Sofie Svava avec le Danemark
Sofie Svava avec le Danemark (Photo by Michal Cizek / AFP)

Svava (OL Lyonnes) retenue avec le Danemark

  par David Hernandez

    • En marge des deux derniers matchs de l’OL Lyonnes avant la trêve internationale, Sofie Svava a reçu sa convocation pour la double confrontation du Danemark face à la Finlande.

    Après un week-end de repos suite à la 2e journée de la Coupe LFFP et dont l’OL Lyonnes est exempt pour le moment, Jonatan Giraldez et ses joueuses vont enchaîner deux matchs en l’espace de quatre jours. Le premier se tient ce mercredi soir (18h45) en Ligue des champions face à St Pölten. Le deuxième aura également lieu au Parc OL pour la réception du FC Nantes en Première Ligue, samedi. Ce sera ensuite le moment de se tourner vers la première trêve internationale de cette saison pour les Fenottes. Des premiers rassemblements qui vont laisser Giraldez avec un groupe plus que restreint à Décines pendant ces deux semaines de trêve.

    Barrage d'accession en Ligue des Nations

    En attendant les différentes listes dont celle de Laurent Bonadei jeudi après-midi, Sofie Svava est la première Lyonnaise à avoir reçu sa convocation. La latérale gauche, qui doit faire avec la concurrence féroce de Selma Bacha, fera le déplacement jusqu’au Danemark pour les deux matchs de barrage de Ligue des Nations féminine. Le premier se tiendra en Finlande (24 octobre) avant une revanche à la maison le 28.

    Adam Karabec avec la République tchèque
    OL : des internationaux qui n’ont pas trop tiré sur la corde

