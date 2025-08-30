L'OL tient presque le premier de ses deux attaquants. Il devrait engager sous la forme d'un prêt le Lensois Martin Satriano.
Il sort tout droit d'une saison blanche, et l'OL va essayer de le relancer. La prochaine recrue de l'Olympique lyonnais devrait d'appeler Martin Satriano, comme avancé par plusieurs médias. L'attaquant de Lens, dont Pierre Sage ne souhaitait visiblement plus, est attendu à Décines dans les heures à venir.
Le transfert prendrait la forme d'un prêt payant, affublé d'une option d'achat à cinq millions d'euros. L'Uruguayen doit maintenant passer sa visite médicale dimanche, et sauf contre-indication, s'engager avec le club rhodanien, quelques jours après avoir rejoint définitivement le Racing. Les Arlésiens avaient également versé cinq millions d'euros à l'Inter Milan pour le recruter.
7 matchs en 2024-2025
L'avant-centre, qui serait l'un des deux numéros 9 espérés par Matthieu Louis-Jean et ses équipes d'ici lundi 20 heures, sort d'une année très difficile. En raison de sa rupture du ligament croisé, il a disputé seulement sept affiches de Ligue 1 en 2024-2025 (jamais décisif). Il a certes participé à la présaison avec les Sang et Or, mais n'est pas apparu en championnat sur l'exercice en cours.
Outre Satriano, l'OL est encore à l'affut d'un autre attaquant, ainsi que d'un ailier droit. Des priorités pour les dirigeants l'OL sur cette dernière ligne droite du marché des transferts, et alors que Georges Mikautadze est parti pour l'Espagne. Le Géorgien doit bientôt signer avec Villarreal.
Pitié, autant ne rien faire que de prendre ce genre de joueur inutile !
Place aux jeunes du centre de formation à ce compte là !
Logiquement c'est que la doublure du 9 confirmé que l'on recherche d'après ce que j'ai compris...bienvenue a lui quand meme
Un énorme pari…mais c’est ce que le club est obligé de faire en ce moment…
Si l’attaquant d’Auxerre vient, on aura quand même de quoi faire top 5 👍
Le gars n'est même pas conservé par Lens qui a un gros problème en attaque avec un manque de finition flagrant.
Ça en dit long sur lui.
Et ses statistiques sont ridicules. On dirait qu'il joue milieu défensif.
Franchement je ne comprends pas trop l'intérêt, je préfère laisser les jeunes prendre des minutes.
Pas convaincu pour plusieurs raisons : 1 retour de croisés (pas besoin de dvp je pense)
2 Une demie saison à Brest 15 matchs 4 buts en 20/21 sinon 36 matchs 6 buts en 23/24 toujours à Brest.
Il ne semble pas être un buteur prolifique. Alors j'entends déjà me dire, oui mais bon on aurait du être en ligue 2 c'est pas si mal vu les finances. Je pense que c'est possible de se faire prêter un jeune buteur d'un grand club.
Mounié ne va pas signé à Angers, c'est pas fou mais c'est sérieux et avec un minimum de référence. Diallo n'est toujours pas à Metz et ça semble être une bonne idée
Mounié bien meilleur et même excellent de la tête.
Ajorque vient d’être acheté 1M€ par Brest. Vous avez vu le match qu’il fait contre Lens ?
Sérieux c’est quoi ce recrutement hors sol ?
Ajorque il venait en courant si on l’avait un peu anticipé.
Abline vaudrait 40 et nous on vend Georges 30 ? Pour prendre ce clampin ?
Mais wtf !
Cavegone
Mikau est vendu 35 ce qui peut être considéré comme un prix correct, Abline à 40 jamais de la vie, il en vaut 15 et encore...kita ne comprend au foot et ne comprendra jamais rien, c'est peine perdue.
Je pense que depuis l'histoire Lees Melou, dealer avec Brest est compliqué.
N’importe quoi le mec est en cristal il se blesse au moindre coup de vent !
Du panic buy total même si c’est un prêt.
Ça coûte cher un 9 c’est vraiment pas un bon calcul de vendre Mikau, dejà le compte des 40M€ n’y est pas mais en plus on va en rendre à Metz qui ont bien dû se prendre un %age à la revente.
Mikau il était parti pour rester 10 ans ici c’est vraiment affreux. Tout ça parce qu’ils sont trop gourmands avec Malick.
D’autant qu’amputer l’effectif de Georges est à mon avis bien plus préjudiciable que Fofana qui est un joueur de couloir. Fonseca ne peut pas faire de miracles, je suis dégoûté 🙁 Fin des ambitions Lyonnaises pour la saison déjà 😭
Hello,
Malheureusement c’était vendre Mikautadze ou être exclu des coupes d’Europe et rétrogradé en L2 par la DNCG…
Je comprends que les gens soient déçus on connaît tous la situation du club, faut arrêter de croire qu’on a « calculé » quoique ce soit…
On était obligé de vendre un des deux, à partir du moment où il n’y avait pas d’offre pour Fofana, c’est l’autre seule grosse valeure marchande du club qu’il fallait vendre.
On est en ligue 1, avec un bon départ niveau point, alors que y’a 2 mois le club allait disparaître…faut se souvenir d’où l’on vient !
Mais pas du tout. C’etait vendre ou taper dans la réserve de 60M€ mise à disposition par Ares.
Ils voulaient pas taper dans cette réserve et voulaient impérativement vendre. Mais vendre ton seul 9 c’est un préjudice sportif tellement gros que ça va t’en coûter 50 pour revenir au même niveau d’effectif dans le futur 🙄
Gerlinger et Kang ne sont là que pour remettre l’OL à flot financièrement, mais le sportif….
Non. Pour l'UEFA, taper dans la réserve ne sert à rien.
Salut et merci @cavegone,
J'ai déjà longuement et pas mal défendu cette thèse qui est de loin la plus plausible, même si les tentatives de noyer le poisson se sont multipliées ces deux dernières semaines. L'ambiguïté des déclarations des responsables lyonnais, les contradictions médiatiques et l'absence de sources claires et vérifiables font que l'on a uniquement insisté sur la nécessité de vendre (ce qui est juste et logique) mais en oscillant sur la date de cette "obligation", mélangeant à peu près tout, rappelant les mises en garde bien réelles des instances (DNCG, FPF) mais sans jamais donner, preuves à l'appui, la date précise à laquelle l'OL s'exposerait à ces lourdes sanction.
Et évidemment, je partage aussi ta conclusion.
De toute façon, je doute que Mme Kang soit appelée à rester longtemps la Présidente active de l'OL, elle vit loin, et a bien d'autres occupations et centres d'intérêt, le football féminin restant sûrement le principal dans le domaine sportif, avec plusieurs clubs à gérer, en plus de son activité entrepreneuriale.
Mais pour l'instant, son sérieux et son management sont essentiels ^pour la survie du club. De là à croire qu'elle est prête à mettre en danger même sur quelques mois une partie de sa fortune personnelle engagée sous forme de prêt, il y a une marge et on peut le comprendre. Pour ARES c'est encore bien plus évident. La priorité, c'est bien la remise à flot financière (équilibre des comptes) de l'OL en vu d'une vente à plus ou moins court terme de l'OL.
Et vu la faiblesse du championnat, je pense franchement que le top 5 est atteignable…
Salut cavegone, je ne suis pas d'accord avec toi sur un point c'est qu'il ne suffit pas de vendre cet été et hop on repart comme avant. L'été prochain Mikautadze serait parti aussi.
Salut je crois que si. Tant que ton effectif est équilibré, ça peut repartir d’un coup.
Perdre Georges l’été prochain oui mais tu auras vendu encore l’été prochain, donc largement plus de moyen d’anticiper et de trouver un bon 9 de substitution.
Encore une fois, je partage le point de vue de @cavegone sur ce sujet.
Les règles de l’UEFA sont claires, nous n’avions pas la possibilité de rajouter de l’argent par les actionnaires. Nous étions OBLIGÉS de vendre !
Voilà ce que Martin a montré à aux différents postes où il a joué dans sa carrière :
- en étant 117 fois avant-centre, il a marqué 27 buts et fait 14 passes décisives,
- il a été 5 fois ailier gauche, pour 1 but,
- il a joué 2 fois deuxième attaquant et 2 fois ailier droit pour zéro but et zéro passe dé.
Il a 24 ans, mesure 1m87, est évalué à 5 millions par Transfermarkt il y a bientôt 2 mois, et est à peine de retour d'une grave blessure.
J'ai rarement été aussi peu convaincu par un joueur. Je ne comprends pas que la cellule de recrutement l'ait choisi. Il ne peut être autre que remplaçant chez nous.
il vient en tant que remplaçant (j'espère), qu'est ce qu'on risque au final?
Concernant le recrutement de Satriano à Lyon : difficile de ne pas le comparer à Georges Mikautadze, et pour l’instant le décalage de niveau paraît évident. Attendons de voir qui sera vraiment considéré comme titulaire, mais on peut déjà regretter l’empreinte laissée par John Textor, dont les erreurs de gestion vont encore peser un moment.
Perdre 8 M€ sur Matt Turner dans un mercato aussi tendu, c’est aberrant. Peut-être que ça n’aurait pas empêché le départ de Mikautadze, mais le cumul des décisions bancales a clairement contribué à ce timing catastrophique.
Ceci étant dit, j’espère que ce contexte nourrira un esprit revanchard dans le groupe. Et franchement, il n’y aurait pas meilleure réponse que de balayer Marseille dimanche soir grâce à notre collectif !
Un panic buy bien pourri .
Il est actuellement blessé ( pied ), retour date inconnue .
Il n'a fait que des prêts jusqu'ici , et les lensois avaient fini par le prendre , mais il s'est gravement blessé .
Ils se débarrassent d'un boulet juste avant la cloture , c'est bien joué pour eux .
Next panic buy , on attends il reste 2j pour sortir un titulaire venu d'ailleurs .
Bon je vais pas me prendre la tête davantage avec l'OL, j'ai ma dose pour cette semaine.
ses stats ne sont pas fameuse effectivement , et il s 'est fait les croisés...il sera presque meme doublure du petit gomez rodriguez au depart...
"...de l'Olympique lyonnais devrait d'appeler Martin Satriano..." -----------------> appeler ?
"...L'attaquant de Lens, dont Pierre Sage ne souhaitait visiblement plus ..." ---------> que ?
"Le transfert prendrait la forme d'un prêt payant, affublé d'une option d'achat ..." ----------> assorti ?
"Les Arlésiens avaient également versé cinq millions ..." -----------> artésiens ?
C’est une bille ! Il ne peut que rentrer dans un roulement….mais roulement avec qui ? Y a personne d’autre ! 🤭🙄😭😭😭😭😭
Je ne suis pas en phase avec la majorité des commentaires: bon vent à Mikautadze et merci parce que ce n est pas evident de se projeter ailleurs que la où l on a toujours voulu être. C est la 2e fois pour lui.
Bienvenue à Satriano dont je ne doute pas du potentiel. La seule interrogation c est côté blessure.
Je n en reviens pas quand même que l on descende des joueurs comme Niakhate ou Satriano qui j espère feront changer d avis les Cassandre. Il est loin le temps où l on accueillait les nouveaux joueurs de cette façon. Mais Internet et surtout les réseaux sociaux n existaient pas.
On peut aussi être simplement objectifs et pas dithyrambiques de la venue d'un joueur de 24 ans qui joue attaquant et qui a mis 12 buts en 95 matchs, soit un but tous les 8 matchs, et qui n'est même pas en odeur de sainteté à Lens qui a des gros problèmes au poste de 9.
Et en plus le joueur revient d'une blessure grave (croisés)
On peut aussi se pavoiser devant Amin Sarr à ce compte là, au point où on en est.
Enfin bref, ce n'est qu'un prêt donc ce n'est pas si grave dans tous les cas.
C'est quoi ce craquage complet 😳
Autant faire jouer Gomes Rodriguez si c'est pour recruter ce gars .
Bon ben je crois qu'on a tjrs pas compris, on se débarrasse de quiches pour en reprendre d'autres pffff
Heureusement l'option d'achat n'est pas obligatoire, c'est déjà une bonne chose. Avec les deux précédents proprios on se le coltinait pour 4 à 5 ans.
Mlj n'a raconté que des bobards ils n'ont rien anticipé du tout sur le poste de 9 et là ils vont prendre n'importe qui pour remplir les cases de l'effectif .
Il nous refait le même coup qu'avec akouokou.
C'est lui qui avait réactivé cette piste au dernier moment a l'arrache un premier septembre pour recruter un 6 meme si c'était n'importe qui .
Il est bon pour vendre et dégraisser mais ses achats il nous a fait de sacrés merdes ( et les marseillais se souviennent encore de sa recrue a plus de 30m€ qui s'était avéré un boulet ) .
Ou comment cesser de croire en la cellule de recrutement en 24H.
J'avais dit qu'on allait se retrouver avec deux Akuokou en attaque, je me demande si je n'étais pas encore trop optimiste.
il a les cheveux bleu , c'est déjà ça
Si c'était lui la doublure cherchée pour mikau , ce dernier aurait été tranquille toute la saison.
Bon bin pierre Sage , on ne te remercie pas d'avoir mis ce joueur sur la liste des transferts.
Si Sage n'en veut pas, c'est qu'il y a une raison... Peut-être le côté grinta sud américaine, l'abattage et la générosité du joueur... Parce que ses stats de buteur... Hum
Sinon, William Bøving, Sturm Graz est en contact avancé.
L'OL paiera une légère indemnité de prêt et dispose d'une option d'achat dont l'obligation est conditionnée, à hauteur de 5 M€.
Si l'OA n'est pas obligatoire , alors comme doublure ok , s'il n'apporte rien comme dans ses clubs précédents , il retournera à lens et l'ol n'aura pas perdu d'argent
Maintenant on attend la grosse surprise , le fameux 9 mystère qui sera titulaire .
Des rumeurs folles circulent comme celle de Memphis ; pourquoi pas Benzéma pendant qu'on y est .
Ça sent la pipe a plein nez