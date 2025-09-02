Mercato : pour Mikautadze, l'OL devra quelques millions à Metz

Comme convenu lors du transfert de Georges Mikautadze à l'OL en 2024, l'OL va verser quelques millions d'euros à Metz avec le départ du Géorgien à Villarreal.

Lundi, l'OL a bouclé son deuxième plus gros transfert du mercato avec la vente de Georges Mikautadze. Le buteur a rallié Villarreal moyennant 31 millions d'euros, plus cinq millions d'euros de bonus. Une cession qui lui coûte sportivement, mais qui économiquement, lui permettra de souffler. Cependant, toute la somme ne lui reviendra pas, en vertu de l'accord avec le FC Metz au moment de l'arrivée du Géorgien.

Presque 3 millions pour Metz

Lorsque Mikautadze a signé à l'Olympique lyonnais pour 18,5 millions d'euros, les Messins s'étaient assurés de disposer de 15 % sur une possible plus-value et d'un million d'euros en de départ du numéro 9. En plus de cet argent, les Grenats glanent, sur l'écart de 12,5 M€ entre les deux opérations, 1,9 M€. Soit au total presque 3 M€ pour les Mosellans.

Les Rhodaniens réalisent malgré tout une certaine plus-value sur un footballeur arrivé voilà un an. À 24 ans, et en tant qu'amoureux de l'OL, l'attaquant aurait tout de même préféré rester et vivre la saison dans la peau de l'avant-centre numéro 1. Ce ne sera pas le cas, et cela plonge l'équipe dans l'inconnu offensivement.