Mercato : Pathé Mboup (ex-OL) file à Brest

Formé au Dakar Sacré-Cœur et passé par la réserve de l'OL, Pathé Mboup a rejoint Brest lors du mercato. L'occasion pour l'ailier de découvrir la Ligue 1.

Lancer sa carrière dans l'élite française. Après Pau FC et la Ligue 2, Pathé Mboup s'est engagé avec Brest. Une opération contre une indemnité de 1,7 million d'euros pour les Palois. Précisons que 20 % de la somme revient à son ancienne équipe… Le RWDM Brussels. Cousin de l'OL dans le giron Eagle Football Group, l'ailier avait rallié la Belgique en 2023 après un exercice avec la réserve rhodanienne. Cette saison, il découvrira la Ligue 1 et ses exigences pour la première fois.

Maintenir sa progression avec Brest

Le joueur de 22 ans avait rejoint l'académie du Dakar Sacré-Cœur, partenaire de l'Olympique lyonnais jusqu'à cet été, en 2013. Après un échec au Standard de Liège (2022), Pathé Mboup a tenté de rebondir dans le Rhône. Il était d'ailleurs présent dans le groupe professionnel avec Laurent Blanc lors de la préparation estivale en 2022. Mais l'attaquant sénégalais n'avait finalement pas réussi à s'imposer. Avec Gueïda Fofana, il avait fait trembler les filets à huit reprises en vingt rencontres.

À l'issue de la saison 2022-2023, il profite de la passerelle "textorienne" pour signer au RWDM Brussels, avant de rejoindre le Béarn en 2024. C'est là qu'il s'est révélé avec 37 rencontres et 12 buts inscrits. Désormais, Pathé Mboup entend maintenir cette phase ascendante sous les ordres d'Éric Roy avec le Stade Brestois cette saison. Il y côtoiera un certain Lucas Tousart.