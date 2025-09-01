Actualités
Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l'OL

OL : deux arrivées attendues, peu, voire pas de départ(s)... Louis-Jean fait le point sur le mercato

  par Gwendal Chabas
  1 Commentaire

    • À l'issue du succès face à l'OM dimanche (1-0), Matthieu Louis-Jean s'est arrêté quelques instants face aux journalistes. L'occasion de faire le point avant la clôture du mercato estival ce lundi.

    Il faut finir cet effectif désormais, il vous reste quelques heures...

    Matthieu Louis-Jean : On a encore un peu de travail. Nous sommes en train de finaliser deux arrivées. On espère obtenir deux renforts offensifs, qui devraient être annoncés demain (lundi).

    Un 9, mais potentiellement un joueur polyvalent également

    Quels sont les profils ciblés sur cette fin de mercato ?

    Cela peut être un joueur offensif polyvalent. Bien sûr, il y aura un numéro 9, on en a besoin. Probablement des prêts, mais tant que ce n'est pas signé...

    C'était difficile de se résoudre à se séparer de Georges Mikautadze ?

    Assurément, ce n'est jamais simple de perdre un grand joueur comme Georges, qui est apprécié. Maintenant, c'est aussi ça notre devoir devant la DNCG. Nous avions accepté le fait qu'un élément pourrait partir encore. Il a reçu une belle offre de Villarreal, et je pense qu'il est aussi content d'y aller. Évidemment, il était triste de partir, mais c'est un nouveau défi pour lui.

    Pas d'avancée sur les départs

    Peut-il y avoir d'autres départs ?

    Pour l'instant non, il n'y a pas d'avancée là-dessus. Des clubs nous contactent, pas seulement pour Enzo (Molebe). Nous allons écouter, voir ce que le marché nous proposera. Mais la priorité, ce sont surtout les arrivées.

    Bâtir une équipe compétitive avec des moyens limités, c'était un défi compliqué ?

    Nous avons dû travailler différemment, sur d'autres marchés. On s'est concentrés sur la cohésion, la mentalité, l'état d'esprit... On a pu le voir ce (dimanche soir) qu'il y a de ça qui se dégage de cette équipe. Nous voulions avoir un collectif fort. On a perdu des individualités très fortes qu'on ne remplace pas comme cela.

    1 commentaire
    1. Toitoi
      Toitoi - lun 1 Sep 25 à 7 h 23

      Et Enzo ? Et Rémy ? Et Mathieu ? Et Lassine ? Et Achraf ? Et Paul ? Et Mahamadou ? On les garde pour la déco ?

      Signaler

