L'OL tient presque le premier de ses deux attaquants. Il devrait engager sous la forme d'un prêt le Lensois Martin Satriano.

Il sort tout droit d'une saison blanche, et l'OL va essayer de le relancer. La prochaine recrue de l'Olympique lyonnais devrait d'appeler Martin Satriano, comme avancé par plusieurs médias. L'attaquant de Lens, dont Pierre Sage ne souhaitait visiblement plus, est attendu à Décines dans les heures à venir.

Le transfert prendrait la forme d'un prêt payant, affublé d'une option d'achat à cinq millions d'euros. L'Uruguayen doit maintenant passer sa visite médicale dimanche, et sauf contre-indication, s'engager avec le club rhodanien, quelques jours après avoir rejoint définitivement le Racing. Les Arlésiens avaient également versé cinq millions d'euros à l'Inter Milan pour le recruter.

7 matchs en 2024-2025

L'avant-centre, qui serait l'un des deux numéros 9 espérés par Matthieu Louis-Jean et ses équipes d'ici lundi 20 heures, sort d'une année très difficile. En raison de sa rupture du ligament croisé, il a disputé seulement sept affiches de Ligue 1 en 2024-2025 (jamais décisif). Il a certes participé à la présaison avec les Sang et Or, mais n'est pas apparu en championnat sur l'exercice en cours.

Outre Satriano, l'OL est encore à l'affut d'un autre attaquant, ainsi que d'un ailier droit. Des priorités pour les dirigeants l'OL sur cette dernière ligne droite du marché des transferts, et alors que Georges Mikautadze est parti pour l'Espagne. Le Géorgien doit bientôt signer avec Villarreal.