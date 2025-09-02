OL : la grande inconnue offensive

Lundi, dernier jour du mercato, l'OL n'a recruté qu'un seul des deux joueurs offensifs attendus. Malgré Malick Fofana en fer de lance, l'attaque lyonnaise apparaît comme LA grande interrogation.
Dans cette dernière ligne droite du mercato, les objectifs étaient "simples" pour l'OL. Il avait déjà bouclé des arrivées dans toutes les lignes, et était à présent en quête de renforts offensifs. Il recherchait un attaquant et un ailier droit supplémentaires, puis, avec le transfert de Georges Mikautadze à Villarreal, deux numéros 9 pour gérer la Ligue 1 et la Ligue Europa.
Un programme non réalisé, puisque seul Martin Satriano (24 ans) a débarqué lundi, en prêt payant depuis Lens. Dimanche, après le succès 1 à 0 contre l'OM, Matthieu Louis-Jean avait déjà revu le nombre de recrues à la baisse. "Nous sommes en train de finaliser deux arrivées. Ça peut être un joueur polyvalent. Bien sûr qu’il y aura un avant-centre, on en a besoin dans l’équipe. Mais en tout cas, il y aura au moins deux apports offensifs, a-t-il déclaré. Probablement des prêts, oui. Mais encore une fois, ce n’est pas bouclé."
Beaucoup de changements devant
Et effectivement, c'est sur ce point que ç'a péché pour l'Olympique lyonnais, qui se trouve démuni de footballeurs référencés au poste de buteur notamment. Sur les ailes, la rotation semble plus qualitative, Malick Fofana étant le fer de lance de tout ça, mais elle comporte beaucoup d'inconnus. À Afonso Moreira, Adam Karabec et Pavel Šulc de les lever.
L'impression d'une partition inachevée donc pour les dirigeants rhodaniens, qui ont suivi quelques pistes (Facundo Buonanotte, Rafa Mujica...) sans parvenir à les concrétiser. "Un 9 supplémentaire était indispensable. Il fallait un point d'appui capable de garder le ballon haut pour faire remonter le bloc, indiquait Enzo Reale, formé à Tola-Vologe, dans Tant qu'il y aura des Gones. On ne pourra pas faire qu'avec Fofana qui prend la profondeur, ce sera compliqué sur toute une saison. S'il se blesse, ce sera difficile."
Gomes Rodríguez et Molebe, l'avenir est à eux ?
Son compère Nicolas Puydebois s'interrogeait également sur cette fin de mercato de l'OL. "Aujourd'hui, il y a une grande question. Il fallait un ailier et un attaquant. Avec le départ de Mikautadze, le club est moins armé. Est-ce qu'en interne, on a la solution", se demandait-il. Le staff comptera sur Alejandro Gomes Rodríguez (17 ans) ou encore sur Enzo Molebe (18 ans le 18 septembre) pour jouer ce rôle de doublure. Les deux garçons auront indubitablement de la place pour s'exprimer.
Satriano, plus qu'un joueur à relancer
Quant à Martin Satriano, il portera a priori le costume d'avant-centre numéro 1, ce qui n'était pas vraiment prévu. L'Uruguayen sort d'une saison presque blanche après une rupture des ligaments croisés. Il n'est plus apparu sur une pelouse depuis la préparation et n'est pas un profil prolifique (10 réalisations en 90 matchs de Ligue 1 et de Serie A).
Il aura deux semaines pour se familiariser avec son nouvel environnement avant le voyage à Rennes le 14 septembre. Ensuite, il n'est pas impossible que Paolo Fonseca retente, sur certaines configurations, ce qu'il a fait face à Marseille, soit évoluer sans pointe offensive. "On ne misait pas sur Karabec ou sur (Tyler) Morton, qui se sont un peu installés. Certes, Pierre Sage n'en voulait pas. Ça soulève une question. Toujours est-il qu'il fallait remplacer numériquement notre avant-centre, mais qu'en est-il qualitativement ? Après, il n'est pas impossible qu'il s'épanouisse dans ce groupe", temporisait l'ancien portier rhodanien.
L'OL ne voulait pas déséquilibrer le groupe et craignait le panic buy
Du côté du club, on met en avant le fait de ne pas vouloir déséquilibrer le vestiaire. On le sent, il apporte énormément d'importance au caractère et à la mentalité des nouveaux venus. Enfin, il existait dans les bureaux la crainte du panic buy, d'autant plus que l'objectif était de trouver des éléments compatibles avec le style prôné par Fonseca.
