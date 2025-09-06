OL : Moussa Niakhaté met en garde malgré le bon début de saison

L'OL réalise évidemment un très bon début de championnat avec ses trois victoires. Mais Moussa Niakhaté invite tout le monde à la prudence.

Tous les acteurs, face à la presse ou plus en off, racontent dans quelle mesure l'ambiance est bonne actuellement à l'OL. Il faut dire que le scénario de l'été, avec un sauvetage en appel devant la DNCG, puis l'enchaînement de trois succès pour entamer l'exercice 2025-2026, a de quoi donner le sourire. La trêve internationale de septembre peut ainsi se vivre sereinement à Décines.

Pourtant, l'Olympique lyonnais a beaucoup changé à l'intersaison, et perdu, notamment offensivement, des éléments clés. "C'est incroyable. L'ambiance est excellente depuis qu'on a repris en juillet, confirmait Moussa Niakhaté chez le créateur de contenu Zack Nani. On a perdu des grands joueurs, Alex (Lacazette), Rayan (Cherki), Thiago (Almada), Matić, Duje (Caleta-Car) et j'en passe. Ce n'était pas évident, on sait que le club n'est pas libre de faire tout ce qu'il a envie."

"Ces 9 points, c'est surtout le fruit d'une bonne préparation"

Forcément satisfait, le Sénégalais a néanmoins tenu à calmer les ardeurs. Un peu à l'image de Corentin Tolisso après la victoire face à l'OM (1-0), il ne veut pas s'emballer. "On fait avec nos moyens. Dans le groupe, on ne calcule pas trop ce genre de chose, on se donne à fond, on travaille beaucoup. Ces neuf points, c'est surtout le fruit d'une bonne préparation, mais ça ne sert à rien si derrière, on gâche tout. Alors il faut continuer", a martelé le défenseur.