En instance de transfert, Georges Mikautadze n'est pas dans le groupe lyonnais qui recevra l'OM dimanche. Enzo Molebe fait son retour.
On s'y attendait, c'est à présent officiel. Puisqu'il a pris la route pour l'Espagne, où l'attend Villarreal, Georges Mikautadze n'est logiquement pas dans le groupe pour le choc face à l'OM dimanche (20h45). En lieu et place, Paolo Fonseca a convoqué Enzo Molebe, qui a repris la compétition le week-end passé avec la réserve (1-1 contre Bourgoin).
Pour le reste, pas de changement dans l'effectif lyonnais, hormis le départ de Saël Kumbedi (désormais à Wolfsburg). Ils ne seront donc pas 21, mais bien 20 sur la feuille de match pour la confrontation dominicale. Téo Barisic, qui aurait pu numériquement remplacer le latéral droit, est resté avec Gueïda Fofana pour le duel de ce samedi à Seyssinet, en National 3.
Quelques joueurs encore hors du groupe
Mathieu Patouillet, Mahamadou Diawara ou encore Paul Akouokou sont encore laissés à la maison. Enfin, le staff déplore toujours les absences d'Orel Mangala et d'Ernest Nuamah, en réathlétisation. Il devra aussi composer sans numéro 9 référencé pour contrecarrer les Phocéens. Avec l'envie de réaliser un trois sur trois qui ne serait pas anodin.
Le groupe de l'OL : Descamps, Diarra, Greif - Abner, Kluivert, Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - De Carvalho, Merah, Morton, Sulc, Tessmann, Tolisso - Fofana, Gomes Rodriguez, Karabec, Molebe, Moreira
Je venais de découvrir le groupe, la ligne d'attaque ça fait peur
Sulc devrait être mis dans la liste des attaquants.
Si Karabec y est, ce serait logique que Sulc y soit aussi.
Ça change (un peu) la donne.
Sulc et Karabec sont des milieux qui peuvent jouer avant centre pour le premier , et ailier droit pour le second
Les deux vont jouer je pense .
Molebe je croyais qu'il était vendu ?
L'attaque ne serait pas si moche que ça :
Fofana Tolisso Karabec
avec Sulc devant .
Je pense qu'il aurait mieux valu le vendre, peu importe si nous sommes en manque d'avant-centre dans l'immédiat.
Pavel, même si c'est un milieu offensif, aurait pu faire l'affaire en pointe : pour 13 apparitions en tant que buteur, il a marqué 7 fois et fait et une passe décisive.
Cf les stats de nos offensifs que j'ai relevées un peu plus haut que ce commentaire : https://www.olympique-et-lyonnais.com/ol-paulo-fonseca-heureux-des-prestations-defensives,377797.html#comment-1362527.
Sulc va planter et ça va apaiser un peu tout ce feu
enzo est une pépite du centre de formation , il n'a que 17 ans mais je croyais que l'ol voulait le vendre à Séville ??
a Priori accord OL - Lens pour satriano....prêt payant avec une option d'achat à hauteur de 5 millions d'euros
33 matchs en L1 l'année dernière 4 buts....ca craint🤬
Prêt payant, rien que ça ça craint.
Ça dépend évidemment du montant mais bon ça aurait été mieux de donner du temps de jeu aux jeunes en doublure.
Alejandro Gomes Rodrigez ( AGR) n'a peut-être que 17 ans mais n'oublions pas qu'il a marqué contre le Bayern en préparation. + 1 belle passe décisive pour Moreira dans 1 autre match. C'est 1 très bon joueur avec 1 gros potentiel qui marquait régulièrement avec la reserve ou a l'international. Il est costaud pour son age et rapide. Je pense qu'il va s'imposer rapidement à la pointe de l'attaque, si Fonseca lui donne sa chance. Il faut lui faire confiance !
Je suis à moitié ok
Il faut lui donner sa chance et je préfère cette option que de prendre satriano
Après il ne peut pas remapcler Lacazette et mikautadze sur une saison
Il lui faut du temps et en doublure ça sera déjà très très bien
J’annonce une défaite demain et tout les journaux vont nous tomber dessus
En face un mec aguerri qui sait jouer contre Fonseca et qui va profiter du fait qu’on est plus d’attaquant
Ils ont fait quoi la cellule de recrutement quand ils disent on est tranquille on a tou prévu ?
L’orgueil ça se paye et très chère !
On a gagné nos deux premiers matchs, comme Lorient en avait gagné 3 ou 4 avant de descendre en fin d’année
Toutes les autres équipes se renforcent et continue à Peaufiné leur groupe
Et nous on vends un de nos meilleures joueurs pour aller récupérer un indésirable chez le 8 eme de ligue 1 a deux jours de la fin du mercato
J’espère juste une chose c’est que leur recrue secrète ne nous plante d’ici lundi sinon c’est plus la 15 eme place qu’on va jouer et je suis sérieux
Je ne suis pas un défaitiste loin de là
Mais en perdant et Lacazette et Mikautadze sans un tres tres bon 9 on y arrivera pas du tout et peut importe la cohésion du groupe
C’est pas la bonne humeur et la cohésion de groupe qui te marque un but
Contre Strasbourg en fin d’année avec un Lacazette en forme il y’a 2 ou 3 a 0 a la mi temps et vous connaissez la suite
On a toujours eu des attaquants prolifiques à Lyon
Hojlund ou depay serait une bonne idée mais j’attend quand même de voir qui est leur attaquant surprise
Il y a encore un an, je considérais Enzo Molebe comme un gros espoir de la formation lyonnaise, et c'était aussi l'avis des professionnels, ce joueur étant l'un des plus suivis de l'OL par les recruteurs européens.
Je doute que son potentiel ait baissé, sa situation s'est compliquée en raison de blessures multiples et assez nombreuses qui l'ont éloigné des terrains et du groupe pro où il semblait commencer à faire son trou, du moins aux entraînements.
S'il n'est pas vendu lui aussi avant, peut-être que le départ de Mikautadze va lui donner du temps de jeu, et l'opportunité de s'imposer, à condition bien sûr que les blessures subies n'aient été que les conséquences d'un mauvais concours de circonstances et qu'il retrouve durablement l'intégrité de ses moyens.
C'est peut-être lui (on peut toujours espérer) le vrai successeur de Lacazette dans le temps? En tout cas, sur ce qu'il avait montré en équipe de jeunes, c'était très prometteur.
Demain, 4-3-3 à plat avec la recrue tchèque en faux 9.
Sinon, je vois pas.
Anthony Martial est libre de tout contrat et n'a que 29 ans.... La cible secrète ?
Edit.
Je le croyais libre mais il joue à L'AEK Athènes en fait .
Prêt payant d'1 million d'euros pour Satriano
Notre 📆de la phase de ligue a été dévoilé par l'UEFA
✈ 25/09 | FC Utrecht - OL
🏠 02/10 | OL - FC Salzburg
🏠 23/10 | OL - FC Bâle
✈ 06/11 | Real Betis - OL
✈ 27/11 | Maccabi Tel Aviv - OL
🏠 11/12 | OL - Go Ahead Eagles
✈ 22/01 | BSC Young Boys - OL
🏠 29/01 | OL - PAOK