiter de cinq jours avant de retrouver la Ligue Europa jeudi prochain. De bon augure alors qu'un calendrier dantesque les attend.

    Sur quelle chaîne voir Nice - OL ?

    Nouveau changement de chaîne pour regarder la confrontation entre Nice et l'OL. Pas de Ligue 1+ cette fois-ci, retour sur beIN Sports pour les Lyonnais, à la case horaire traditionnellement réservée à la plateforme franco-qatarienne. Aux commentaires, nous retrouverons le duo Christophe Josse et Daniel Bravo.


