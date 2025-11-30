OL - Nantes : dernier match de suspension pour Fonseca

Paulo Fonseca va vivre ce dimanche soir son dernier match en tribunes. L'entraîneur de l'OL, encore suspendu face à Nantes (20h45) lors de la 14e journée de Ligue 1, avait été sanctionné après un accrochage avec Benoit Millot le 2 mars.

Encore 90 minutes et l'attente va enfin prendre fin. Paulo Fonseca purge ce dimanche son dernier match de suspension lors de la rencontre entre l'OL et le FC Nantes de la 14e journée de Ligue 1. Un sanction intervenue un mois seulement après sa prise de fonction sur le banc lyonnais après son attitude menaçante envers l'arbitre du match contre Brest (2-1), le 2 mars dernier. Particulièrement remonté par les décisions arbitrales, Fonseca s'était retrouvé tête contre tête avec Benoît Millot.

"La proximité avec les joueurs m'a manqué"

Cette attitude virulente lui avait valu une suspension ferme avant, pendant et après le match d'accès au banc de touche, aux vestiaires des officiels et de toutes fonctions officielles, jusqu'au 30 novembre 2025 inclus. En outre, jusqu'au 15 septembre 2025 inclus, cette suspension était assortie avant, pendant et après le match, d'une interdiction d'accès aux vestiaires des joueurs, au terrain, au tunnel et à l'ensemble des couloirs menant aux zones précitées". "De la tribune, notre vision est totalement différente mais nous n'avons pas la possibilité de communiquer directement avec les joueurs, a-t-il dit en conférence de presse, samedi. Cette proximité avec eux a manqué avant le match, dans le vestiaire à la mi-temps du match et cette possibilité d'intervenir dans le jeu. Ce n'était pas facile mais nous avons fait une bonne gestion de mon absence sur le banc."

De retour à Lorient dimanche prochain

"Je suis quelqu'un de positif et nous devons apprendre des situations mais nous devons payer pour les actions que nous faisons et non pas pour être un exemple. Je suis touché de la situation mais je ne vais jamais oublier ces neuf mois", a-t-il dit, sans écarter l'idée d'imiter, à l'avenir, l'entraîneur de Paris Saint-Germain, Luis Enrique, en assistant à la première période des matches depuis la tribune, avant de descendre en bord de terrain pour la seconde. "Peut-être que cela pourra être une possibilité à l'avenir, effectivement", a confié Fonseca. Avant de penser à tout ça, le Portugais a encore un match à prendre sur lui avant de retrouver le banc de touche. Ce sera dimanche prochain à Lorient, alors que Jorge Maciel, son remplaçant pendant neuf mois, sera lui suspendu.

