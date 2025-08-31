OL - OM : avant-match, horaire, diffusion TV

Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant l'affiche de la troisième journée de Ligue 1 entre l'OL et l'OM.

Avant-match

Confirmer le début de saison contre une grande écurie française. Voici l'objectif affiché avant la réception de l'Olympique de Marseille. Leaders provisoire du classement après deux journées, les hommes de Paulo Fonseca ont su prendre les choses en main. D'abord contre le Lens de Pierre Sage (1-0) puis en s'imposant contre le promu messin pour la première à la maison (3-0). Plus difficile à Bollaert mais à son aise face à Metz, l'OL se mesure ce dimanche soir aux Marseillais. L'occasion d'en savoir davantage sur l'état des troupes dans ce match test à la saveur particulière.

Du côté de la Méditerranée, les vagues houleuses n'ont cessé de frapper la cité phocéenne ces derniers jours. La bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe lors de la première journée, les divergences du triumvirat Longoria - Benatia - De Zerbi au sujet d'un retour de Rabiot… Si tout a basculé après la défaite contre Rennes en ouverture du championnat (1-0), les Marseillais se sont repris à domicile en battant largement le Paris FC (5-2). Pierre-Emerick Aubameyang avait signé un retour brillant au Vélodrome en inscrivant un doublé.

Pour affronter l'OM, Paulo Fonseca a choisi de miser sur un groupe de 20 éléments, mais avec une grosse inconnue. Quid du rôle d'avant-centre alors que Georges Mikautadze est en partance pour l'Espagne ? Il est numériquement remplacé par Enzo Molebe, mais les Rhodaniens ne disposent plus de numéro 9 référencé dans leurs rangs. Rappelons aussi le départ en milieu de semaine de Saël Kumbedi à Wolfsburg.

À quelle heure se joue OL - OM ?

François Letexier sera aux commandes de ce premier choc des Olympiques de la saison. Coup d'envoi prévu à 20h45 dans un Parc OL qui promet d'être au rendez-vous. On attend plus de 50 000 supporters pour cette première grosse affiche de la saison à Décines.

Sur quelle chaîne voir OL - OM ?

Le duel olympien clôturant la troisième journée de Ligue 1, c'est le nouveau diffuseur français Ligue 1 + qui supervisera la rencontre. Xavier Domergue et Benoît Cheyrou seront aux commentaires. Ils seront accompagnés de Marina Lorenzo en bord pelouse.