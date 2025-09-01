OL - OM (1-0) : Pavel Šulc récompensé

Ce lundi, la Commission des compétitions de la LFP a finalement accordé le but à Pavel Šulc et non à Leonardo Balerdi en marge du choc des Olympiques.

C'est peut-être un détail pour vous, mais pour les statistiques cela veut dire beaucoup. Pour Pavel Šulc aussi d'ailleurs. Lui qui portait le coup de l'estocade à l'OM en inscrivant son tout premier but entre Rhône et Saône (victoire 1-0). Quoi de mieux que de l'inscrire à un moment décisif dans une rencontre cruciale ? Réduit à dix en première période, Marseille a résisté tout au long du match jusqu'à la 88e minute.

Leonardo Balerdi quand même fautif ?

L'OL poussait, mais assez timidement, sur cette fin de partie. Avant que les changements ne payent. Parmi eux, les entrées de Pavel Šulc et Nicolas Tagliafico. Des apports bénéfiques puisqu'ils ont amené du sang neuf contre une formation phocéenne amoindrie par les offensives rhodaniennes. Sur un énième centre tenté, les Lyonnais ont ouvert la marque après un cafouillage dans la surface de réparation. Déviation de Tanner Tessmann, sacrifice de Nicolas Tagliafico puis but de Pavel Šulc au duel contre Leonardo Balerdi.

La Commission des compétitions de la LFP a tranché pour savoir à qui reviendrait cette réalisation. Dans un communiqué, elle déclare : "Après un premier contre de Balerdi, le ballon retouché par Šulc était initialement cadré avant la dernière intervention du Marseillais." Grâce à cette décision, Pavel Šulc compte un but et une passe décisive en trois apparitions sous ses nouvelles couleurs.