Rachid Ghezzal à l’OL (Photo credit should read ROMAIN LAFABREGUE/AFP/Getty Images)

OL - Mercato : que pensez-vous du retour de Rachid Ghezzal ?

  • par Gwendal Chabas
  2 Commentaires

    • Vendredi, l'OL a officialisé le retour de Rachid Ghezzal. Supporters, nous vous donnons la parole pour exprimer votre avis sur ce mouvement estival.

    Si le mercato a fermé ses portes lundi dernier à 20 heures, l'OL n'en avait pas fini avec ses emplettes. Vendredi, il a recruté un ancien de la maison (de 2012 à 2017 avec les professionnels), Rachid Ghezzal. Formé au club depuis ses 12 ans, le natif de Décines arrive libre après un passage de cinq ans en Turquie.

    Sportivement, l'Olympique lyonnais avait besoin d'enrôler un ailier droit, notamment en l'absence d'Ernest Nuamah, toujours blessé. Maintenant, se pose évidemment la question du niveau qu'il peut encore afficher. En 2021, il a été élu meilleur joueur du championnat turc, lorsqu'il glane le titre avec Beşiktaş. Mais cela fait tout de même quatre ans.

    Quatre propositions

    En 2024-2025, il était à Rizespor, où il a disputé 25 rencontres pour quatre buts et deux passes décisives. À voir ce qu'il amènera à cette formation rhodanienne. Hors du terrain, il vient aussi pour épauler les plus jeunes, comme il l'a beaucoup répété. En parallèle, il pense à son après carrière avec un cursus de management du sport.

    Alors, supporters de l'OL, nous vous posons la question. Selon vous, ce retour de Ghezzal est-il "un bon choix" ou "une mauvaise pioche". Répondez à notre sondage en choisissant une des quatre propositions, puisque vous avez aussi la possibilité d'être "mitigé" ou de ne pas "avoir d'avis".

    Dans le contexte de l'OL, le retour de Rachid Ghezzal est selon vous ?

    Voir les résultats

    Chargement ... Chargement ...
    Mercato : en 2025, l'OL a gagné gros grâce aux transferts
    2 commentaires
    1. olympiklyon
      olympiklyon - sam 6 Sep 25 à 12 h 52

      Attendons de voir, le risque est faible

    2. Darn
      Darn - sam 6 Sep 25 à 12 h 53

      Globalement risque proche de zéro. Donc je pense qu'on ne peut avoir qu'une bonne surprise.
      À noter sa très sympathiques interview sur OLPLAY. Disponible gratos sur YouTube.

