OL - Mercato : que pensez-vous du retour de Rachid Ghezzal ?

Vendredi, l'OL a officialisé le retour de Rachid Ghezzal. Supporters, nous vous donnons la parole pour exprimer votre avis sur ce mouvement estival.

Si le mercato a fermé ses portes lundi dernier à 20 heures, l'OL n'en avait pas fini avec ses emplettes. Vendredi, il a recruté un ancien de la maison (de 2012 à 2017 avec les professionnels), Rachid Ghezzal. Formé au club depuis ses 12 ans, le natif de Décines arrive libre après un passage de cinq ans en Turquie.

Sportivement, l'Olympique lyonnais avait besoin d'enrôler un ailier droit, notamment en l'absence d'Ernest Nuamah, toujours blessé. Maintenant, se pose évidemment la question du niveau qu'il peut encore afficher. En 2021, il a été élu meilleur joueur du championnat turc, lorsqu'il glane le titre avec Beşiktaş. Mais cela fait tout de même quatre ans.

Quatre propositions

En 2024-2025, il était à Rizespor, où il a disputé 25 rencontres pour quatre buts et deux passes décisives. À voir ce qu'il amènera à cette formation rhodanienne. Hors du terrain, il vient aussi pour épauler les plus jeunes, comme il l'a beaucoup répété. En parallèle, il pense à son après carrière avec un cursus de management du sport.

Alors, supporters de l'OL, nous vous posons la question. Selon vous, ce retour de Ghezzal est-il "un bon choix" ou "une mauvaise pioche". Répondez à notre sondage en choisissant une des quatre propositions, puisque vous avez aussi la possibilité d'être "mitigé" ou de ne pas "avoir d'avis".

Dans le contexte de l'OL, le retour de Rachid Ghezzal est selon vous ? Un bon choix

Une mauvaise pioche

Vous êtes mitigé

Vous n'avez pas d'avis sur la question Voir les résultats