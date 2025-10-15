Vainqueur de son premier match à Arsenal il y a une semaine, l’OL Lyonnes a confirmé ce résultat à la maison. À peine mises en danger par St Pölten, les Fenottes signent une deuxième victoire (3-0).
Avant le début du match, personne ne donnait cher de la peau du SKN St. Pölten. Les 90 minutes disputées ce mercredi soir ont confirmé cette tendance. Entre l’OL Lyonnes et le club autrichien, il y avait plus d’une classe d’écart. Sans surprise, les Lyonnaises ont pris le dessus assez facilement pour s’offrir une deuxième victoire (3-0) dans cette Ligue des champions nouvelle génération. Après avoir dû batailler à Arsenal une semaine auparavant, les coéquipières d’Ada Hegerberg ont vécu un match bien plus tranquille face aux 3 000 valeureux supporters présents au Parc OL. Avec ce succès facile, l’OL Lyonnes prend provisoirement les commandes de cette phase de ligue qui va s’étirer jusqu’à la mi-décembre.
St Pölten avait mis le bus
Pour ce retour à la compétition après une semaine de pause, Jonatan Giraldez avait choisi de tout changer par rapport à l’équipe lancée à Londres. Est-ce ces trop nombreux changements qui ont donné lieu à une première mi-temps poussive ? Avec une équipe autrichienne qui avait choisi de mettre le bus, sans réelle surprise, il est toujours difficile de juger ces parties. L’OL Lyonnes a choisi de rapidement se montrer dangereux, mais à part chauffer les gants de la gardienne adverse, pas grand-chose à se mettre sous les dents jusqu’à ce beau mouvement à la 28e.
Bien lancée dans la surface par Benyahia, Becho a servi sur un plateau Brand pour son premier but sous les couleurs lyonnaises (1-0). Le verrou autrichien enfin sauté, les Fenottes ont pu jouer à leur guise, même si un contre de St Pölten a permis à Micah de se mettre en évidence dans le but rhodanien (39e).
Le bijou de Yohannes
Dans une attaque-défense, les joueuses de Giraldez ont fait le break au meilleur moment. Sur un coup franc renvoyé, Nelhage a déposé un centre du droit sur la tête d’Ada Hegerberg, capitaine d’un soir. À 2-0 juste avant la pause, la messe était quasiment dite, même s’il y avait forcément des choses à redire sur le contenu. Et ce n’est pas le petit bijou de Lily Yohannes au retour des vestiaires qui a mis fin au supplice autrichien. Dans une inspiration de génie, l’Américaine s’est offert un lob de 40 mètres pour le 3-0 lyonnais. Si une décision de la VAR a annulé le quatrième but de Becho, l’OL Lyonnes a fini de gérer cette partie à sens unique. Prochain rendez-vous européen le 11 novembre avec la venue de Wolfsbourg.
David c'est Speedy Gonzales 😂
Pas facile de percer ce béton super armé ! on n'en gardera pas un souvenir impérissable !
Pas assez de tentatives de tirs en dehors de la surface.
J'ai été content de voir "Casque d'Or" marquer ce deuxième but. Pour le reste, c'était assez décevant malgré une domination outrancière. Et sur quelques contres (pas très bien terminés) les Autrichiennes auraient bien pu marquer...
Je met Becho meilleure lyonnaise. Elle était partout, quel physique cette fille. Elle est constamment en progression, je ne serait pas étonné qu'en continuant comme ça elle devienne une grande joueuse lyonnaise, elle est si jeune encore...
Ok les 3 points sont là et c'est déjà bien, touf autre résultat aurait fait tâche contre cette équipe, mais 45 tirs pour 3 buts, c'est pas possible . L'Atlético de Madrid leur en avait passé 6
Le goal average va compter pour terminer dans les 4 premières .
St Polten, comme prévu, était venu pour prendre le moins de buts possible. C'est ce qu'elles ont fait contre un 11 complètement changé par rapport à celui d'Arsenal, toujours dans la même rengaine, respecter les principes de jeu que veut mettre Giraldez en place. Mais forcément, il suffit de remplacer Dumornay par Benyahia au milieu et on a déjà un peu moins de qualité et de peps. Damaris est une tour de contrôle, mais elle ralentit aussi énormément le jeu malheureusement.
Globalement, c'était sérieux, sans plus. Ada aurait du mettre un doublé mais elle fait un bon match ou elle a également essayé de servir ses coéquipières, je trouve que certaines ont vraiment été en deçà et auraient pu causer quelques problèmes : Svava, Lawrence, notamment. Becho est frustrante car brillante sur sa passe décisive, et assez moyenne sur le reste du match. Brand également a fait un match étrange. De très bons moments, et d'autres beaucoup moins bons. C'est la limite de la rotation. Avoir Ada, Brand, Yohannes ou Damaris sur le terrain ne changera pas grand chose par rapport à Diani, Katoto, ou Heaps, mais le reste, c'est plus compliqué.
Il y a eu de bons moments, d'autres moins bons, notamment en défense. On a un peu arrosé le but aussi.