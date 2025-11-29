Actualités
OL - Nantes : Mangala et Hateboer de retour, Hamdani toujours là

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Pour le compte de la 14e journée de Ligue 1, Paulo Fonseca retrouve un groupe presque au complet. Si Clinton Mata est toujours sur le flanc, Orel Mangala signe son retour, au même titre que Hans Hateboer revient de suspension.

    L'OL s'attend à une journée spéciale ce dimanche et espère bien qu'elle se terminera par une victoire et trois points. À 20h45, après le lever de rideau de l'OL Légendes (16h), les joueurs de Paulo Fonseca reçoivent le FC Nantes pour un match spécial anniversaire avec les 75 ans du club. Pour que la fête soit belle, tout autre résultat qu'un succès est proscrit à Décines. Requinqués par leur large victoire en Ligue Europa jeudi, les Lyonnais veulent enchaîner en Ligue 1 après le nul frustrant à Auxerre il y a une semaine. Le groupe ne sera pas le même qu'en Bourgogne puisque Fonseca peut compter sur des retours d'importance. Ceux de Nicolás Tagliafico et Tyler Morton dans le onze.

    Mata et Kluivert pas encore remis

    Les deux ont montré contre le Maccabi Tel Aviv qu'ils pouvaient changer beaucoup de choses dans le jeu de l'OL. Également suspendu à Auxerre, Hans Hateboer réintègre le groupe lyonnais, après avoir purgé ses deux matchs. Il a toujours au-dessus de lui la menace d'un sursis, mais cela reste une solution supplémentaire en défense alors que Clinton Mata et Ruben Kluivert restent encore à l'infirmerie. Enfin, la grosse nouveauté de ce groupe de l'OL reste bien évidemment la première convocation d'Orel Mangala. Victime d'une rupture du ligament en février dernier lors de son prêt à Everton, le milieu belge voit enfin le bout du tunnel. 

    Le groupe de l’OL : Descamps, Greif, Diarra - Abner, Barisic, Hateboer, Maitland-Niles, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, De Carvalho, Merah, Tolisso, Mangala, Morton - Hamdani, Karabec, Moreira, Satriano, Sulc, Rodriguez

    4 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - sam 29 Nov 25 à 20 h 01

      Et revoilà enfin Mangala , qui est donc désormais opérationnel puisque dans le groupe.
      Il va aider dans la rotation au milieu .
      Hateboer doit concurrencer Amn en latéral, ça va piquer un peu les fesses de notre ami dilettante .

      Signaler
    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 29 Nov 25 à 20 h 20

      Pogognoli qu'elle tanche lui aussi, il enlève Minamino depuis plusieurs matchs Monaco se met à perdre, il le remet et ça gagne.
      Comme à l'ol parfois on se se demande où ils vont chercher des types aussi moyens ???

      Allez Toulouse faut battre Marseille, ce serait tellement top pour les lensois et Sage d'être en tête demain soir.

      Signaler
    3. Avatar
      Poupette38 - sam 29 Nov 25 à 20 h 35

      Tu rêves JUNI, les marseillais vont être super motivé pour se retrouver 1er ce soir

      A monaco, il paraît que Neves était en grande difficulté, noté 3 dans l'équipe, par contre il était bien là au Groupama 😠,
      il n'y a que nous qui n'avons pas gagné contre le psg

      Signaler
    4. Avatar
      olgoneforever - sam 29 Nov 25 à 20 h 49

      Châteauroux est entre la belle ville de Lyon et Lens!
      Lens est devant nous et est un adversaire pour une qualif européenne...
      Si je peux me permettre JUNi du 36 : choisis ton club !
      Pratiquer le "en même temps" d'un certain guignol pour un supporter aux sensibilités de gauche mérite un carton rouge!

      Signaler

