Débarqué à l’OL il y a deux mois, Dominik Greif continue de prendre ses marques. Auteur de débuts remarqués, le gardien slovaque assure avoir changé de dimension en rejoignant le club lyonnais.

La série s’est stoppée après quatre matchs. Alors qu’il avait la possibilité d’égaler Hugo Lloris avec cinq matchs sans prendre de buts pour ses débuts, Dominik Greif a cédé par deux fois face à Toulouse avant la trêve. Un coup d’arrêt pour le Slovaque après des débuts réussis durant lesquels il a pu montrer une partie de sa panoplie. Propulsé titulaire suite à la blessure de Rémy Descamps, Greif a endossé ce rôle de numéro 1 qui lui avait été promis au moment des longues négociations avec la direction de l’OL.

En cinq matchs, il semble avoir mis tout le monde d’accord sur la question de la concurrence dans le but lyonnais. "Je me suis toujours considéré comme un gardien complet, assez bon dans tous les compartiments du jeu qu'un gardien moderne doit maîtriser, a-t-il déclaré dans une interview à l’UEFA. C'est le type de gardien que je suis, je me suis toujours senti plus à l'aise dans mon but, sur ma ligne. Vu ma taille, j'ai développé d'excellents réflexes et une grande souplesse. Mais être gardien de nos jours…"

"Collectivement, c'est un dix sur dix"

Du haut de son presque double mètre, Dominik Greif en impose, même si notre consultant Nicolas Puydebois aimerait le voir plus souverain dans les airs. À 28 ans, celui qui a défrayé la chronique en Slovaquie durant cette trêve assure avoir changé de dimension en passant de Majorque à l’OL. Et surtout de continuer à progresser, notamment grâce à la philosophie prônée par Paulo Fonseca.

Celle d’une stratégie de jeu dans laquelle le gardien a un rôle primordial à la construction. "Je n'ai jamais joué pour une équipe qui voulait pratiquer un tel style, sous une telle pression. Juste jouer, jouer, jouer et aller de l'avant. Les premiers jours ont été assez exigeants pour moi, mais je me sens très bien maintenant et je prends beaucoup de plaisir. Tout le processus d'entraînement est également très différent étant donné ce style de jeu. J'en suis heureux, car c'est quelque chose que je n'avais jamais connu dans ma carrière. L'entraîneur exige de moi ce que personne n'avait jamais exigé auparavant."

Continuant à prendre ses marques à l’OL, Greif estime que le travail de l’équipe "est pour l’instant un 10 sur 10". À confirmer samedi à Nice.