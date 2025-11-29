Actualités
Luis Castro, entraîneur du FC Nantes
Luis Castro, entraîneur du FC Nantes (AFP)

Luis Castro (Nantes) : "L’OL, une équipe qui joue bien mais perfectible"

  • par David Hernandez

    • Dans les bas-fonds de la Ligue 1, le FC Nantes a pour ambition d'accrocher l'OL pour le compte de la 14e journée. Malgré la mauvaise passe.

    À la limite de la zone de relégation, le FC Nantes espère faire un bon résultat contre l’OL dimanche. Incapable de gagner contre des concurrents directs comme Lorient le week-end passé, la formation nantaise aimerait bien ramener un petit quelque chose de son voyage à Décines. Il y aura certainement un peu de fatigue dans les rangs lyonnais, suite au voyage en Serbie jeudi, et les Canaris auront à cœur d’en profiter. "Ils sont forcément perfectibles, autrement ils gagneraient tous leurs matchs. Il faudra être concentré pour gérer au mieux leurs temps forts, et être capable de leur faire mal dans leur temps faible, a déclaré Luis Castro en conférence de presse. La clé sera de ne pas leur donner trop de possibilités d’exploiter leurs points forts."

    "Fonseca, l'un des meilleurs entraîneurs que je connaisse"

    Si le voyage pour affronter le Maccabi Tel Aviv a pu être long, Paulo Fonseca a eu la chance de voir son équipe faire rapidement le travail et ainsi faire tourner son groupe. Alors la partie s’annoncera loin d'être aisée pour le FC Nantes. En retrouvant le goût de la victoire en Ligue Europa, l'OL a repris de la confiance avant d'attaquer le mois de décembre. De quoi relancer la machine en Ligue 1 dès dimanche ? "C’est une très bonne équipe collective, qui joue bien avec le ballon. L’un des meilleurs entraîneurs que je connaisse actuellement est à Lyon. C’est une équipe qui sait quand il faut jouer plus proche offensivement ou chercher dans le dos de l’adversaire."

