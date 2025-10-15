Vainqueur de son premier match à Arsenal il y a une semaine, l’OL Lyonnes a confirmé ce résultat à la maison. À peine mises en danger par St Pölten, les Fenottes signent une deuxième victoire (3-0).

Avant le début du match, personne ne donnait cher de la peau du SKN St. Pölten. Les 90 minutes disputées ce mercredi soir ont confirmé cette tendance. Entre l’OL Lyonnes et le club autrichien, il y avait plus d’une classe d’écart. Sans surprise, les Lyonnaises ont pris le dessus assez facilement pour s’offrir une deuxième victoire (3-0) dans cette Ligue des champions nouvelle génération. Après avoir dû batailler à Arsenal une semaine auparavant, les coéquipières d’Ada Hegerberg ont vécu un match bien plus tranquille face aux 3 000 valeureux supporters présents au Parc OL. Avec ce succès facile, l’OL Lyonnes prend provisoirement les commandes de cette phase de ligue qui va s’étirer jusqu’à la mi-décembre.

St Pölten avait mis le bus

Pour ce retour à la compétition après une semaine de pause, Jonatan Giraldez avait choisi de tout changer par rapport à l’équipe lancée à Londres. Est-ce ces trop nombreux changements qui ont donné lieu à une première mi-temps poussive ? Avec une équipe autrichienne qui avait choisi de mettre le bus, sans réelle surprise, il est toujours difficile de juger ces parties. L’OL Lyonnes a choisi de rapidement se montrer dangereux, mais à part chauffer les gants de la gardienne adverse, pas grand-chose à se mettre sous les dents jusqu’à ce beau mouvement à la 28e.

Bien lancée dans la surface par Benyahia, Becho a servi sur un plateau Brand pour son premier but sous les couleurs lyonnaises (1-0). Le verrou autrichien enfin sauté, les Fenottes ont pu jouer à leur guise, même si un contre de St Pölten a permis à Micah de se mettre en évidence dans le but rhodanien (39e).

Le bijou de Yohannes

Dans une attaque-défense, les joueuses de Giraldez ont fait le break au meilleur moment. Sur un coup franc renvoyé, Nelhage a déposé un centre du droit sur la tête d’Ada Hegerberg, capitaine d’un soir. À 2-0 juste avant la pause, la messe était quasiment dite, même s’il y avait forcément des choses à redire sur le contenu. Et ce n’est pas le petit bijou de Lily Yohannes au retour des vestiaires qui a mis fin au supplice autrichien. Dans une inspiration de génie, l’Américaine s’est offert un lob de 40 mètres pour le 3-0 lyonnais. Si une décision de la VAR a annulé le quatrième but de Becho, l’OL Lyonnes a fini de gérer cette partie à sens unique. Prochain rendez-vous européen le 11 novembre avec la venue de Wolfsbourg.