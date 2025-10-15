Actualités
Clinton Mata et Maitland-Niles (OL)
Clinton Mata et Maitland-Niles (OL) (Photo by Alex Nicodim/NurPhoto) (Photo by Alex Nicodim / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

Mata, Fofana, Molebe… des retours à l’entraînement de l’OL ce mercredi

  • par David Hernandez

    • En attendant les derniers retours de sélection, Paulo Fonseca peut compter sur un groupe un peu plus conséquent pour préparer Nice - OL. Clinton Mata ou encore Malick Fofana ont repris ce mercredi.

    Il n’y aura peut-être qu’une seule séance au complet, et encore. Il faudra voir dans quel état reviennent Tanner Tessmann et Nicolas Tagliafico de leur long périple aux États-Unis. La programmation de Nice - OL samedi (17h) n’a pas arrangé les affaires de Paulo Fonseca. L’entraîneur portugais sera certainement amené à faire quelques ajustements dans son onze de départ sur la Côte d’Azur afin d’éviter de potentielles blessures. Toutefois, si la préparation n’est pas optimale, le Portugais retrouve petit à petit des forces vives à l’entraînement.

    Des retours attendus dans les prochaines heures

    Après quelques retours en début de semaine comme Alejandro Gomes Rodriguez ou les deux Tchèques, Adam Karabec et Pavel Sulc, la séance collective de ce mercredi matin a permis d’avoir un groupe plus étoffé. Les internationaux ayant joué lundi ont retrouvé le chemin du GOLTC. Clinton Mata qui n’a pas réussi à accrocher la Coupe du monde avec l’Angola, Malick Fofana ou encore les jeunes comme Mathys De Carvalho ou Enzo Molebe ont repris leur train-train quotidien à Décines avec cette rencontre de la 8e journée de Ligue 1 en ligne de mire.

    à lire également
    Tyler Morton buteur lors de Lille - OL
    OL : Morton n’avait "jamais vu une telle passion" chez les supporters

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté avec Martin Satriano et Mathys De Carvalho lors d'OL - Salzbourg
    OL, les critiques, le foot, le Sénégal... Les confessions de Moussa Niakhaté 09/10/25
    Clinton Mata et Maitland-Niles (OL)
    Mata, Fofana, Molebe… des retours à l’entraînement de l’OL ce mercredi 16:00
    Tyler Morton buteur lors de Lille - OL
    OL : Morton n’avait "jamais vu une telle passion" chez les supporters 15:10
    Bryan Meyo avec le Gabon
    Meyo (OL) s’offre un magnifique but avec le Gabon, qui finit barragiste 14:20
    L'hommage à Bernard Lacombe lors d'OL - Metz
    Ligue 1 : une belle affluence au Parc OL mais un taux de remplissage en dedans 13:30
    Adam Karabec avec la République tchèque
    OL : des internationaux qui n’ont pas trop tiré sur la corde 12:40
    Sofie Svava avec le Danemark
    Svava (OL Lyonnes) retenue avec le Danemark 11:50
    Tanner Tessmann, milieu des Etats-Unis
    OL : Tessmann et Tagliafico gérés pour leur dernier match en sélection 11:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté lors de Nice - OL
    Nice - OL : une série à entretenir pour les Lyonnais 10:15
    Ada Hegerberg à l'échauffement avant Saint-Etienne - OL Lyonnes
    Ligue des champions : sur quelle chaîne voir OL Lyonnes - St Pölten ? 09:30
    Crystal Palace vainqueur de la FA Cup
    Suite au précédent OL - Crystal Palace, l’UEFA veut assouplir les règles sur la multipropriété 08:45
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    Moussa Niakhaté (OL) et le Sénégal qualifiés pour la Coupe du monde 2026 08:00
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Giraldez (OL Lyonnes) : "Je suis quelqu'un qui a tout le temps besoin de réfléchir" 07:30
    Tyler Morton buteur lors de Lille - OL
    L'OL, meilleure équipe de Ligue 1... en première période 14/10/25
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    France U17 : Doganay (OL) et les Bleuets continuent leur route vers l'Euro 14/10/25
    Korbin Albert (OL Lyonnes)
    L'OL Lyonnes sans Korbin Shrader contre St. Pölten 14/10/25
    Mathys de Carvalho, milieu des U19 de l'OL
    OL : le tennis, l'autre sport de Mathys De Carvalho 14/10/25
    France U19 : Khalis Merah buteur contre les Pays-Bas 14/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut