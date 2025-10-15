Actualités
Corentin Tolisso (OL) en conférence de presse
Corentin Tolisso (OL) en conférence de presse (crédit : David Hernandez)

OL : la belle rencontre entre Tolisso et Anderson

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Nouveau capitaine de l'OL cette saison, Corentin Tolisso a embrassé la route d'illustres joueurs comme Sonny Anderson. À l'occasion de la trêve internationale, les deux Lyonnais ont partagé un joli moment.

    Il a été l'idole de tout un peuple au début des années 2000. L'autre est aujourd'hui un des joueurs majeurs de l'histoire de l'OL, au point d'en devenir le capitaine cet été. Entre Sonny Anderson et Corentin Tolisso, l'écart générationnel est bien là, mais s'efface au moment de parler de l'amour de ce blason frappé du lion. Depuis maintenant neuf matchs, le milieu de terrain est devenu l'égal de son idole de jeunesse, en portant le brassard. Il l'avait déjà eu occasionnellement depuis son retour à l'été 2022, mais Paulo Fonseca lui a donné cette mission de capitaine à plein temps cet été.

    Un maillot du premier titre en 2002

    Une juste reconnaissance dont il parlera certainement dans l'interview qu'il a accordé à beIN Sports durant la trêve et diffusée samedi avant Nice - OL. Les confidences de Corentin Tolisso, Sonny Anderson les a recueillies en personne à Décines. Cela a forcément eu une symbolique forte pour l'international français, comme capté par les images du club. On y voit un Tolisso particulièrement ému au moment de retrouver celui qu'il admirait à Gerland. De quoi donner un moment sympathique avec la signature du premier maillot de l'OL de Corentin Tolisso à l'âge de huit ans et floqué "Anderson". La boucle est bouclée avant pourquoi pas évoluer ensemble un jour sous le maillot d'OL Légendes.

    4 commentaires
    1. Avatar
      Gonedamien38 - mer 15 Oct 25 à 16 h 57

      Sony goal, on en aurait bien besoin, il veut pas remettre ça ? Lol, avec 1 smile incroyable en plus
      Et la benz aussi quels joueurs, rendez les nous, licha avec ses corones, Alex... snif
      Mais on est plus que bien sur ce début de saison, alors croyons en notre effectif, hein le staff ???
      Faut apprendre a faire tourner et mettre du sang frais comme on dit
      Allez l'ol !!

      Signaler
      1. orangecj85
        orangecj85 - mer 15 Oct 25 à 17 h 24

        Du sang frais, et comment ! Bien sûr qu’il en faut 😄
        Mais attention, faut le gérer avec délicatesse… parce que le sang frais, quand il est cuit, ça finit en boudin 😆

        Signaler
    2. Toitoi
      Toitoi - mer 15 Oct 25 à 17 h 18

      Quand une légende en rencontre une autre.

      Signaler
    3. Avatar
      Poupette38 - mer 15 Oct 25 à 17 h 48

      C'est beau 😍

      Signaler

    + d'infos
