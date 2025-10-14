Actualités
Moussa Niakhaté lors d'OL - RWDM Brussels
Moussa Niakhaté lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

OL : après sa carrière, Moussa Niakhaté souhaite rester dans le foot

  • par Gwendal Chabas

    • Dans un entretien exclusif accordé à Olympique-et-Lyonnais, Moussa Niakhaté s'est notamment confié sur son après-carrière. Le défenseur entend continuer dans le monde du foot.

    C'est une question qui revient régulièrement chez les sportifs, particulièrement lorsqu'ils s'approchent de la fin de leur carrière. Que faire ensuite, lorsqu'on a raccroché les crampons ? À 29 ans, Moussa Niakhaté n'en est pas encore là. Il lui reste sûrement quelques années à passer au haut niveau. Lors du long entretien* que nous a accordé le Sénégalais, nous avons tout de même abordé avec lui le sujet de la suite.

    On sait le défenseur dans le partage et l'accompagnement, ce qui tend à penser qu'il pourrait se reconvertir comme entraîneur. Mais s'il souhaite poursuivre dans cet univers du ballon rond, sa place ne sera pas forcément sur un banc. "Je me vois dans ce monde-là, ça, c'est une certitude. Parce que ma vie, c'est le foot. Donc, si le sport sort de ma vie, je ne sais pas ce que je suis. Simplement, je suis perdu. Sincèrement, je ne sais pas. À un moment donné, quand j'étais plus jeune, vers 22-23 ans, j'étais persuadé que je voulais être coach. Maintenant, plus je côtoie ce milieu, plus je me dis que c'est quand même dur d'être ce poste, confiait-il. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas qu'entraîner. C'est d'abord manager, ça t'éloigne un peu du terrain."

    Directeur sportif, recruteur, ouvrir une académie...

    En revanche, d'autres fonctions pourraient grandement l'intéresser. "Je pense que c'est un métier ingrat (entraîneur). Tu peux faire tout ce que tu veux, c’est toujours toi le premier à sauter. Tu es là, tu ramènes toute ta famille quelque part et en un mois, tu peux partir. Donc, je ne sais pas. C'est très instable. Mais en tout cas, j'ai envie de rester dans le monde du foot, peut-être directeur sportif ou recruteur. Avoir une académie, aussi, ce sont des choses qui me passionnent, glissait-il. De donner aux enfants, aux jeunes, pour qu'ils grandissent et qu'après, ils volent de leurs propres ailes. Ça, c'est un truc qui me passionnerait bien."

    *La première partie de l'interview est à retrouver ici.

