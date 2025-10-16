Actualités
Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
Paulo Fonseca entraîneur de l’OL (Photo by Alex Nicodim / NurPhoto via AFP)

Sous Fonseca, c’est tout ou rien pour l’OL

  • par David Hernandez

    • Sur le banc de l’OL depuis février dernier, Paulo Fonseca a dirigé 22 matchs de Ligue 1, bien que majoritairement du haut de sa tribune. Depuis l’arrivée du Portugais, les Lyonnais n’ont jamais connu le moindre nul.

    La Ligue 1 est enfin de retour ! Après deux semaines de trêve internationale, l’OL va retrouver son quotidien national samedi (17h) à Nice avant de voir la Ligue Europa s’ajouter à son calendrier. Deux semaines après la désillusion contre Toulouse, les Lyonnais espèrent bien repartir dans le droit chemin sur la Côte d’Azur. Cela permettrait de garder la dynamique du trio de tête composé par le PSG, l’OM et Strasbourg, qui débarquera à Décines le 26 octobre prochain. À l’occasion de cette rencontre à Nice, Paulo Fonseca peut égaler un record. Non pas avec l’OL mais à l’échelle de la Ligue 1. Enchainer 23 matchs de Ligue 1 sans nul.

    L'OL n'arrive pas à garder le nul quand les choses tournent mal

    Aucun coach de l’élite n’a réalisé cette performance depuis Cesar Gonzalez avec… Nice lors de la saison 1965-1966. Depuis sa prise de fonction en février dernier, Paulo Fonseca a certes passé plus de temps dans les tribunes que sur les bancs de touche de Ligue 1 à cause de sa suspension. Néanmoins, sous les ordres du Portugais, c’est soit noir, soit blanc pour l’OL. Vingt-deux matchs de championnat pour quatorze victoires et huit défaites. Et surtout une incapacité à limiter la casse, comme ce fut le cas contre Toulouse il y a deux semaines après l’égalisation du TFC.

    Dominik Greif, gardien de l'OL
    Greif (OL) : "Fonseca exige de moi ce que personne n'avait jamais exigé auparavant"

