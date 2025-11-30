Actualités
Afonso Moreira lors d'Auxerre - OL
Afonso Moreira lors d’Auxerre – OL (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

OL - Nantes : retrouver enfin le goût de la victoire en Ligue 1

  • par David Hernandez
  1 Commentaire

    • Avec seulement trois points pris sur les quatre dernières rencontres, l'OL fait du surplace au classement. Ce dimanche, seule la victoire sera belle contre le FC Nantes.

    Anniversaire pluvieux, anniversaire heureux ? Ce dimanche, la pluie a fait son apparition à Décines pour la deuxième salve des festivités du 75e anniversaire de l'OL. Pas vraiment les conditions idéales pour profiter pleinement de la journée, mais l'essentiel est ailleurs. Ce dimanche doit être un jour de fête avec le match de l'OL Légendes lancé à 16h contre les anciens de Parme. Mais, c'est bien à 20h45 que le plus gros des célébrations aura lieu avec notamment le coup d'envoi donné par Fleury Di Nallo. Un moment chargé d'émotion et auquel les coéquipiers de Corentin Tolisso espèrent être à la hauteur. Car oui, dans cette journée, seule une victoire de l'OL contre le FC Nantes fera de cette réunion un évènement réussi.

    Huitième avant d'affronter Nantes

    La pression est donc double pour les joueurs lyonnais. Il n'y a pas que des bougies à souffler, mais bien une dynamique à retrouver en Ligue 1. Depuis le succès probant contre Strasbourg le 27 octobre dernier, l'OL n'a plus connu la victoire en championnat. Pourtant, hormis le PSG il y a trois semaines à Décines, ce fut avant tout des adversaires abordables avec le Paris FC, Brest et Auxerre. A l'extérieur certes, mais pas des cadors du championnat. Trois points sur douze possibles, il y a donc urgence ce dimanche à la maison pour garder le rythme du haut du tableau.

    Johann Lepenant avec Nantes.
    Nantes a connu une venue perturbée à Lyon
    1 commentaire
    1. Ledromois
      Ledromois - dim 30 Nov 25 à 16 h 54

      Match important pour ne pas être décroché. La défaite de Strasbourg est une bonne occasion de le repasser devant

    Afonso Moreira lors d'Auxerre - OL
    OL - Nantes : retrouver enfin le goût de la victoire en Ligue 1 16:00
    Youssef El-Arabi, attaquant du FC Nantes
    El-Arabi (Nantes) : "Nos qualités sont très différentes du Maccabi" 15:10
    Johann Lepenant avec Nantes.
    Nantes a connu une venue perturbée à Lyon 14:20
    Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Anniversaire des 75 ans : "L'OL, c’est tout pour moi", avoue Tolisso 13:30
    Anthony Lopes (Nantes) à la parade contre l'OL
    Cet OL - Nantes marque le premier retour de Lopes à Décines 12:40
    Paulo Fonseca en tribunes lors d'OL - RWDM Brussels
    OL - Nantes : dernier match de suspension pour Fonseca 11:50
    Bryan Meyo et Daryl Benlahlou lors du match U19 OL - Andrézieux
    OL Académie : une de chute pour la réserve en Challenge Espoirs 11:00
    Michele Kang présidente de l'OL et de l'OL Lyonnes
    Malgré les chiffres, l’OL a "totalement confiance" en Kang et la direction 10:15
    Les légendes de Parme
    Le groupe de Parme pour affronter l’OL Légendes 09:30
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    OL - Nantes : la défense à trois encore maintenue ? 08:45
    Niakhaté et les joueurs de l'OL face au Maccabi Tel-Aviv
    OL - Nantes : un pan de l’histoire pour mieux regarder devant 08:00
    Corentin Tolisso lors d'OL - Nantes
    OL - Nantes : avant-match, horaire, diffusion TV 07:30
    Hans Hateboer (OL)
    OL - Nantes : Mangala et Hateboer de retour, Hamdani toujours là 29/11/25
    L'équipe de l'OL Légendes présente à Colombier-Saugnieu
    75 ans de l’OL : une centaine d’anciens joueurs présents 29/11/25
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : les U19 mordent la poussière à Reims 29/11/25
    Corentin Tolisso au moment du sacre à la Coupe du Monde 2018 avec les Bleus
    Tolisso (OL) ne veut toujours pas faire une croix sur les Bleus 29/11/25
    Corentin Tolisso (OL) en conférence de presse
    Tolisso (OL) : "Je suis dans la meilleure forme de ma carrière" 29/11/25
    Martin Satriano lors de Real Betis - OL
    Fonseca : "Satriano sera titulaire pour OL - Nantes" 29/11/25
