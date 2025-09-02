Mercato : l'OL aurait refusé des avances du FC Séville pour Molebe

Son rôle dans la rotation est incertain, mais Enzo Molebe est encore à l'OL. Pourtant, le FC Séville aurait eu des vues sur le jeune attaquant.

Doit-on y voir un lien avec le fait que l'OL n'ait pas bouclé toutes les recrues attendues ? En tout cas, lui est encore dans l'effectif, et il n'est pas interdit de penser qu'il aura quelques minutes à se mettre sous la dent. Dans le flou offensif, notamment autour de l'avant-centre, l'Olympique lyonnais a gardé Enzo Molebe, qui a retrouvé le groupe dimanche face à l'OM (1-0).

Mais le jeune attaquant, qui atteindra la majorité le 18 septembre, n'était pas certain de rester entre Rhône et Saône. Selon RMC Sport, le FC Séville était intéressé par l'international français U18. Il aurait formulé une offre de prêt avec option d'achat à 7 millions d'euros. Mais le club rhodanien n'a pas accepté cette proposition.

Quelle utilisation pour Molebe ?

Résultat, et même si le mercato est toujours ouvert dans certain pays, on peut se dire que le natif de Décines, revenu chez lui en 2020 après une formation dans la région parisienne, fera partie de la rotation. Reste à savoir à quel poste, lui qui peut jouer un peu partout sur le front de l'attaque.

Mais pour cela, il lui faudra convaincre le staff, après les pépins physiques rencontrés depuis plusieurs mois. Ainsi, bien que n'ayant pas le même profil, Alejandro Gomes Rodríguez semble plus avancé dans la hiérarchie par exemple. Mais jusqu'à janvier, il est possible que les deux jeunes hommes aient des opportunités de lancer leur carrière professionnelle.