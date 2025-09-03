Mercato : Umtiti (ex-OL) bientôt fixé sur la suite de sa carrière ?

Opéré deux fois en 2024, Samuel Umtiti se sent mieux physiquement aujourd'hui. Au point de poursuivre sa carrière ? C'est la question qu'il se pose actuellement.

Stop ou encore ? Pour Samuel Umtiti, telle est la question. Depuis le 1er juillet, le défenseur est libre de tout contrat suite à la fin de son expérience à Lille. À bientôt 31 ans (il en aura 32 en novembre), et après les nombreux soucis physiques rencontrés, il a encore l'opportunité de vivre un dernier défi. Mais en a-t-il envie ? Selon L'Équipe, le champion du monde 2018 se donne une semaine, jusqu'au 10 septembre, pour trancher.

Le Lyonnais n'aura pas épargné par les blessures. Il a d'ailleurs été opéré deux fois en 2024, toujours à ce fameux genou gauche qui aura gâché une partie de sa carrière. Aujourd'hui, il serait apte à retrouver les terrains, ce qu'il a pu observer en suivant les entraînements d'un préparateur physique du côté de Barcelone cet été.

Il sort d'une saison blanche

La réponse sur la suite viendra a priori plutôt de l'aspect mental. L'ancien joueur de Barcelone a-t-il envie de tenter un nouveau retour au haut niveau ? Il n'a plus disputé une rencontre officielle depuis le 21 janvier 2024, en Coupe de France. Il sort d'une saison blanche, passée à l'infirmerie du LOSC. En 2023-2024, il est apparu à 13 reprises.

Alors Samuel Umtiti veut-il reprendre le fil de sa carrière ? Il aurait en tout cas des propositions venant de France, d'Italie, du Moyen-Orient et des États-Unis. Ne souhaitant pas rejoindre un groupe trop tard dans l'exercice en cours, il se laisse quelques jours de réflexion. Avant de trancher si oui ou non, le jeu en vaut la chandelle.