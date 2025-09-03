OL : Martin Satriano portera le numéro 20

Arrivé lundi en prêt, avec une option d'achat, Martin Satriano arborera le maillot de l'OL avec le numéro 20.

Dernière recrue lyonnaise, Martin Satriano va presque malgré lui sentir une certaine pression. Ce n'était a priori pas le plan au départ, mais l'Uruguayen devrait porter le costume d'avant-centre numéro 1 après le départ de Georges Mikautadze. Venu en prêt avec option d'achat depuis Lens, il sort pourtant d'une grosse blessure (les ligaments croisés) et n'a pas disputé de rencontre officielle depuis le 17 mai.

Au-delà de son état physique, il a pu faire la préparation mais n'a disputé que sept affiches en 2024-2025, le joueur de 24 ans suscite des doutes par ses statistiques. Il est en effet un attaquant peu prolifique (10 réalisations en 90 apparitions entre la Ligue 1 et la Serie A). Mais évidemment, il faudra lui laisser du temps afin de juger sur pièce.

Comme Réveillère et Abidal

Une chose est certaine, il portera le numéro 20 pour les mois à venir. À voir s'il l'étrennera dès la reprise le 14 septembre à Rennes. Il a en tout cas deux semaines pour parfaire sa condition avant cette confrontation. Quant à sa tunique, on se rappelle qu'elle a notamment été portée par Saël Kumbedi, Anthony Réveillère ainsi qu'Éric Abidal.