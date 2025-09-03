OL : Martin Satriano se veut rassurant sur son état physique

Son arrivée peut susciter des doutes, mais Martin Satriano veut les lever. Notamment sur le plan physique, après une saison presque blanche.

Rupture des ligaments croisés et bilan individuel peu prolifique. Le soulagement n'était pas vraiment le maître mot qui résonnait chez les supporters après l'officialisation du prêt de Martin Satriano. Surtout après avoir perdu l'enfant de Gerland, Georges Mikautadze. Mais la réalité économique aujourd'hui à l'OL est celle-ci, et il n'est pas parvenu à attirer le deuxième numéro 9 souhaitée. Cette saison, dans un secteur offensif en pleine reconstruction, l'Uruguayen tentera de se relancer, avec le costume de numéro 1.

Il a d'ailleurs conscience de ses axes d'amélioration, à commencer par les statistiques. Avec 10 réalisations en 90 apparitions entre la Ligue 1 et la Serie A, il n'affiche pas un bilan exceptionnel, et il le sait. "Oui, selon moi, c'est là que je dois progresser. Je pense que je fais des bonnes choses pour mon équipe, mais lorsque tu es attaquant, il faut concrétiser, a-t-il reconnu devant les médias du club. J'espère qu'ici à Lyon, je vais pouvoir marquer beaucoup de buts."

Il a travaillé avec un kiné cet été

Au-delà des chiffres, ce qui peut inquiéter, c'est cette rupture des ligaments croisés qui a privé l'avant-centre de la quasi-totalité de l'exercice 2024-2025. Il a disputé sept rencontres, dont les trois dernières journées. "Aujourd'hui, je me sens très bien. Je pense qu'il faut aussi profiter de cette blessure pour gagner autre chose. Là, je me sens bien, j'ai très faim et j'ai hâte d'être sur le terrain", a-t-il clamé.

Se pose néanmoins la question de son état de forme, alors qu'il n'a pas entamé le championnat avec les Sang et Or. Pierre Sage l'avait mis de côté. Le footballeur de 24 ans a néanmoins participé à la présaison. "J'ai bien fini l'année dernière. J'ai continué le kiné avec l'Uruguay pour ne pas couper du tout et cet été, j'ai fait la préparation avec Lens", a-t-il expliqué. Reste à savoir s'il sera prêt le 14 septembre pour le déplacement à Rennes ?