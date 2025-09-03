Actualités
Franck Honorat et Satriano (Brest)
Franck Honorat et Satriano (Brest) (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

OL : Martin Satriano portera le numéro 20

  • par Antoine Lio
  • 6 Commentaires

    • Arrivé lundi en prêt, avec une option d'achat, Martin Satriano arborera le maillot de l'OL avec le numéro 20.

    Dernière recrue lyonnaise, Martin Satriano va presque malgré lui sentir une certaine pression. Ce n'était a priori pas le plan au départ, mais l'Uruguayen devrait porter le costume d'avant-centre numéro 1 après le départ de Georges Mikautadze. Venu en prêt avec option d'achat depuis Lens, il sort pourtant d'une grosse blessure (les ligaments croisés) et n'a pas disputé de rencontre officielle depuis le 17 mai.

    Au-delà de son état physique, il a pu faire la préparation mais n'a disputé que sept affiches en 2024-2025, le joueur de 24 ans suscite des doutes par ses statistiques. Il est en effet un attaquant peu prolifique (10 réalisations en 90 apparitions entre la Ligue 1 et la Serie A). Mais évidemment, il faudra lui laisser du temps afin de juger sur pièce.

    Comme Réveillère et Abidal

    Une chose est certaine, il portera le numéro 20 pour les mois à venir. À voir s'il l'étrennera dès la reprise le 14 septembre à Rennes. Il a en tout cas deux semaines pour parfaire sa condition avant cette confrontation. Quant à sa tunique, on se rappelle qu'elle a notamment été portée par Saël Kumbedi, Anthony Réveillère ainsi qu'Éric Abidal.

    à lire également
    Corentin Tolisso (OL)
    OL : Corentin Tolisso n'a pas dit son dernier mot pour les Bleus
    6 commentaires
    1. Avatar
      paolo - mer 3 Sep 25 à 9 h 38

      Son nombre de buts en fin de saison...espérons

      Signaler
    2. Kim Kallschtroumpf
      Kim Kallschtroumpf - mer 3 Sep 25 à 9 h 49

      Après il n’a jamais vraiment été titulaire dans une équipe dominante. C’est sur que sans temps de jeu et sans occasions il ne va pas exploser les compteurs.

      Par la force des choses il va avoir des titularisations , s’il a la qualité il mettra les buts.

      Bonne saison!

      Signaler
    3. Avatar
      gg - mer 3 Sep 25 à 9 h 56

      Hello,

      Qu'il performe, ou qu'il reste moyen voir mauvais, quoiqu'il arrive c'est notre attaquant, donc encourageons le.
      Personnellement je n'attends pas nécessairement beaucoup de buts de sa part, mais un vrai travail collectif notamment sur le pressing et les replis défensifs.

      Ensuite, s'ils pressent bien et ensemble alors il sera quand même dans les positions préférentielles pour scorer, donc charge à lui de transformer les opportunités qu'il obtiendra en buts.

      Signaler
      1. janot06
        janot06 - mer 3 Sep 25 à 10 h 28

        Si on continue à faire autant de centres, 37 ou 33 il me semble, que contre Marseille, il y en aura bien au moins un qui lui arrivera sur la tête...

        Signaler
      2. Avatar
        olgoneforever - mer 3 Sep 25 à 10 h 29

        J'avoue ne pas connaître le joueur et son jeu.
        A la vue de son récent passé c'est un nouveau départ et une chance à saisir pour lui.
        Tous mes vœux de réussite à l'Olympique Lyonnais !

        Signaler
    4. Avatar
      stylo - mer 3 Sep 25 à 10 h 23

      « Et je sais que c’est en 20,
      Que j’y crois,
      Que j’y crois »

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso (OL)
    OL : Corentin Tolisso n'a pas dit son dernier mot pour les Bleus 10:10
    Franck Honorat et Satriano (Brest)
    OL : Martin Satriano portera le numéro 20 09:25
    Khalis Merah (OL) face à Hamed Junior Traoré (OM)
    OL : apprentissage express pour Khalis Merah contre l'OM 08:40
    Emerson lors d'OL - Lille
    Mercato : Emerson Palmieri (ex-OL) signe à l'OM 08:00
    Nicolas Tagliafico lors d'Argentine - Arabie Saoudite
    OL : le programme des internationaux lyonnais 07:30
    Maxwel Cornet
    Mercato : Maxwel Cornet à nouveau prêté en Italie 02/09/25
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Lille
    Ligue 1 - Ligue Europa : le menu de l'OL en septembre 02/09/25
    Les joueurs de l'OL après la victoire face à l'OM
    OL : un départ plus vu en Ligue 1 depuis 1981 02/09/25
    d'heure en heure
    Fofana, OL - Nantes
    OL : Malick Fofana présent avec la Belgique 02/09/25
    Michael Gerlinger, ancien dirigeant du Bayern Munich
    OL - Mercato : les dirigeants vont s'exprimer ce mercredi 02/09/25
    Corentin Tolisso (OL) devant Angel Gomes (OM)
    OL - OM (1-0) : Tolisso et le "rôle ingrat" d'avant-centre 02/09/25
    Lucas Tousart, milieu de l'Union Berlin
    Mercato : Lucas Tousart (ex-OL) s'engage avec Brest 02/09/25
    Ballon OL à l'entraînement
    OL - Mercato : que peut-il se passer désormais ? 02/09/25
    Ainsley Maitland-Niles (OL), face à El Melali (Angers)
    Ligue 1 : l'OL recevra Angers en ouverture de la 5e journée 02/09/25
    OL - Mercato : une balance des transferts positive de presque 70 M€ 02/09/25
    Georges Mikautadze, attaquant de l'OL
    Mercato : pour Mikautadze, l'OL devra quelques millions à Metz 02/09/25
    Enzo Molebe, jeune attaquant de l'OL
    Mercato : l'OL aurait refusé des avances du FC Séville pour Molebe 02/09/25
    La joie des joueurs de l'OL contre Metz
    OL : la grande inconnue offensive 02/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut