Actualités
Ada Hegerberg lors d'OL - Wolfsburg.
Ada Hegerberg lors d’OL – Wolfsburg. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Un large turnover chez l'OL Lyonnes contre St Pölten, Hegerberg capitaine

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Après la victoire à Arsenal il y a une semaine, l'OL Lyonnes veut confirmer à la maison face à St Pölten. Pour cette 2e journée de Ligue des champions, Jonatan Giraldez a choisi de faire tourner. Ada Hegerberg sera la capitaine.

    Il l'a martelé dans l'interview qu'il a accordée à Olympique-et-Lyonnais : Jonatan Giraldez est un adepte de la concurrence et donc des turnovers. Dans ce début de saison, l'entraîneur espagnol pourrait pourtant être amené à multiplier les onze types afin de voir sa philosophie prendre. Mais ce n'est pas le genre de la maison et le coach de l'OL Lyonnes profite de l'adversité moindre que peut représenter St Pölten pour donner des minutes à tout le monde. De l'équipe titulaire qui a débuté à Arsenal il y a une semaine, il ne reste... personne !

    Onze nouvelles joueuses sur le terrain ce mercredi soir (18h45), menées par Ada Hegerberg qui portera le brassard de capitaine. La Norvégienne fera équipe avec Becho et Brand en attaque, tandis que Benyahia et Yohannes auront pour mission de venir soutenir cette ligne offensive. En choisissant de faire tourner, Giraldez n'a pas fait les choses à moitié, à l'image de la titularisation de Micah dans le but lyonnais à la place d'Endler. Il ne reste plus qu'à espérer que tous ces changements ne se ressentent pas dans le jeu produit contre l'équipe autrichienne.

    La composition de l'OL Lyonnes : Micah - Lawrence, Sombath, Nelhage, Svava - Benyahia, Damaris, Yohannes - Becho, Hegerberg, Brand

    à lire également
    Clinton Mata et Maitland-Niles (OL)
    Mata, Fofana, Molebe… des retours à l’entraînement de l’OL ce mercredi
    1 commentaire
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mer 15 Oct 25 à 17 h 48

      Cette équipe est top aussi
      Content que Svava et Ada (en plus capitaine 👍) soient titulaires. Cool aussi pour Micah, et Becho qui le mérite suite à son triplet.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté avec Martin Satriano et Mathys De Carvalho lors d'OL - Salzbourg
    OL, les critiques, le foot, le Sénégal... Les confessions de Moussa Niakhaté 09/10/25
    Ada Hegerberg lors d'OL - Wolfsburg.
    Un large turnover chez l'OL Lyonnes contre St Pölten, Hegerberg capitaine 17:35
    Corentin Tolisso (OL) en conférence de presse
    OL : la belle rencontre entre Tolisso et Anderson 16:50
    Clinton Mata et Maitland-Niles (OL)
    Mata, Fofana, Molebe… des retours à l’entraînement de l’OL ce mercredi 16:00
    Tyler Morton buteur lors de Lille - OL
    OL : Morton n’avait "jamais vu une telle passion" chez les supporters 15:10
    Bryan Meyo avec le Gabon
    Meyo (OL) s’offre un magnifique but avec le Gabon, qui finit barragiste 14:20
    L'hommage à Bernard Lacombe lors d'OL - Metz
    L1 : une belle affluence au Parc OL mais un taux de remplissage en deça des attentes 13:30
    Adam Karabec avec la République tchèque
    OL : des internationaux qui n’ont pas trop tiré sur la corde 12:40
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Sofie Svava avec le Danemark
    Svava (OL Lyonnes) retenue avec le Danemark 11:50
    Tanner Tessmann, milieu des Etats-Unis
    OL : Tessmann et Tagliafico gérés pour leur dernier match en sélection 11:00
    Moussa Niakhaté lors de Nice - OL
    Nice - OL : une série à entretenir pour les Lyonnais 10:15
    Ada Hegerberg à l'échauffement avant Saint-Etienne - OL Lyonnes
    Ligue des champions : sur quelle chaîne voir OL Lyonnes - St Pölten ? 09:30
    Crystal Palace vainqueur de la FA Cup
    Suite au précédent OL - Crystal Palace, l’UEFA veut assouplir les règles sur la multipropriété 08:45
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    Moussa Niakhaté (OL) et le Sénégal qualifiés pour la Coupe du monde 2026 08:00
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Giraldez (OL Lyonnes) : "Je suis quelqu'un qui a tout le temps besoin de réfléchir" 07:30
    Tyler Morton buteur lors de Lille - OL
    L'OL, meilleure équipe de Ligue 1... en première période 14/10/25
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    France U17 : Doganay (OL) et les Bleuets continuent leur route vers l'Euro 14/10/25
    Korbin Albert (OL Lyonnes)
    L'OL Lyonnes sans Korbin Shrader contre St. Pölten 14/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut