Adjoint de Paolo Fonseca, Jorge Maciel a longtemps évoqué l'état d'esprit qui anime l'OL actuellement. Le Portugais a souligné l'importance que cela avait dans les dernières prestations lyonnaises.

La victoire face à l'OM (1-0) fut longue à se dessiner, mais vous avez dominé presque constamment. C'est une juste récompense selon vous ?

Jorge Maciel : Oui, nous sommes récompensés à la fin même si c'était long à venir. À la mi-temps, on s'est dit que ça ne viendrait peut-être pas tout de suite. On avait 45 minutes pour marquer, mais nous maîtrisions le match. On a aussi appris du scénario de la saison dernière (à 11 contre 10, l'OL avait perdu face à l'OM, NDLR), même si les sensations n'étaient pas les mêmes.

Il fallait respecter le plan de jeu et comprendre comment, même en infériorité, l'adversaire pouvait nous faire mal. Nous n'avons pas concédé grand-chose. Il y a cette situation dans la surface, et Rémy (Descamps) fait un bel arrêt. [...] Il faut avoir la patience car c'est facile de perdre la maîtrise de ce genre de rencontre. L'équipe qui gardait son organisation et le contrôle de ses émotions le plus longtemps allait réussir à l'emporter. On peut évidemment être plus performants face à des blocs bas, mais on a quand même créé des situations.

"C'est l'état d'esprit qu'il faut"

Qu'est-ce qui habite ce groupe aujourd'hui ?

On doit garder tout ça. On se concentre sur ce qui dépend de nous, sur ce qu'on contrôle, à savoir bien se préparer. Nous avons pris neuf points durant le mercato, ce qui n'est jamais simple. Mais on ne le gère pas, donc qu'est-ce qu'on peut faire ? S'engager à l'entraînement, respecter le système de jeu et mettre les valeurs du club sur le terrain.

C'est ce que l'on fait. Et si on souhaite continuer dans cette voie, il nous faut garder cet ensemble de choses qui est très important, que ce soit tactique, technique et dans la mentalité. Cela concerne aussi la manière d'être au quotidien, pourquoi on est là le matin : on ne vient pas à l'entraînement, on va s'entraîner. C'est l'état d'esprit qu'il faut. On cultive la victoire de cette manière. Après, c'est facile de conserver cela en gagnant, et nous devrons garder cet état d'esprit lorsque ça ira moins bien.

Je pense aussi qu'il est important de faire honneur à tous ceux qui étaient au stade, avec une ambiance encore une fois superbe. Un dimanche soir, veille de rentrée scolaire, les personnes qui vont retourner au travail lundi, ceux qui viennent voir un beau duel... On se doit de les respecter, c'est le minimum que l'on peut faire, on est bien payés pour ça. On doit donner aux fans du plaisir, de la fierté et de l'honneur.

"Ce n'est pas une surprise pour nous"

Que vous inspire la situation de l'OL actuellement, par rapport à celle du mois de juin ?

Je pense que c'est une surprise pour ceux qui ne sont pas présents au quotidien. Pas pour nous. On est focalisés sur nos prestations, et sur le fait d'évoluer comme une équipe qui représente bien les valeurs de l'Olympique lyonnais. C'est ce qu'on veut inculquer et c'est avec cette envie que l'on rentre sur le terrain. Il faut garder ce cap si on veut ambitionner quelque chose.