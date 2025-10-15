Après la victoire à Arsenal il y a une semaine, l'OL Lyonnes veut confirmer à la maison face à St Pölten. Pour cette 2e journée de Ligue des champions, Jonatan Giraldez a choisi de faire tourner. Ada Hegerberg sera la capitaine.

Il l'a martelé dans l'interview qu'il a accordée à Olympique-et-Lyonnais : Jonatan Giraldez est un adepte de la concurrence et donc des turnovers. Dans ce début de saison, l'entraîneur espagnol pourrait pourtant être amené à multiplier les onze types afin de voir sa philosophie prendre. Mais ce n'est pas le genre de la maison et le coach de l'OL Lyonnes profite de l'adversité moindre que peut représenter St Pölten pour donner des minutes à tout le monde. De l'équipe titulaire qui a débuté à Arsenal il y a une semaine, il ne reste... personne !

Onze nouvelles joueuses sur le terrain ce mercredi soir (18h45), menées par Ada Hegerberg qui portera le brassard de capitaine. La Norvégienne fera équipe avec Becho et Brand en attaque, tandis que Benyahia et Yohannes auront pour mission de venir soutenir cette ligne offensive. En choisissant de faire tourner, Giraldez n'a pas fait les choses à moitié, à l'image de la titularisation de Micah dans le but lyonnais à la place d'Endler. Il ne reste plus qu'à espérer que tous ces changements ne se ressentent pas dans le jeu produit contre l'équipe autrichienne.

La composition de l'OL Lyonnes : Micah - Lawrence, Sombath, Nelhage, Svava - Benyahia, Damaris, Yohannes - Becho, Hegerberg, Brand