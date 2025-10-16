Actualités
Amel Majri au milieu des joueuses jamaïcaines lors de France - Jamaïque
Amel Majri au milieu des joueuses jamaïcaines lors de France – Jamaïque (Photo by DAVID GRAY / AFP)

Mbock sur la retraite de Majri (ex-OL) : "Une grosse perte pour les Bleues"

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • En l'espace d'une semaine, l'équipe de France féminine a vu deux joueuses annoncer leur retraite. Après Amel Majri, Sandie Toletti a, elle aussi, choisi de tourner la page des Bleues.

    L'une avait été une surprise sans vraiment en être une. L'autre a été bien plus surprenante. En l'espace d'une semaine, Amel Majri et Sandie Toletti ont informé leur désir de se mettre en retrait de l'équipe de France, après une énième déception durant l'été. Partie en Arabie saoudite après toute une carrière à l'OL Lyonnes, Majri ne voulait pas "jouer le rôle de la remplaçante expérimentée" et avait vu Laurent Bonadei lui apprendre son absence de la liste dévoilée ce jeudi. Pour Toletti, la décision est plus surprenante, elle qui vient tout juste d'avoir 30 ans durant l'été.

    "Perdre les deux coup sur coup, ça touche"

    Surtout, cadre du Real Madrid, elle faisait partie des joueuses expérimentées sur lesquelles pouvait compter le sélectionneur. Le choix a été tout autre pour la milieu, qui croise le fer avec sa désormais ancienne capitaine Griedge Mbock jeudi pour PSG - Real"Oui, forcément, je les avais eues en amont. Ce sont deux grosses pertes pour l’équipe de France parce que ce sont des filles qui sont expérimentées, que je connais depuis longtemps, qui sont chez les Bleues depuis longtemps aussi, a déclaré l'ancienne Lyonnaise ce mercredi. Perdre les deux, coup sur coup, c’est sûr que ça touche, mais c’est leur décision. Je les respecte et je les remercie pour toutes ces années que j’ai pu partager avec elles et leur souhaite le meilleur pour la suite."

    Entre les mises à l'écart de Wendie Renard et Eugénie Le Sommer pour l'Euro et ces deux annonces, les Bleues ont perdu de l'expérience ces derniers mois.

    1 commentaire
    1. Dragon2332
      Dragon2332 - jeu 16 Oct 25 à 9 h 51

      Perso, j'appelle cela un clair désaveu de certaines cadres de l'EdF envers le sélectionneur ...

      Après Wendie et Eugénie, le message est passé ...

