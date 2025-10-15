Nice - OL : une série à entretenir pour les Lyonnais

L’OL a remporté ses trois dernières rencontres face à Nice. Samedi, du côté de la Baie des Anges, les hommes de Paulo Fonseca essayeront de prolonger la série.

Pour entamer son marathon de sept matchs en vingt-trois jours entre octobre et novembre, l’OL se rend à Nice samedi prochain (17 heures). Une partie assez indécise, même si les Lyonnais sont quatrièmes, tandis que les Niçois ont raté leur début de saison (douzièmes). Au coup d’envoi, cela ne comptera pas beaucoup, bien que l’historique récent soit en faveur des coéquipiers de Corentin Tolisso.

Les Rhodaniens ont remporté leurs trois dernières confrontations face à cet adversaire, dont le dernier au mois de mars, 2 à 0, du côté de l’Allianz Riviera. Ils avaient également battu deux fois les Aiglons à domicile, 4-1 et 1 à 0. Une série de trois victoires de rang qui est complétée par un nul 0-0 dans la Baie des Anges en août 2023.

5 victoires de l’OL sur les 10 derniers matchs

Quatre sorties sans accroc donc pour les septuples champions de France face à l’OGCN. Le dernier revers remonte à juin 2023, avec une défaite 3 à 1 chez les Azuréens en clôture de la saison. Il est aussi intéressant d’observer les dix précédents affrontements, avec un léger avantage pour Moussa Niakhté et ses compères.

Ils comptent cinq succès, pour trois revers et deux matchs nuls. À noter que ce sera le 122e duel entre les deux équipes, pour une petite supériorité lyonnaise grâce aux 52 victoires. Mais Nice n’est pas en reste, s’étant imposé 41 fois. Enfin, à 28 reprises, il n’y a pas eu de vainqueur dans ces affiches.

