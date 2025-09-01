Actualités
OL, OM, Mercato... un TKYDG spécial avec le rappeur L'Allemand

  • par Gwendal Chabas

    • Un TKYDG un peu inhabituel ce lundi à 19 heures. En ce dernier jour du mercato, l'émission reviendra sur les derniers mouvements lyonnais, et bien sûr, sur le succès 1 à 0 face à l'OM.

    Il n'est pas impossible que cet opus de Tant qu'il y aura des Gones traîne un peu au-delà de 20 heures. Ce lundi 1er septembre rime avec fin du mercato. Il serait donc dommage de ne pas commenter et d'observer les derniers mouvements de l'OL sur le marché des transferts. Razik Brikh et ses consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale joueront donc un peu les prolongations. Ils seront accompagnés pour cela du rappeur L'Allemand, l'invité du jour.

    L'artiste originaire de Vénissieux sera sur le plateau pour évoquer premièrement la victoire 1 à 0 de l'Olympique lyonnais face à l'OM dimanche. Le troisième succès des Rhodaniens en autant de matchs de Ligue 1 cette saison. Deuxièmes du championnat, les hommes de Paolo Fonseca vont passer la trêve internationale bien au chaud. Et c'est un peu une surprise au vu de l'été agité qu'ils ont passé.

    La défense avec les félicitations du jury ?

    Après ce retour sur le succès dominical, il sera temps de faire un focus sur un secteur du jeu en particulier. Car oui, les Rhodaniens sont désormais les seuls à ne pas avoir encaissé le moindre but dans l'élite. On se concentrera alors sur ce renouveau (pour l'instant) défensif, avec une arrière-garde convaincante jusqu'à présent.

    Quel 11 pour l'OL cette saison ?

    Enfin, le troisième thème sera consacré au mercato, qui s'achève à 20 heures. Le plateau de TKYDG pourra ainsi dresser une équipe-type de l'OL dans la mesure du possible. Et surtout faire un premier bilan des opérations réalisées cet été.

    Vous pouvez poster votre opinion sur l'actualité de l'Olympique lyonnais dans l'espace dédié aux commentaires de cet article. Ce numéro de Tant qu'il y aura des Gones sera diffusé en direct à partir de 19 heures sur nos plateformes : YoutubeTwitchTwitterLyon Capitale TV sur Free et SFRDailymotion.

