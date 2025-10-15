OL : la belle rencontre entre Tolisso et Anderson

Nouveau capitaine de l'OL cette saison, Corentin Tolisso a embrassé la route d'illustres joueurs comme Sonny Anderson. À l'occasion de la trêve internationale, les deux Lyonnais ont partagé un joli moment.

Il a été l'idole de tout un peuple au début des années 2000. L'autre est aujourd'hui un des joueurs majeurs de l'histoire de l'OL, au point d'en devenir le capitaine cet été. Entre Sonny Anderson et Corentin Tolisso, l'écart générationnel est bien là, mais s'efface au moment de parler de l'amour de ce blason frappé du lion. Depuis maintenant neuf matchs, le milieu de terrain est devenu l'égal de son idole de jeunesse, en portant le brassard. Il l'avait déjà eu occasionnellement depuis son retour à l'été 2022, mais Paulo Fonseca lui a donné cette mission de capitaine à plein temps cet été.

Un maillot du premier titre en 2002

Une juste reconnaissance dont il parlera certainement dans l'interview qu'il a accordé à beIN Sports durant la trêve et diffusée samedi avant Nice - OL. Les confidences de Corentin Tolisso, Sonny Anderson les a recueillies en personne à Décines. Cela a forcément eu une symbolique forte pour l'international français, comme capté par les images du club. On y voit un Tolisso particulièrement ému au moment de retrouver celui qu'il admirait à Gerland. De quoi donner un moment sympathique avec la signature du premier maillot de l'OL de Corentin Tolisso à l'âge de huit ans et floqué "Anderson". La boucle est bouclée avant pourquoi pas évoluer ensemble un jour sous le maillot d'OL Légendes.