Ada Hegerberg à l'échauffement avant Saint-Etienne - OL Lyonnes
Ada Hegerberg à l’échauffement avant Saint-Etienne – OL Lyonnes (Photo by Romain Doucelin / NurPhoto via AFP)

Ligue des champions : sur quelle chaîne voir OL Lyonnes - St Pölten ?

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Après une diffusion en clair sur La Chaîne L’Equipe contre Arsenal, le match de l’OL Lyonnes de ce mercredi (18h45) sera à retrouver sur Disney+.

    Avec trois clubs français qualifiés pour la phase de Ligue des champions, La Chaîne L’Equipe a rapidement annoncé qu’elle ferait un roulement dans la diffusion gratuite de son premier choix. La première journée avait permis aux supporters lyonnais de suivre le déplacement de l’OL Lyonnes à Arsenal (1-2) sur la chaîne de la TNT. Ce ne sera pas le cas ce mercredi soir à 18h45. La Chaîne L’Equipe a fait le choix de l’affiche de jeudi soir (21h) entre le PSG et le Real Madrid, certainement bien plus vendeur que la venue de St Pölten, champion d’Autriche, à Décines.

    Retransmission intégrale sur Disney+

    En cette nouvelle campagne 2025-2026, les amoureux de l’OL Lyonnes ou tout simplement les curieux d’un soir devront donc se brancher sur Disney+. Devenue le diffuseur officiel de la Ligue des champions féminine, la plateforme propose toutes les rencontres européennes, même si cela a forcément un coût supplémentaire pour le téléspectateur. L’heure n’est plus à la diffusion gratuite sur YouTube, comme cela avait été le cas ces dernières saisons avec DAZN.

    1 commentaire
    1. janot06
      janot06 - mer 15 Oct 25 à 10 h 00

      Eh bien, je ne le verrai pas, sauf si je trouve un stre@ming.

      Signaler

