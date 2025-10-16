Yohannes (OL Lyonnes) nommée pour le Golden Girl

Auteure d’un somptueux but mercredi lors d’OL Lyonnes - St Pölten, Lily Yohannes continue de faire sensation. La jeune Américaine (18 ans) a eu la belle surprise de voir son nom parmi les nommées du Golden Girl.

Y aura-t-il une deuxième Golden Girl dans les semaines à venir au sein de l’OL Lyonnes ? Lauréate en 2022 pour la première édition, Jule Brand pourrait bien être rejointe par Lily Yohannes d’ici quelques mois. En effet, la milieu de terrain fait partie des dix derniers noms encore en lice pour s’offrir le titre de meilleure jeune de l’année 2025. Cette récompense, qui avait sacré Vicki Lopez la saison passée, devenue depuis lauréate du Trophée Kopa féminin (Ballon d’Or de la meilleure jeune), pourrait bien revenir à la Lyonnaise, auteure de débuts remarqués entre Rhône et Saône.

Giraldez : "C'est une joueuse spéciale"

Parmi les joueuses les plus attendues dans le futur, Yohannes a fait le choix de continuer sa progression à l’OL Lyonnes durant l’été. Malgré son jeune âge (18 ans), l’Américaine n’a clairement pas froid aux yeux. Son but mercredi soir en Ligue des champions en est l'illustration. Pour une première réalisation européenne et afin de marquer les esprits, elle pouvait difficilement faire mieux. Un lob de 43m pour sceller la victoire contre St Pölten (3-0). "Lily est une joueuse spéciale et importante qui gagne du temps de jeu dans différentes positions sur le terrain. Je suis content car elle a une bonne évolution depuis la présaison. Ce but, c'est très positif pour elle", a réagi son entraîneur Jonatan Giraldez mercredi soir.