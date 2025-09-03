OL - Matthieu Louis-Jean : "L’effectif n’est pas complet"

Directeur technique de l'OL, Matthieu Louis-Jean a regretté l'absence d'une recrue supplémentaire en attaque. Mais il a confirmé la stratégie du club de ne pas vouloir se précipiter sur ce dossier.

Il a, de lui-même, qualifié cette période des transferts de "compliquée" en raison des restrictions de la DNCG et de l'UEFA. Ce mercredi, Matthieu Louis-Jean est revenu sur le mercato en passant en revu différents sujets.

Les difficultés liées à la situation de l'OL

"Une des principales problématiques, c'est que nous sommes rentrés sur le marché assez tard, avec quatre-cinq semaines de retard sur les autres (en raison des procédures devant la DNCG). Or, dans le recrutement, le timing est fondamental. On s'est adaptés. Nous étions tous alignés sur l'ensemble de nos cibles. Nous nous sommes concentrés sur trois règles indispensables : le niveau du joueur, l'état d'esprit et évidemment l'aspect économique. On est satisfaits, globalement, du recrutement."

Sur le manque d'un ou deux attaquants

"La dernière journée nous laisse un goût amer, on est frustrés, car on aurait aimé faire un attaquant supplémentaire. Cela n’a pas pu se faire. On s’était donnés des objectifs, et la cible prioritaire n’a pas pu être recruté pour des raisons liées au marché et au contrat. Bien sûr, nous étions déçus, mais nous ne voulions pas prendre quelqu'un pour prendre un joueur. On a donc décidé, avec le coach, de ne pas bouger.

Martin (Satriano) est arrivé, on le voulait. On connaît ses qualités, on le suit depuis longtemps. Il va nous amener de l'envie. Il est revanchard par rapport à sa blessure."

La possibilité de recruter un joker et des joueurs libres

"Rien n’est fermé. Ce n’est pas sûr qu’on soit actifs, mais c’est une possibilité. On va se donner le temps de la réflexion pour savoir si on peut apporter la bonne personne, le bon joueur, avec une plus-value. Idem pour les footballeurs libres sur le marché. On a échangé avec des agents. On aurait pu signer un attaquant sur les dernières heures, mais on ne l’a pas fait car on ne souhaite pas répéter les erreurs du passé."

L’effectif

"On a dit qu’on était déçus de la journée du mercato, donc non, l’effectif n’est pas complet. On aurait aussi aimé faire un excentré droit aussi, en plus d'un avant-centre. Maintenant, dans la construction du groupe, on se devait de recruter des footballeurs avec des qualités hybrides, des polyvalents.

Pavel (Sulc) peut jouer sur tout le front de l'attaque, comme Adam (Karabec) et Afonso (Moreira). Et le coach a montré qu'il pouvait évoluer sans numéro 9. Nous ferons avec ce que nous avons pour le moment. Mais bien sûr qu'avec un élément offensif de plus, ç'aurait été mieux."

Les départs

"C’est possible qu’un joueur ou deux partent."