Il faudra donc faire avec de la jeunesse, puisque l'attaquant le plus "ancien" est Šulc, qui va sur ses 25 ans en fin d'année. Autrement dit, et en l'absence d'un buteur confirmé à ce niveau, l'OL va miser sur un collectif. "Je me retrouve davantage dans cette équipe-là. Il y a un vrai état d'esprit, une osmose et des qualités de footballeur malgré tout, soulignant Nicolas Puydebois. Tout le monde a l'air d'être bien intégré, ils se battent les uns pour les autres. Le talent, c'est bien, à condition de le mettre au service de l'effectif."
Attention en cas de blessure(s)
Le révélateur sera néanmoins l'enchaînement entre le championnat et la coupe d'Europe, qui ne sera pas aisé. On s'y attendait, mais l'Olympique lyonnais devra la jouer serré, au moins jusqu'à janvier. "Je pense que ça peut être un peu juste. Il ne faut pas qu'il y ait trop de blessés non plus. Le recrutement est bon, je trouve, intelligent, nuançait Enzo Reale. N'importe quel joueur sur le banc peut s'adapter au système car il est assez hybride. Tout le monde aura son temps de jeu." Quant aux résultats, excellents pour l'instant, et au mercato, c'est sur la durée qu'ils seront jugés.
Va falloir lancer Molebe et Rodriguez, parce que sinon va y avoir un problème !
Combien de clubs de ligue 1 ont un meilleur 9 que l’OL?
J’en compte au moins 10.
PSG, OM, asm, Lille, rennes, Nantes, Strasbourg, Brest, Auxerre et peut être Nice…
C’est vraiment le raté de ce mercato, pour le reste ils ont plutôt bien bossé parce que succéder à l’escroc n’est vraiment pas aisé.
Tu peux rajouter Nantes ( ils en ont 2 )
Et Auxerre déjà
Il va falloir faire confiance à Satriano. Peut-être aura-t-on le droit à une belle surprise avec ce joueur.
En ne s'attendant à rien, on aura forcément une surprise...
Désolé je pense tout le contraire
C’est l’opportunité de lancer les jeunes
Pourquoi relancer un joueur qui nous appartient pas et qui déjà eu la chance ailleurs
Nous on les a formé et ils sont juste en avance
Donc je compte sur le coach pour faire en sorte qu’il soit entouré
Comme l’a rappelé un supporter plus bas tous nos jeunes étaient bien entouré quand ils sont arrivés
Ça va être la difficulté
Mais on a plus le choix
2 seules solutions à l'inconnue offensive :
- Le dépassement de fonction de chaque joueur,
- La révélation d'un jeune au poste de 9, mais que se soit Lacazette ou Benzema, aucun n'a commencé sans avoir un concurrent expérimenté au poste...
Aucun jeune joueur dans le passé de l'OL n'a été dans un club aussi endetté et structurellement aussi amoché et fragile.
À situation nouvelle, solutions nouvelles, Michele Kang et son équipe devront tout réinventer. C'est un challenge excitant pour un dirigeant, je sais que Mme Kang va y prendre goût.
le dernier exemple du panic buy Zaha fut un échec total le gars venait avec un statut et au final il n' arien apporté faisait la tronche et coutait un bras.
Du fait de la situation le staff a préféré jouer la prudence ne pas plomber le budget et l'ambiance en ramenant un type qui se serait senti comme sauveur starlette
en tant que supporter je suis déçu aussi car il manque vraiment un vrai élément offensif type ailier et Karabec étant gaucher à droite c'est quand meme compliqué il faut qu'il travaille son pied droit sinon la speciale Bertrand Traoré talonade pour lui meme et se mettre sur on pied gauche.
Le 2 jeunes seront lancés pas de doute la dessus et Satriano devrait être menagé et géré pour etre le plus possible présent sur le terrain et non à l'infirmerie. Coco pourra peut etre le conseillé il a fini par stabiliser son physique et meme sur ce début de saison il a fait l'impasse sur certaines séances pour se preserver.
de toute façon maintenant il faudra aller jusqu'à l'hiver comme ca alors deception passé let's go.
"Mais encore une fois, ce n’est pas bouclé."
il ne croyait pas si bien dire , la fin de mercato s'est donc soldé par un échec sur ces recrutements d'attaquants .
