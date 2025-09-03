OL - Matthieu Louis-Jean : "L’effectif n’est pas complet"

Directeur technique de l'OL, Matthieu Louis-Jean a regretté l'absence d'une recrue supplémentaire en attaque. Mais il a confirmé la stratégie du club de ne pas vouloir se précipiter sur ce dossier.
Il a, de lui-même, qualifié cette période des transferts de "compliquée" en raison des restrictions de la DNCG et de l'UEFA. Ce mercredi, Matthieu Louis-Jean est revenu sur le mercato en passant en revu différents sujets.
Les difficultés liées à la situation de l'OL
"Une des principales problématiques, c'est que nous sommes rentrés sur le marché assez tard, avec quatre-cinq semaines de retard sur les autres (en raison des procédures devant la DNCG). Or, dans le recrutement, le timing est fondamental. On s'est adaptés. Nous étions tous alignés sur l'ensemble de nos cibles. Nous nous sommes concentrés sur trois règles indispensables : le niveau du joueur, l'état d'esprit et évidemment l'aspect économique. On est satisfaits, globalement, du recrutement."
Sur le manque d'un ou deux attaquants
"La dernière journée nous laisse un goût amer, on est frustrés, car on aurait aimé faire un attaquant supplémentaire. Cela n’a pas pu se faire. On s’était donnés des objectifs, et la cible prioritaire n’a pas pu être recruté pour des raisons liées au marché et au contrat. Bien sûr, nous étions déçus, mais nous ne voulions pas prendre quelqu'un pour prendre un joueur. On a donc décidé, avec le coach, de ne pas bouger.
Martin (Satriano) est arrivé, on le voulait. On connaît ses qualités, on le suit depuis longtemps. Il va nous amener de l'envie. Il est revanchard par rapport à sa blessure."
La possibilité de recruter un joker et des joueurs libres
"Rien n’est fermé. Ce n’est pas sûr qu’on soit actifs, mais c’est une possibilité. On va se donner le temps de la réflexion pour savoir si on peut apporter la bonne personne, le bon joueur, avec une plus-value. Idem pour les footballeurs libres sur le marché. On a échangé avec des agents. On aurait pu signer un attaquant sur les dernières heures, mais on ne l’a pas fait car on ne souhaite pas répéter les erreurs du passé."
L’effectif
"On a dit qu’on était déçus de la journée du mercato, donc non, l’effectif n’est pas complet. On aurait aussi aimé faire un excentré droit aussi, en plus d'un avant-centre. Maintenant, dans la construction du groupe, on se devait de recruter des footballeurs avec des qualités hybrides, des polyvalents.
Pavel (Sulc) peut jouer sur tout le front de l'attaque, comme Adam (Karabec) et Afonso (Moreira). Et le coach a montré qu'il pouvait évoluer sans numéro 9. Nous ferons avec ce que nous avons pour le moment. Mais bien sûr qu'avec un élément offensif de plus, ç'aurait été mieux."
Les départs
"C’est possible qu’un joueur ou deux partent."
Le MLJ il a dû 10000 fois "voilà" en 30 minutes...
et son "coopérant" m'as tué.
J'ai aimé la transprence de Gerlinger.
Ce qui est flippant, de ce que je comprends c'est que nous jamais allés sur le marché des pays de l'Est jusqu'à présent avec Karabec et Sulc...
Est-ce que dans les joueurs sans club, que je crois que l'on peut recruter en dehors du mercato on ne trouveras ma un 9 revanchard ?
En 9 tu aurai éventuellement Vincent Aboubakar, mais il a l'air d'avoir déjà trouvé son club
En accord avec eux, pas de précipitation et au prochain mercato on sera aligné ...
Entre Gomes , Pavel , Karabec et Moreira et voir si Molebe ne vient pas s'additionner, le coach peut se voir venir pour compléter son onze , la concurrence va jouer son plein seulement pour un poste ,peut être deux si Satriano n'est pas a la hauteur ...
Hello,
une conférence de presse qui permet de clarifier la fin du mercato et surtout de confirmer par monsieur Gerlinger que l'OL était plus qu'au bord du gouffre et qu'il ne s'en éloignera que dans 3 ans, quand (si?) les droits TV reviennent à une manne financière qu'il annonce comme "normale".
Donc nous avons 3 ans de patience à avoir en tant que supporter.
