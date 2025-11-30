OL - Nantes : retrouver enfin le goût de la victoire en Ligue 1

Avec seulement trois points pris sur les quatre dernières rencontres, l'OL fait du surplace au classement. Ce dimanche, seule la victoire sera belle contre le FC Nantes.

Anniversaire pluvieux, anniversaire heureux ? Ce dimanche, la pluie a fait son apparition à Décines pour la deuxième salve des festivités du 75e anniversaire de l'OL. Pas vraiment les conditions idéales pour profiter pleinement de la journée, mais l'essentiel est ailleurs. Ce dimanche doit être un jour de fête avec le match de l'OL Légendes lancé à 16h contre les anciens de Parme. Mais, c'est bien à 20h45 que le plus gros des célébrations aura lieu avec notamment le coup d'envoi donné par Fleury Di Nallo. Un moment chargé d'émotion et auquel les coéquipiers de Corentin Tolisso espèrent être à la hauteur. Car oui, dans cette journée, seule une victoire de l'OL contre le FC Nantes fera de cette réunion un évènement réussi.

Huitième avant d'affronter Nantes

La pression est donc double pour les joueurs lyonnais. Il n'y a pas que des bougies à souffler, mais bien une dynamique à retrouver en Ligue 1. Depuis le succès probant contre Strasbourg le 27 octobre dernier, l'OL n'a plus connu la victoire en championnat. Pourtant, hormis le PSG il y a trois semaines à Décines, ce fut avant tout des adversaires abordables avec le Paris FC, Brest et Auxerre. A l'extérieur certes, mais pas des cadors du championnat. Trois points sur douze possibles, il y a donc urgence ce dimanche à la maison pour garder le rythme du haut du tableau.