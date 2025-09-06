Actualités
Moussa Niakhaté au duel lors d'OL - Metz
Moussa Niakhaté au duel lors d’OL – Metz (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

OL : Moussa Niakhaté met en garde malgré le bon début de saison

  • par Gwendal Chabas

    • L'OL réalise évidemment un très bon début de championnat avec ses trois victoires. Mais Moussa Niakhaté invite tout le monde à la prudence.

    Tous les acteurs, face à la presse ou plus en off, racontent dans quelle mesure l'ambiance est bonne actuellement à l'OL. Il faut dire que le scénario de l'été, avec un sauvetage en appel devant la DNCG, puis l'enchaînement de trois succès pour entamer l'exercice 2025-2026, a de quoi donner le sourire. La trêve internationale de septembre peut ainsi se vivre sereinement à Décines.

    Pourtant, l'Olympique lyonnais a beaucoup changé à l'intersaison, et perdu, notamment offensivement, des éléments clés. "C'est incroyable. L'ambiance est excellente depuis qu'on a repris en juillet, confirmait Moussa Niakhaté chez le créateur de contenu Zack Nani. On a perdu des grands joueurs, Alex (Lacazette), Rayan (Cherki), Thiago (Almada), Matić, Duje (Caleta-Car) et j'en passe. Ce n'était pas évident, on sait que le club n'est pas libre de faire tout ce qu'il a envie."

    "Ces 9 points, c'est surtout le fruit d'une bonne préparation"

    Forcément satisfait, le Sénégalais a néanmoins tenu à calmer les ardeurs. Un peu à l'image de Corentin Tolisso après la victoire face à l'OM (1-0), il ne veut pas s'emballer. "On fait avec nos moyens. Dans le groupe, on ne calcule pas trop ce genre de chose, on se donne à fond, on travaille beaucoup. Ces neuf points, c'est surtout le fruit d'une bonne préparation, mais ça ne sert à rien si derrière, on gâche tout. Alors il faut continuer", a martelé le défenseur.

    Michele Kang et Jean-Michel Aulas lors d'un match de l'OL
    Jean-Michel Aulas et le "miracle" de l'OL

