OL : Martin Satriano a effectué son premier entraînement

Mardi, au lendemain de son arrivée, Martin Satriano s'est pour la première fois entraîné avec l'OL. Il a une dizaine de jours pour se préparer avant le déplacement à Rennes.

Voilà qui peut, légèrement, rassurer sur son état physique. Nouveau numéro 20 de l'OL, et avant-centre, depuis lundi, Martin Satriano est déjà sur le pré. Mardi, il a pris part à la première séance d'entraînement de la semaine, au lendemain de sa signature dans le Rhône. De bon augure, car on peut s'interroger sur sa forme, alors qu'il n'a pas joué en ce début de saison.

Mis de côté par Pierre Sage à Lens depuis la fin de la préparation, l'Uruguayen aura probablement besoin de reprendre un peu de rythme. Et cette grosse dizaine de jours avant le voyage à Rennes le 14 septembre ne sera pas de trop. Car rappelons qu'il sort en plus d'une saison marquée par une grave blessure.

7 apparitions en 2024-2025

Victime d'une rupture du ligament croisé, il n'a pu disputer que 7 rencontres en 2024-2025, dont les trois dernières journées de la saison. Il avait d'ailleurs fait son retour au Parc OL lors du succès Sang et Or (1-2). Sa dernière apparition en match officiel remonte au 17 mai 2025. Peut-être bientôt le bout du tunnel pour l'attaquant.