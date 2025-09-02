Actualités
Enzo Molebe, jeune attaquant de l'OL
Enzo Molebe, jeune attaquant de l’OL (crédit : David Hernandez)

Mercato : l'OL aurait refusé des avances du FC Séville pour Molebe

  • par Gwendal Chabas
  • 7 Commentaires

    • Son rôle dans la rotation est incertain, mais Enzo Molebe est encore à l'OL. Pourtant, le FC Séville aurait eu des vues sur le jeune attaquant.

    Doit-on y voir un lien avec le fait que l'OL n'ait pas bouclé toutes les recrues attendues ? En tout cas, lui est encore dans l'effectif, et il n'est pas interdit de penser qu'il aura quelques minutes à se mettre sous la dent. Dans le flou offensif, notamment autour de l'avant-centre, l'Olympique lyonnais a gardé Enzo Molebe, qui a retrouvé le groupe dimanche face à l'OM (1-0).

    Mais le jeune attaquant, qui atteindra la majorité le 18 septembre, n'était pas certain de rester entre Rhône et Saône. Selon RMC Sport, le FC Séville était intéressé par l'international français U18. Il aurait formulé une offre de prêt avec option d'achat à 7 millions d'euros. Mais le club rhodanien n'a pas accepté cette proposition.

    Quelle utilisation pour Molebe ?

    Résultat, et même si le mercato est toujours ouvert dans certain pays, on peut se dire que le natif de Décines, revenu chez lui en 2020 après une formation dans la région parisienne, fera partie de la rotation. Reste à savoir à quel poste, lui qui peut jouer un peu partout sur le front de l'attaque.

    Mais pour cela, il lui faudra convaincre le staff, après les pépins physiques rencontrés depuis plusieurs mois. Ainsi, bien que n'ayant pas le même profil, Alejandro Gomes Rodríguez semble plus avancé dans la hiérarchie par exemple. Mais jusqu'à janvier, il est possible que les deux jeunes hommes aient des opportunités de lancer leur carrière professionnelle.

    à lire également
    La joie des joueurs de l'OL contre Metz
    OL : la grande inconnue offensive
    7 commentaires
    1. Toitoi
      Toitoi - mar 2 Sep 25 à 9 h 27

      C'est pas malin, il ne semble pas entrer dans les plans de l'entraîneur.

      Signaler
      1. Sebepe
        Sebepe - mar 2 Sep 25 à 9 h 33

        S'il est resté je suppose que c'était en concertation avec l'entraineur ? @Razik ?

        Signaler
      2. Juni38
        Juni38 - mar 2 Sep 25 à 9 h 34

        S'ils ont refusé l'offre de Seville , c'est que Fonseca a eu son mot à dire .
        Voyant que personne n'arrivait il a du demander à la direction de le retenir .
        D'ailleurs il l'avait pris dans le groupe contre l'OM , à la surprise générale .

        Signaler
    2. Monark
      Monark - mar 2 Sep 25 à 9 h 31

      Au contraire, ils ont bien fait de refuser la proposition de Séville , qui n'était pas un bon deal pour l’OL. Molebe offre une option supplémentaire à la pointe de l’attaque. Par les temps qui courent…

      Signaler
      1. Juni38
        Juni38 - mar 2 Sep 25 à 9 h 35

        je pense qu'on n'est pas a l'abri d'une bonne surprise avec ce gamin ; laissons lui le temps d'éclore c'est un grand talent il n'y a pas de doutes .

        Signaler
    3. s.k
      s.k - mar 2 Sep 25 à 9 h 41

      Beaucoup de personnes parlent de lui comme une pépite qui malheureusement a été blessé par des moments clés
      J’espère que lui donnera sa chance si ça se trouve c’est lui notre 9

      Signaler
    4. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mar 2 Sep 25 à 9 h 44

      Très bonne nouvelle, Molenbe est l'avenir de l'ol. Il faut vraiment que le club ré-apprenne à garder ces meilleurs jeunes, à construire des équipes solides avec eux.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Enzo Molebe, jeune attaquant de l'OL
    Mercato : l'OL aurait refusé des avances du FC Séville pour Molebe 09:25
    La joie des joueurs de l'OL contre Metz
    OL : la grande inconnue offensive 08:40
    Moussa Niakhaté (OL) face à l'OM
    Les chiffres de la bonne dynamique défensive de l'OL 08:00
    Moussa Niakhaté et Clinton Mata faisant la célébration de Georges Mikautadze lors d'OL - Rennes
    OL : Moussa Niakhaté se dit "très triste" du départ de Georges Mikautadze 07:30
    Rasmus Hojlund (Manchester United) et Paulo Akouokou (OL)
    OL - Mercato : Paul Akouokou à Saragosse, c'est officiel 01/09/25
    Adam Karabec lors d'OL - Metz
    L'OL boucle son mercato avec quelques trous 01/09/25
    Tanner Tessmann (OL)
    L'OL terrasse l'OM et part à la recherche d'un 9 01/09/25
    Martin Satriano
    Mercato : Satriano s'engage en prêt avec l'OL 01/09/25
    d'heure en heure
    Georges Mikautadze lors d'OL - Toulouse
    OL - Mercato : Georges Mikautadze part à Villarreal contre 36 millions 01/09/25
    Pavel Sulc avec l'OL
    OL - OM (1-0) : Pavel Šulc récompensé 01/09/25
    Moussa Niakhaté (OL) contre Rennes
    L'OL ira à Rennes le dimanche 14 septembre (20h45) 01/09/25
    Paul Akouokou, milieu de l'OL
    Mercato : l'OL devrait prêter Paul Akouokou à Saragosse  01/09/25
    Adam Karabec, ailier de l'OL
    OL : Adam Karabec avec Pavel Šulc en sélection 01/09/25
    Rémy Descamps lors d'Hoffenheim - OL
    Et si l'OL installait une concurrence entre Descamps et Greif ? 01/09/25
    Les joueurs de l'OL ont rendu hommage à Lacombe face à l'OM
    Tout l'OL a rendu hommage à Bernard Lacombe face à l'OM 01/09/25
    Michele Kang, présidente de l'OL
    OL - OM (1-0) : Michele Kang félicite le vestiaire lyonnais après la victoire 01/09/25
    Georges Mikautadze lors de Montpellier - OL
    Mercato : Mikautadze "espère" revenir un jour à l'OL 01/09/25
    Jesurun Rak-Sakyi, ailier de Crystal Palace et proposé à l'OL
    Mercato : l'ailier Rak-Sakyi de nouveau dans le viseur de l'OL ? 01/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut