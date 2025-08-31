Actualités
Moussa Niakhaté (OL) face au Fenerbahçe
Moussa Niakhaté (OL) face au Fenerbahçe (Photo by Serhat Cagdas / ANADOLU / Anadolu via AFP)

Ligue Europa : voyage à Utrecht pour commencer, réception du PAOK pour finir... Le calendrier de l'OL

  • par Gwendal Chabas
  1 Commentaire

    • Déjà au courant de ses adversaires, l'OL connaît désormais son calendrier en Ligue Europa. Une compétition qu'il entamera aux Pays-Bas.

    Les observateurs le disent, et même au sein du club, on admet volontiers que le tirage a été clément. Vendredi, l'OL a appris le nom de ses huit futurs adversaires lors de la phase de classement de la Ligue Europa. Il a échappé à l'AS Roma, à Porto ou encore à Aston Villa, trois favoris. Son opposant le plus ardu devrait être, sur le papier, le Real Betis cher à Nabil Fekir, qu'il défiera à l'extérieur le jeudi 6 novembre lors de la 4e journée (21 heures).

    Avant cette grosse échéance, qui ne se jouera pas dans l'enceinte principale des Espagnols, mais à la Cartuja, l'Olympique lyonnais serait donc inspiré de prendre beaucoup de points. Cela lui évitera toute pression du résultat, même s'il envisage forcément de lutter droit dans les yeux avec les Sévillans. Pour cela, il faudra se rendre à Utrecht et l'emporter dès la 1re journée par exemple. Un match prévu le jeudi 25 septembre (21 heures).

    Retrouvailles avec Shaqiri le 23 octobre

    Deux réceptions à bien négocier ensuite, avec les Autrichiens du FC Salzburg, qui ne seront pas à sous-estimer, le jeudi 2 octobre (21 heures). Le Bâle de Xherdan Shaqiri sera à Décines le 23 octobre pour la 3e journée (18h45). Suivront deux déplacements capitaux dans la course à la qualification.

    À Séville donc, mais aussi en Serbie, où devrait se disputer la 5e journée face au Maccabi Tel Aviv le 27 novembre (21 heures). Le club israélien y a joué ses dernières affiches européennes, plus précisément à la TSC Arena de Bačka Topola.

    Un calendrier dense fin janvier

    Retour à la maison après ces deux voyages pour recevoir d'autres Néerlandais, ceux de Go Ahead Eagles le 11 décembre (21 heures). En 2026, il restera deux parties au programme. La première le 22 janvier du côté de la Suisse, chez les Young Boys à Berne (18h45), puis à la maison pour finir avec le PAOK une semaine plus tard (29/01) à 21 heures.

    Le menu de l'OL en Ligue Europa :

    • Utrecht - OL le jeudi 25 septembre (21h)
    • OL - FC Salzburg le jeudi 2 octobre (21h)
    • OL - FC Bâle le jeudi 23 octobre (18h45)
    • Real Betis - OL le jeudi 6 novembre (21h)
    • Maccabi Tel Aviv le jeudi 25 novembre (21h)
    • OL - Go Ahead Eagles le jeudi 11 décembre (21h)
    • Young Boys - OL le jeudi 22 janvier 2026 (18h45)
    • OL - PAOK le jeudi 29 janvier (21h)
      Ivan B - dim 31 Août 25 à 7 h 52

      Enfin, mon équipe préférée arrive dans mon pays. Je ne la raterais pour rien au monde et je peux la soutenir sans hésiter, car personne en Serbie ne sera surpris que je soutienne Lyon contre le Maccabi.

      Signaler

