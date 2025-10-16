Actualités
Lily Yohannes, milieu de l'OL Lyonnes
Lily Yohannes, milieu de l’OL Lyonnes (crédit : David Hernandez)

Yohannes (OL Lyonnes) nommée pour le Golden Girl

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Auteure d’un somptueux but mercredi lors d’OL Lyonnes - St Pölten, Lily Yohannes continue de faire sensation. La jeune Américaine (18 ans) a eu la belle surprise de voir son nom parmi les nommées du Golden Girl.

    Y aura-t-il une deuxième Golden Girl dans les semaines à venir au sein de l’OL Lyonnes ? Lauréate en 2022 pour la première édition, Jule Brand pourrait bien être rejointe par Lily Yohannes d’ici quelques mois. En effet, la milieu de terrain fait partie des dix derniers noms encore en lice pour s’offrir le titre de meilleure jeune de l’année 2025. Cette récompense, qui avait sacré Vicki Lopez la saison passée, devenue depuis lauréate du Trophée Kopa féminin (Ballon d’Or de la meilleure jeune), pourrait bien revenir à la Lyonnaise, auteure de débuts remarqués entre Rhône et Saône.

    Giraldez : "C'est une joueuse spéciale"

    Parmi les joueuses les plus attendues dans le futur, Yohannes a fait le choix de continuer sa progression à l’OL Lyonnes durant l’été. Malgré son jeune âge (18 ans), l’Américaine n’a clairement pas froid aux yeux. Son but mercredi soir en Ligue des champions en est l'illustration. Pour une première réalisation européenne et afin de marquer les esprits, elle pouvait difficilement faire mieux. Un lob de 43m pour sceller la victoire contre St Pölten (3-0). "Lily est une joueuse spéciale et importante qui gagne du temps de jeu dans différentes positions sur le terrain. Je suis content car elle a une bonne évolution depuis la présaison. Ce but, c'est très positif pour elle", a réagi son entraîneur Jonatan Giraldez mercredi soir.

    Jule Brand après son but lors d'OL Lyonnes - St Pölten
    OL Lyonnes : soir de premières face à St Pölten
    2 commentaires
    1. seb.66
      seb.66 - jeu 16 Oct 25 à 11 h 21

      "joueuse spéciale" doit être analysé, mais comment ?

      En tout cas il ne faudrait pas qu'elle prenne la grosse tête.

      Signaler
    2. isabielle
      isabielle - jeu 16 Oct 25 à 12 h 07

      HS : la roulette de Damaris 👏
      https://www.instagram.com/reel/DP1xWFCiBp_/?utm_source=ig_web_copy_link

      Signaler

