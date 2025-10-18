Avant de devenir le gardien de l'OL qui a réussi ses débuts, Dominik Greif est passé par une période difficile. Blessé au dos, il n'a pas joué pendant un an entre 2021 et 2022.

Quelle courbe aurait pris la carrière de Dominik Greif sans cette grave blessure ? Nous ne le saurons jamais. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'elle a failli basculer à la fin de l'année 2021. Il vivait alors ses premiers mois en Espagne, à Majorque, après son transfert depuis le Slovan Bratislava à l'été. Mais rien ne va se dérouler comme prévu.

Un mal inconnu

D'abord remplaçant, il est victime de douleurs au dos en décembre. Mais le mal ne trouve aucune explication. "Le souci, c'était le diagnostic. En Espagne, les médecins tournaient autour sans pouvoir résoudre le problème. Et au bout d'un moment, oui, c'était tendu, a-t-il raconté à L'Équipe. Les scanners ne montraient pas grand-chose et ils n'arrivaient pas à croire que j'avais aussi mal. En Slovaquie, pendant ce temps, les gens disaient que je ne jouais pas parce que je n'avais pas le niveau."

Après seulement deux rencontres, la dernière le 1er décembre 2021 en coupe, son histoire dans les Baléares est mise entre parenthèses. Et cela durera un an, jusqu'au 20 décembre 2022, date à laquelle il renoue avec la compétition. Il avait retrouvé le banc majorquin en novembre.

Il a pensé à arrêter sa carrière

Au cours de cette année loin des terrains, Greif a pensé à mettre à terme à sa carrière sportive. "J'ai fini par penser, oui, que ce serait peut-être la fin. Certains jours, je ne voyais pas la lumière au bout du tunnel, car il n'y avait pas de solution, a confié le Slovaque. J'étais à la limite du fauteuil roulant. Alors que finalement, c'en est presque risible tellement c'était simple à résoudre."

De quoi souffrait-il ? Il ne le dit pas. Mais après un exercice 2023-2024 dans la peau d'un numéro 2, le gardien profite de la coupe pour se montrer (Majorque ira jusqu'en finale). Titulaire en 2024-2025, il se révèle, avant de signer à l'Olympique lyonnais le 18 août dernier. Aujourd'hui, le footballeur de 28 ans semble confirmer sa belle saison passée. En cinq apparitions, il a déjà réalisé quatre clean-sheets. En attendant encore mieux ?