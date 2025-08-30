En instance de transfert, Georges Mikautadze n'est pas dans le groupe lyonnais qui recevra l'OM dimanche. Enzo Molebe fait son retour.

On s'y attendait, c'est à présent officiel. Puisqu'il a pris la route pour l'Espagne, où l'attend Villarreal, Georges Mikautadze n'est logiquement pas dans le groupe pour le choc face à l'OM dimanche (20h45). En lieu et place, Paolo Fonseca a convoqué Enzo Molebe, qui a repris la compétition le week-end passé avec la réserve (1-1 contre Bourgoin).

Pour le reste, pas de changement dans l'effectif lyonnais, hormis le départ de Saël Kumbedi (désormais à Wolfsburg). Ils ne seront donc pas 21, mais bien 20 sur la feuille de match pour la confrontation dominicale. Téo Barisic, qui aurait pu numériquement remplacer le latéral droit, est resté avec Gueïda Fofana pour le duel de ce samedi à Seyssinet, en National 3.

Quelques joueurs encore hors du groupe

Mathieu Patouillet, Mahamadou Diawara ou encore Paul Akouokou sont encore laissés à la maison. Enfin, le staff déplore toujours les absences d'Orel Mangala et d'Ernest Nuamah, en réathlétisation. Il devra aussi composer sans numéro 9 référencé pour contrecarrer les Phocéens. Avec l'envie de réaliser un trois sur trois qui ne serait pas anodin.

Le groupe de l'OL : Descamps, Diarra, Greif - Abner, Kluivert, Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - De Carvalho, Merah, Morton, Sulc, Tessmann, Tolisso - Fofana, Gomes Rodriguez, Karabec, Molebe, Moreira