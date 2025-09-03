OL : Corentin Tolisso n'a pas dit son dernier mot pour les Bleus

Malgré sa régularité avec l’OL depuis 2024, Didier Deschamps a choisi de ne pas sélectionner Corentin Tolisso mercredi dernier. Mais le Lyonnais garde espoir.

Corentin Tolisso a-t-il encore sa place dans cette équipe de France 2025 ? C'est une question qui fait jaser, mais qu'il paraît légitime de se poser. Les performances du néo-capitaine lyonnais étant en phase ascendante depuis un an maintenant. Mercredi dernier, Corentin Tolisso ne figurait pas parmi les joueurs retenus par le sélectionneur Didier Deschamps. Déception ou source de motivation pour le milieu de terrain ?

Dans une vidéo du média CARRE, le natif de Tarare a évoqué sa non-convocation avec les Bleus. "À chaque fois, je prends ça comme une motivation. Ce qui est bien, c'est que les gens en parlent. Quand il y a une liste, il y a une question et il (Deschamps) répond par rapport à moi, a-t-il déclaré. J'écoute ce qu'il dit. Pour moi, l'objectif est de travailler encore plus. Si je n'y suis pas, c'est que ce n'est pas assez."

"J'espère être un jour récompensé"

En tout cas, il ne capitule pas et a toujours la volonté de réentendre un jour son nom prononcé par le sélectionneur. "J'ai cette mentalité de jamais abandonner, toujours travailler, encore plus. Mentalement, je suis prêt, déterminé à essayer d'y regoûter, a-t-il martelé. Si je dois y retourner, tant mieux, sinon, je ne veux pas avoir de regrets et me donner à fond, m'offrir les moyens d'y arriver. Ça passe par des performances régulières. Pour moi ce n'est que le travail, et j'espère être un jour être récompensé."

À en entendre ses propos, remonter les marches de Clairefontaine demeure encore dans un coin de sa tête. Rappelons que le champion du monde 2018 n'a plus été sélectionné avec l'équipe de France depuis 2021. À 31 ans, Corentin Tolisso a-t-il des chances de connaître une 29e sélection ? Et pourquoi pas être présent pour le Mondial 2026 ? Pour le moment, le Rhodanien entend surtout poursuivre sur cette dynamique et maintenir sa régularité.