Actualités
Jesurun Rak-Sakyi, ailier de Crystal Palace et proposé à l'OL
Jesurun Rak-Sakyi, ailier de Crystal Palace et proposé à l’OL

Mercato : l'ailier Rak-Sakyi de nouveau dans le viseur de l'OL ?

  • par Antoine Lio
  • 7 Commentaires

    • Ailier droit de Crystal Palace et formé à Chelsea, Jesurun Rak-Sakyi susciterait l'intérêt de la direction lyonnaise.

    Et si c'était lui le nouveau renfort offensif, Jesurun Rak-Sakyi (Crystal Palace) ? À en croire les informations de Sky Sports, l'Olympique lyonnais aurait rejoint la course du Celtic Glasgow, des Rangers et de Leicester pour attirer le jeune footballeur, sous la forme d'un prêt.

    Le joueur de 22 ans avait par ailleurs été approché pour un transfert provisoire par les Rangers le mois dernier, mais en vain. L'ailier britannico-ghanéen reste encore officiellement lié au club londonien pour une durée de deux ans.

    Il sort d'un prêt en D2 anglaise

    Natif de Londres, l'ailier droit a rejoint l'Académie de Chelsea avant de rallier les Eagles en 2019. Après ses débuts professionnels en 2021, Jesurun Rak-Sakyi a été prêté au Charlton Athletic FC de 2022 à 2023. En troisième division anglaise, il y inscrit quinze buts et délivre huit passes décisives en 49 matchs.

    La saison dernière, il a connu un passage en deuxième division, à Sheffield United, où il a disputé 36 rencontres. À son compteur, sept réalisations et deux passes décisives. Une carrière qui n'a pas encore décollé donc pour le gaucher, qui a déjà été lié à l'OL en août 2024. Un pari qui ressemblerait aux aspirations des Rhodaniens sur ce marché des transferts.

    à lire également
    Georges Mikautadze lors de Montpellier - OL
    Mercato : Mikautadze "espère" revenir un jour à l'OL
    7 commentaires
    1. Avatar
      lekinslayer - lun 1 Sep 25 à 12 h 23

      Plus que 8h pour régulariser tout ce qu'on doit régulariser, et enfin on sera tranquille de toutes ces rumeurs mercato. Vivement que ça soit fini

      Signaler
    2. Juni38
      Juni38 - lun 1 Sep 25 à 12 h 25

      encore un pari , ça fait beaucoup de jeunes , mais si la perle ghanéenne nous fait une fofana ...

      Signaler
      1. OLyonn@is
        OLyonn@is - lun 1 Sep 25 à 13 h 00

        Sakyi?
        😲

        Signaler
    3. Toitoi
      Toitoi - lun 1 Sep 25 à 13 h 15

      On ferait mieux de recruter un avant-centre.

      Signaler
    4. Avatar
      stylo - lun 1 Sep 25 à 13 h 31

      Pavard va forcément bouger vu toutes les rumeurs qui tournent, ce serai une super recrue, un gars humble qui s’intègre facilement dans le groupe, capable de suppléer en ce et latéral.
      Ça brille pas beaucoup mais c’est malin et quand on a pas d’argent , il faut chercher ça.

      Signaler
      1. OLVictory
        OLVictory - lun 1 Sep 25 à 13 h 39

        Pas d'argent, mais son salaire est de 6,5 millions à l'Inter

        Signaler
    5. Monark pour Sinayoko à l’OL !
      Monark pour Sinayoko à l’OL ! - lun 1 Sep 25 à 13 h 36

      Toitoi, ça n’est pas incompatible.l’avant centre , c’est pour cet après midi.
      Surprise??

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Georges Mikautadze lors de Montpellier - OL
    Mercato : Mikautadze "espère" revenir un jour à l'OL 13:00
    Jesurun Rak-Sakyi, ailier de Crystal Palace et proposé à l'OL
    Mercato : l'ailier Rak-Sakyi de nouveau dans le viseur de l'OL ? 12:20
    Le rappeur lyonnais L'Allemand
    OL, OM, Mercato... un TKYDG spécial avec le rappeur L'Allemand 11:50
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    Jorge Maciel après OL - OM (1-0) : "Il est facile de perdre la maîtrise dans ces rencontres" 11:00
    Martin Satriano avec Lens
    OL - Mercato : Satriano - Mikautadze, la croisée des destins 10:10
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    OL : Malick Fofana touché à la cheville 09:25
    Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l'OM
    Comment sans numéro 9, l'OL a perturbé l'OM (1-0) 08:45
    Georges Mikautadze était présent au stade dimanche pour OL - OM
    OL : grand absent face à l'OM, Mikautadze ovationné par tout un stade 08:10
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL après la victoire face à l'OM
    Ligue 1 : l'OL suit le rythme du PSG 07:30
    Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l'OL
    OL : deux arrivées attendues, peu, voire pas de départ(s)... Louis-Jean fait le point sur le mercato 06:45
    Corentin Tolisso (OL) devant Angel Gomes (OM)
    Tolisso après OL - OM (1-0) : "Il faut rester humble car on revient de loin" 31/08/25
    Malick Fofana (OL) et Leonardo Balerdi (OM)
    OL - OM (1-0) : le top, le flop, ce qu'il faut retenir 31/08/25
    En supériorité numérique pendant 1 heure, l'OL finit par faire craquer l'OM (1-0) 31/08/25
    Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
    OL - OM : Merah titulaire, Karabec en pointe 31/08/25
    Pour Mathieu Valbuena, l'OM "a plus à perdre" que l'OL ce dimanche 31/08/25
    Ballons terrain d'entraînement de l'OL
    OL : dans ces pays, le mercato va s'étirer 31/08/25
    Sofie Svava contre Francfort
    OL Lyonnes : les Fenottes de retour mardi à l'entraînement 31/08/25
    Quand l'OL affrontait l'OM avec Rayan Cherki numéro 9 31/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut