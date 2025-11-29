OL - Nantes : Mangala et Hateboer de retour, Hamdani toujours là

Pour le compte de la 14e journée de Ligue 1, Paulo Fonseca retrouve un groupe presque au complet. Si Clinton Mata est toujours sur le flanc, Orel Mangala signe son retour, au même titre que Hans Hateboer revient de suspension.

L'OL s'attend à une journée spéciale ce dimanche et espère bien qu'elle se terminera par une victoire et trois points. À 20h45, après le lever de rideau de l'OL Légendes (16h), les joueurs de Paulo Fonseca reçoivent le FC Nantes pour un match spécial anniversaire avec les 75 ans du club. Pour que la fête soit belle, tout autre résultat qu'un succès est proscrit à Décines. Requinqués par leur large victoire en Ligue Europa jeudi, les Lyonnais veulent enchaîner en Ligue 1 après le nul frustrant à Auxerre il y a une semaine. Le groupe ne sera pas le même qu'en Bourgogne puisque Fonseca peut compter sur des retours d'importance. Ceux de Nicolás Tagliafico et Tyler Morton dans le onze.

Mata et Kluivert pas encore remis

Les deux ont montré contre le Maccabi Tel Aviv qu'ils pouvaient changer beaucoup de choses dans le jeu de l'OL. Également suspendu à Auxerre, Hans Hateboer réintègre le groupe lyonnais, après avoir purgé ses deux matchs. Il a toujours au-dessus de lui la menace d'un sursis, mais cela reste une solution supplémentaire en défense alors que Clinton Mata et Ruben Kluivert restent encore à l'infirmerie. Enfin, la grosse nouveauté de ce groupe de l'OL reste bien évidemment la première convocation d'Orel Mangala. Victime d'une rupture du ligament en février dernier lors de son prêt à Everton, le milieu belge voit enfin le bout du tunnel.

Le groupe de l’OL : Descamps, Greif, Diarra - Abner, Barisic, Hateboer, Maitland-Niles, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, De Carvalho, Merah, Tolisso, Mangala, Morton - Hamdani, Karabec, Moreira, Satriano, Sulc, Rodriguez