OL : des internationaux qui n’ont pas trop tiré sur la corde

Sur les treize joueurs de l’OL retenus pendant cette trêve internationale, beaucoup ont peu joué avec leur sélection. Une bonne nouvelle pour Paulo Fonseca.

Il y aura forcément la fatigue des voyages, mais pour cette trêve internationale d’octobre, Paulo Fonseca peut avoir le sourire. Aucun pépin n’est à déplorer à ce jour et l’entraîneur de l’OL a plutôt vu ses ouailles se contenter de quelques minutes, notamment pour ses titulaires. À l’image du match passé sur le banc de Nicolas Tagliafico cette nuit, Clinton Mata n’a joué que 90 minutes avec l’Angola. Adam Karabec a tout juste eu une mi-temps avec la Tchéquie et encore moins pour Malick Fofana avec la Belgique (25 minutes). Finalement, seuls Tanner Tessmann (116 minutes) et surtout Moussa Niakhaté, auteur de 180 minutes encore, n’ont pas vraiment coupé durant cette trêve internationale. Est-ce que cela poussera Fonseca à les gérer lors du déplacement à Nice ? Peut-être bien.

Du temps de jeu pour les remplaçants lyonnais

En tout cas, cette parenthèse en sélection a avant tout servi à ceux qui jouent peu ou moins du côté de l’OL. Si les données statistiques de Khalis Merah et Enzo Molebe n’ont pas filtré, ils ont, a minima, joué une centaine de minutes avec les U19 français. Même chose pour Mathys De Carvalho qui a connu ses premiers pas avec les U20 portugais (107 minutes) aux côtés d’Afonso Moreira (135). Remplaçant de luxe à Décines, Pavel Sulc a beaucoup joué avec la Tchéquie (146 minutes sur 180) mais n’a pas réussi à retrouver la confiance avec un but ou une passe.