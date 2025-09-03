OL : Martin Satriano portera le numéro 20

Arrivé lundi en prêt, avec une option d'achat, Martin Satriano arborera le maillot de l'OL avec le numéro 20.
Dernière recrue lyonnaise, Martin Satriano va presque malgré lui sentir une certaine pression. Ce n'était a priori pas le plan au départ, mais l'Uruguayen devrait porter le costume d'avant-centre numéro 1 après le départ de Georges Mikautadze. Venu en prêt avec option d'achat depuis Lens, il sort pourtant d'une grosse blessure (les ligaments croisés) et n'a pas disputé de rencontre officielle depuis le 17 mai.
Au-delà de son état physique, il a pu faire la préparation mais n'a disputé que sept affiches en 2024-2025, le joueur de 24 ans suscite des doutes par ses statistiques. Il est en effet un attaquant peu prolifique (10 réalisations en 90 apparitions entre la Ligue 1 et la Serie A). Mais évidemment, il faudra lui laisser du temps afin de juger sur pièce.
Comme Réveillère et Abidal
Une chose est certaine, il portera le numéro 20 pour les mois à venir. À voir s'il l'étrennera dès la reprise le 14 septembre à Rennes. Il a en tout cas deux semaines pour parfaire sa condition avant cette confrontation. Quant à sa tunique, on se rappelle qu'elle a notamment été portée par Saël Kumbedi, Anthony Réveillère ainsi qu'Éric Abidal.
Son nombre de buts en fin de saison...espérons
Après il n’a jamais vraiment été titulaire dans une équipe dominante. C’est sur que sans temps de jeu et sans occasions il ne va pas exploser les compteurs.
Par la force des choses il va avoir des titularisations , s’il a la qualité il mettra les buts.
Bonne saison!
Hello,
Qu'il performe, ou qu'il reste moyen voir mauvais, quoiqu'il arrive c'est notre attaquant, donc encourageons le.
Personnellement je n'attends pas nécessairement beaucoup de buts de sa part, mais un vrai travail collectif notamment sur le pressing et les replis défensifs.
Ensuite, s'ils pressent bien et ensemble alors il sera quand même dans les positions préférentielles pour scorer, donc charge à lui de transformer les opportunités qu'il obtiendra en buts.
Si on continue à faire autant de centres, 37 ou 33 il me semble, que contre Marseille, il y en aura bien au moins un qui lui arrivera sur la tête...
J'avoue ne pas connaître le joueur et son jeu.
A la vue de son récent passé c'est un nouveau départ et une chance à saisir pour lui.
Tous mes vœux de réussite à l'Olympique Lyonnais !
« Et je sais que c’est en 20,
Que j’y crois,
Que j’y crois »