OL : la grande inconnue offensive

Lundi, dernier jour du mercato, l'OL n'a recruté qu'un seul des deux joueurs offensifs attendus. Malgré Malick Fofana en fer de lance, l'attaque lyonnaise apparaît comme LA grande interrogation.

Dans cette dernière ligne droite du mercato, les objectifs étaient "simples" pour l'OL. Il avait déjà bouclé des arrivées dans toutes les lignes, et était à présent en quête de renforts offensifs. Il recherchait un attaquant et un ailier droit supplémentaires, puis, avec le transfert de Georges Mikautadze à Villarreal, deux numéros 9 pour gérer la Ligue 1 et la Ligue Europa.

Un programme non réalisé, puisque seul Martin Satriano (24 ans) a débarqué lundi, en prêt payant depuis Lens. Dimanche, après le succès 1 à 0 contre l'OM, Matthieu Louis-Jean avait déjà revu le nombre de recrues à la baisse. "Nous sommes en train de finaliser deux arrivées. Ça peut être un joueur polyvalent. Bien sûr qu’il y aura un avant-centre, on en a besoin dans l’équipe. Mais en tout cas, il y aura au moins deux apports offensifs, a-t-il déclaré. Probablement des prêts, oui. Mais encore une fois, ce n’est pas bouclé."

Beaucoup de changements devant

Et effectivement, c'est sur ce point que ç'a péché pour l'Olympique lyonnais, qui se trouve démuni de footballeurs référencés au poste de buteur notamment. Sur les ailes, la rotation semble plus qualitative, Malick Fofana étant le fer de lance de tout ça, mais elle comporte beaucoup d'inconnus. À Afonso Moreira, Adam Karabec et Pavel Šulc de les lever.

L'impression d'une partition inachevée donc pour les dirigeants rhodaniens, qui ont suivi quelques pistes (Facundo Buonanotte, Rafa Mujica...) sans parvenir à les concrétiser. "Un 9 supplémentaire était indispensable. Il fallait un point d'appui capable de garder le ballon haut pour faire remonter le bloc, indiquait Enzo Reale, formé à Tola-Vologe, dans Tant qu'il y aura des Gones. On ne pourra pas faire qu'avec Fofana qui prend la profondeur, ce sera compliqué sur toute une saison. S'il se blesse, ce sera difficile."

Gomes Rodríguez et Molebe, l'avenir est à eux ?

Son compère Nicolas Puydebois s'interrogeait également sur cette fin de mercato de l'OL. "Aujourd'hui, il y a une grande question. Il fallait un ailier et un attaquant. Avec le départ de Mikautadze, le club est moins armé. Est-ce qu'en interne, on a la solution", se demandait-il. Le staff comptera sur Alejandro Gomes Rodríguez (17 ans) ou encore sur Enzo Molebe (18 ans le 18 septembre) pour jouer ce rôle de doublure. Les deux garçons auront indubitablement de la place pour s'exprimer.

Satriano, plus qu'un joueur à relancer

Quant à Martin Satriano, il portera a priori le costume d'avant-centre numéro 1, ce qui n'était pas vraiment prévu. L'Uruguayen sort d'une saison presque blanche après une rupture des ligaments croisés. Il n'est plus apparu sur une pelouse depuis la préparation et n'est pas un profil prolifique (10 réalisations en 90 matchs de Ligue 1 et de Serie A).

Il aura deux semaines pour se familiariser avec son nouvel environnement avant le voyage à Rennes le 14 septembre. Ensuite, il n'est pas impossible que Paolo Fonseca retente, sur certaines configurations, ce qu'il a fait face à Marseille, soit évoluer sans pointe offensive. "On ne misait pas sur Karabec ou sur (Tyler) Morton, qui se sont un peu installés. Certes, Pierre Sage n'en voulait pas. Ça soulève une question. Toujours est-il qu'il fallait remplacer numériquement notre avant-centre, mais qu'en est-il qualitativement ? Après, il n'est pas impossible qu'il s'épanouisse dans ce groupe", temporisait l'ancien portier rhodanien.

L'OL ne voulait pas déséquilibrer le groupe et craignait le panic buy

Du côté du club, on met en avant le fait de ne pas vouloir déséquilibrer le vestiaire. On le sent, il apporte énormément d'importance au caractère et à la mentalité des nouveaux venus. Enfin, il existait dans les bureaux la crainte du panic buy, d'autant plus que l'objectif était de trouver des éléments compatibles avec le style prôné par Fonseca.

Il faudra donc faire avec de la jeunesse, puisque l'attaquant le plus "ancien" est Šulc, qui va sur ses 25 ans en fin d'année. Autrement dit, et en l'absence d'un buteur confirmé à ce niveau, l'OL va miser sur un collectif. "Je me retrouve davantage dans cette équipe-là. Il y a un vrai état d'esprit, une osmose et des qualités de footballeur malgré tout, soulignant Nicolas Puydebois. Tout le monde a l'air d'être bien intégré, ils se battent les uns pour les autres. Le talent, c'est bien, à condition de le mettre au service de l'effectif."

Attention en cas de blessure(s)

Le révélateur sera néanmoins l'enchaînement entre le championnat et la coupe d'Europe, qui ne sera pas aisé. On s'y attendait, mais l'Olympique lyonnais devra la jouer serré, au moins jusqu'à janvier. "Je pense que ça peut être un peu juste. Il ne faut pas qu'il y ait trop de blessés non plus. Le recrutement est bon, je trouve, intelligent, nuançait Enzo Reale. N'importe quel joueur sur le banc peut s'adapter au système car il est assez hybride. Tout le monde aura son temps de jeu." Quant aux résultats, excellents pour l'instant, et au mercato, c'est sur la durée qu'ils seront jugés.