Mais d'accord sur le fait de ne pas faire un panic buy et prendre n'importe qui pour faire le nombre ; on a déjà donné avec Akoukou , recruté à l'arrache un premier septembre on s'en souvient ; c'est bien de ne pas refaire cette erreur .
Et d'accord aussi sur l'importance de l'état d'esprit du groupe , faire très attention aux profils mental des recrues .
On a un bon groupe qui vit bien avec une équipe soudée , pas question de prendre un mercenaire à la Zaha qui viendrait mettre le bordel , on a déjà donné la aussi .
Donc on est dans une saison étrange ou l'on va miser beaucoup sur des jeunes , qu'ils soient du club ou venus de l'extérieur .
Et pour le coup , c'est une chance inespérée pour eux de jouer et pouvoir s'affirmer en pro.
On se plaignait depuis des années de ne jamais donner de chance à nos jeunes , en les vendant ou les prêtant , toujours barrés en équipe une , et bien cette fois ci il y aura de la place pour eux , et c'est une grande opportunité pour Merah , AGR ou d'autres jeunes qui peuvent se frayer un chemin .
Pour le moment , Molebe et AGR ont eu 0 minute de jeu , mais ils devraient en gratter un peu rapidement car Satriano va certainement mettre du temps à revenir .
En janvier il y aura possibilité de se renforcer , il le faudra certainement car je vois mal ce groupe suffire pour faire la saison , surtout s'ils avancent bien en ligua europa ; et il faudra croiser les doigts pour n'avoir pas de blessés .
"Je me retrouve davantage dans cette équipe-là. Il y a un vrai état d'esprit, une osmose et des qualités de footballeur malgré tout, soulignant Nicolas Puydebois. Tout le monde a l'air d'être bien intégré, ils se battent les uns pour les autres. Le talent, c'est bien, à condition de le mettre au service de l'effectif" je me retrouve à 100 % cette fois dans ce commentaire de Nico ce que j'attends depuis longtemps à l'OL retrouver les valeurs collectives. Personnellement j'ai trouvé la gestion Alex Mikautadze chaotique, j'aurais préféré que Georges reste, la situation du club laissée par Textor, Aulas sur fond de scandale LFP Labune (soutenu dans sa réélection par l'ex, j'aime bien le rappeler pour que là encore ce ne soit pas oublié) l'imposant pourtant; sauf à demander aux propriétaires de remettre 40 millions au pot ce que l'on peut comprendre ils ne sont pas disposés à faire. Les numéros 9 sont rares et chers sur le marché (on a d'ailleurs ainsi bien vendu Georges) il vaut mieux s'en passer et dépasser les fonctions qu'engager une pipe. La paupérisation de la LIgue 1 nous confirme cela il y a peu de bons numéros 9 dans notre championnat là encore une réalité, ils sont dans les 4 autres championnats, merci Labrune, QSG et leurs soutiens !
A Fonseca et son staff de faire le job et je pense qu'il a les qualités pour le faire. Reste le problème de la profondeur de banc si blessures, là encore au staff de l'anticiper que ce soit en termes de préparation et de suivi physique ou en anticipant les rotations à l'entraînement et en compétition, une vraie chance pour les jeunes à eux intelligemment de la saisir ! Allez l'OL !!!!
Quel dommage tout de même qu’on soit aussi ric-rac financièrement , car le kosovar, qui ne valait pas une fortune et pas un gros salaire,me plaisait bien . Mais on a pas un pète de jeu . Si on ne l’avait pas encore intégré , c’est fait à l ‘issue de ce mercato.
Maintenant, stop le mur des lamentations ,et tous en ordre de bataille derrière note club pour le porter le plus haut possible.🔴🔵
Oui c'était un bon , il nous aurait été bien utile , mais il fallait ajouter 2M€ a l'offre qu'ils ont faite , c'est quand même malheureux .
Quant tu vois qu'ils ont mis à la poubelle 8M€ pour ce turner qui ne jouera jamais ici , ça fout les boules quand même .
Textor nous aura plombé encore cette saison .
Razik l'avait dit on est obligé de vendre...je le croyais à moitié mais force est de constater qu'il avait raison 100 fois...Après martin Satriano est un vrai 9 alors avant de le critiquer laissons lui une chance..
allez l'ol on a enfin un vrai collectif....et on est premier ex æquo...