Concernant la "menace" Botafogo, il a précisé que les comptes sont en cours d'audit au sein d'Eagle et que pour le moment ça ne concerne pas l'OL qui reste avec sa comptabilité actuelle.
Pour la partie des transferts avec Nottingham et Botafogo, à la connaissance de monsieur Gerlinger (ancien directeur du football d'Eagle), Matt Turner était la dernière épine dans le pied.
Concernant le recrutement, monsieur Louis-Jean est globalement satisfait.
Même si le démarrage a été trop tardif pour les raisons que nous connaissons, ce qui a empêché l'OL d'embaucher les joueurs en fin de contrats, ils ont tous travaillé de manière collective et ont finalement activé des pistes dans des championnats "exotiques" pour eux.
Leur plus gros regret est cette fin de mercato et la recherche du fameux attaquant, où ils ont décidé finalement de ne rien faire, car la demande salariale pour l'un était au dessus de leur limite et pour un autre c'était proposé par un agent sans qu'ils aient étudié cette piste au préalable.
Ils se laissent malgré tout la possibilité de faire un joker et/ou un joueur libre dans les semaines qui viennent, car ils sont totalement conscients que l'effectif a des manques. Ils pourront aussi laisser un joueur partir si une porte s'ouvre.
Cet hiver, ils ont annoncé qu'il devrait ne pas y avoir de mouvement sortant à moins d'une offre totalement indécente, et que les mouvements pour améliorer l'équipe pourront être étudiées le cas échéant car ils ont une réserve de fond disponible.
Enfin sur la méthodologie de travail cet été, elle s'est faite en 3 étapes :
1. réduire la masse salariale quitte à baisser le prix des joueurs ==> plus de 50% de baisse en fin de mercato
2. embaucher des nouveaux joueurs
3. équilibrer le tout en fin de mercato
Concernant les joueurs auxquels ils se sont intéressés, voici les axes sur lesquels ils ont travaillé :
1. qualité de footballeur
2. état d'esprit
3. le coût transfert / salaire ==> pour cette partie MLJ a bien précisé qu'il a travaillé avec le directeur financier assis à côté de lui.
@ gg
Bon résumé, très complet 👍
J'ajouterai une chose, concernant la part de budget libre que l'OL se garde pour le mercato hivernal, il y a eu la question sur l'accord avec Manchester City pour l'éventuel prêt d'un joueur.
Ils ont répondu qu'effectivement ils avaient un accord verbal avec ce club, mais que même si les 2 clubs étaient d'accord il fallait aussi avoir l'accord du joueur en question. Ce qu'ils n'ont pas réussi à conclure, les joueurs de MC probablement visés furent plus intéressés par un transfert ou un prêt dans d'autres clubs.
Mais cela reste une possibilité pour cet hiver, ils ont déclaré entretenir de très bonnes relations avec MC.
Une dernière phrase de Gerlinger qui m'a parue importante, quand il a rappelé que le prochain rdv avec la DNCG se fera fin novembre/début décembre :
"On veut aller au rdv avec la DNCG en décembre, avec la certitude que l'on va survivre !"
Bien beau ton commentaire mais il font un super debut de championnat, dommage de tout gâcher sans buteur, manque d'anticipation et non pas d'argent, ca va jouer les 0-0 jusqu'à l'hiver, un point par un point, sans compter les défaites on va pas avancer,, deux attaquants de pointe auraient pus venir depuis juillet si ils avaient anticipés même sans les sur payer
On a également droit à un joker.
Que de la com pour éviter de dire qu'il est est incompétent, je l'ai dis souvent c'est de l'amateurisme pour un club de ce niveau, bref mlj à plutôt intérêt à trouver une solution sinon il va sauter, il est inconcevable de faire une saison sans buteur, en plus il a menti sur les derniers jours, bref il est dans la m.....
Il a été plutot précis la dessus, c'est a cause de la gestion Textorienne qu'on est dans cette panade et qu'on fait ce qu'on peut. Perso je ne vois aucune raison de le faire sauter
Toi tu as un peu de mal avec la réalité. Au lieu de te lancer dans des discours non réfléchis, essaye d'analyser avec un peu de réflexion la vrai situation du club.
Sans déc, l'effectif n'est pas complet ?
Dernière chose il le dit lui même l'effectif n'est pas complet, c'est de sa responsabilité c'est son job, donc il doit sauter, faute professionnelle surtout à ce niveau, en plus c'est un menteur dehors!