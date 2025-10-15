En attendant les derniers retours de sélection, Paulo Fonseca peut compter sur un groupe un peu plus conséquent pour préparer Nice - OL. Clinton Mata ou encore Malick Fofana ont repris ce mercredi.

Il n’y aura peut-être qu’une seule séance au complet, et encore. Il faudra voir dans quel état reviennent Tanner Tessmann et Nicolas Tagliafico de leur long périple aux États-Unis. La programmation de Nice - OL samedi (17h) n’a pas arrangé les affaires de Paulo Fonseca. L’entraîneur portugais sera certainement amené à faire quelques ajustements dans son onze de départ sur la Côte d’Azur afin d’éviter de potentielles blessures. Toutefois, si la préparation n’est pas optimale, le Portugais retrouve petit à petit des forces vives à l’entraînement.

Des retours attendus dans les prochaines heures

Après quelques retours en début de semaine comme Alejandro Gomes Rodriguez ou les deux Tchèques, Adam Karabec et Pavel Sulc, la séance collective de ce mercredi matin a permis d’avoir un groupe plus étoffé. Les internationaux ayant joué lundi ont retrouvé le chemin du GOLTC. Clinton Mata qui n’a pas réussi à accrocher la Coupe du monde avec l’Angola, Malick Fofana ou encore les jeunes comme Mathys De Carvalho ou Enzo Molebe ont repris leur train-train quotidien à Décines avec cette rencontre de la 8e journée de Ligue 1 en ligne de mire.