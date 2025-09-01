Mercato : l'ailier Rak-Sakyi de nouveau dans le viseur de l'OL ?

Ailier droit de Crystal Palace et formé à Chelsea, Jesurun Rak-Sakyi susciterait l'intérêt de la direction lyonnaise.
Et si c'était lui le nouveau renfort offensif, Jesurun Rak-Sakyi (Crystal Palace) ? À en croire les informations de Sky Sports, l'Olympique lyonnais aurait rejoint la course du Celtic Glasgow, des Rangers et de Leicester pour attirer le jeune footballeur, sous la forme d'un prêt.
Le joueur de 22 ans avait par ailleurs été approché pour un transfert provisoire par les Rangers le mois dernier, mais en vain. L'ailier britannico-ghanéen reste encore officiellement lié au club londonien pour une durée de deux ans.
Il sort d'un prêt en D2 anglaise
Natif de Londres, l'ailier droit a rejoint l'Académie de Chelsea avant de rallier les Eagles en 2019. Après ses débuts professionnels en 2021, Jesurun Rak-Sakyi a été prêté au Charlton Athletic FC de 2022 à 2023. En troisième division anglaise, il y inscrit quinze buts et délivre huit passes décisives en 49 matchs.
La saison dernière, il a connu un passage en deuxième division, à Sheffield United, où il a disputé 36 rencontres. À son compteur, sept réalisations et deux passes décisives. Une carrière qui n'a pas encore décollé donc pour le gaucher, qui a déjà été lié à l'OL en août 2024. Un pari qui ressemblerait aux aspirations des Rhodaniens sur ce marché des transferts.
Plus que 8h pour régulariser tout ce qu'on doit régulariser, et enfin on sera tranquille de toutes ces rumeurs mercato. Vivement que ça soit fini
encore un pari , ça fait beaucoup de jeunes , mais si la perle ghanéenne nous fait une fofana ...
Sakyi?
😲
On ferait mieux de recruter un avant-centre.
Pavard va forcément bouger vu toutes les rumeurs qui tournent, ce serai une super recrue, un gars humble qui s’intègre facilement dans le groupe, capable de suppléer en ce et latéral.
Ça brille pas beaucoup mais c’est malin et quand on a pas d’argent , il faut chercher ça.
Pas d'argent, mais son salaire est de 6,5 millions à l'Inter
Toitoi, ça n’est pas incompatible.l’avant centre , c’est pour cet après midi.
Surprise??