Actualités
Paulo Fonseca en tribunes lors d'OL - RWDM Brussels
Paulo Fonseca en tribunes lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

OL - Nantes : dernier match de suspension pour Fonseca

  • par David Hernandez

    • Paulo Fonseca va vivre ce dimanche soir son dernier match en tribunes. L'entraîneur de l'OL, encore suspendu face à Nantes (20h45) lors de la 14e journée de Ligue 1, avait été sanctionné après un accrochage avec Benoit Millot le 2 mars.

    Encore 90 minutes et l'attente va enfin prendre fin. Paulo Fonseca purge ce dimanche son dernier match de suspension lors de la rencontre entre l'OL et le FC Nantes de la 14e journée de Ligue 1. Un sanction intervenue un mois seulement après sa prise de fonction sur le banc lyonnais après son attitude menaçante envers l'arbitre du match contre Brest (2-1), le 2 mars dernier. Particulièrement remonté par les décisions arbitrales, Fonseca s'était retrouvé tête contre tête avec Benoît Millot.

    "La proximité avec les joueurs m'a manqué"

    Cette attitude virulente lui avait valu une suspension ferme avant, pendant et après le match d'accès au banc de touche, aux vestiaires des officiels et de toutes fonctions officielles, jusqu'au 30 novembre 2025 inclus. En outre, jusqu'au 15 septembre 2025 inclus, cette suspension était assortie avant, pendant et après le match, d'une interdiction d'accès aux vestiaires des joueurs, au terrain, au tunnel et à l'ensemble des couloirs menant aux zones précitées". "De la tribune, notre vision est totalement différente mais nous n'avons pas la possibilité de communiquer directement avec les joueurs, a-t-il dit en conférence de presse, samedi. Cette proximité avec eux a manqué avant le match, dans le vestiaire à la mi-temps du match et cette possibilité d'intervenir dans le jeu. Ce n'était pas facile mais nous avons fait une bonne gestion de mon absence sur le banc."

    De retour à Lorient dimanche prochain

    "Je suis quelqu'un de positif et nous devons apprendre des situations mais nous devons payer pour les actions que nous faisons et non pas pour être un exemple. Je suis touché de la situation mais je ne vais jamais oublier ces neuf mois", a-t-il dit, sans écarter l'idée d'imiter, à l'avenir, l'entraîneur de Paris Saint-Germain, Luis Enrique, en assistant à la première période des matches depuis la tribune, avant de descendre en bord de terrain pour la seconde. "Peut-être que cela pourra être une possibilité à l'avenir, effectivement", a confié Fonseca. Avant de penser à tout ça, le Portugais a encore un match à prendre sur lui avant de retrouver le banc de touche. Ce sera dimanche prochain à Lorient, alors que Jorge Maciel, son remplaçant pendant neuf mois, sera lui suspendu.

    à lire également
    Michele Kang présidente de l'OL et de l'OL Lyonnes
    Malgré les chiffres, l’OL a "totalement confiance" en Kang et la direction

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca en tribunes lors d'OL - RWDM Brussels
    OL - Nantes : dernier match de suspension pour Fonseca 11:50
    Bryan Meyo et Daryl Benlahlou lors du match U19 OL - Andrézieux
    OL Académie : une de chute pour la réserve en Challenge Espoirs 11:00
    Michele Kang présidente de l'OL et de l'OL Lyonnes
    Malgré les chiffres, l’OL a "totalement confiance" en Kang et la direction 10:15
    Les légendes de Parme
    Le groupe de Parme pour affronter l’OL Légendes 09:30
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    OL - Nantes : la défense à trois encore maintenue ? 08:45
    Niakhaté et les joueurs de l'OL face au Maccabi Tel-Aviv
    OL - Nantes : un pan de l’histoire pour mieux regarder devant 08:00
    Corentin Tolisso lors d'OL - Nantes
    OL - Nantes : avant-match, horaire, diffusion TV 07:30
    Hans Hateboer (OL)
    OL - Nantes : Mangala et Hateboer de retour, Hamdani toujours là 29/11/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    L'équipe de l'OL Légendes présente à Colombier-Saugnieu
    75 ans de l’OL : une centaine d’anciens joueurs présents 29/11/25
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : les U19 mordent la poussière à Reims 29/11/25
    Corentin Tolisso au moment du sacre à la Coupe du Monde 2018 avec les Bleus
    Tolisso (OL) ne veut toujours pas faire une croix sur les Bleus 29/11/25
    Corentin Tolisso (OL) en conférence de presse
    Tolisso (OL) : "Je suis dans la meilleure forme de ma carrière" 29/11/25
    Martin Satriano lors de Real Betis - OL
    Fonseca : "Satriano sera titulaire pour OL - Nantes" 29/11/25
    Orel Mangala à l'entraînement de l'OL
    OL : Mangala sera dans le groupe contre Nantes 29/11/25
    Enzo Molebe, jeune attaquant de l'OL
    OL Académie : Molebe et Gonçalves redescendent avec la réserve 29/11/25
    Maitland-Niles et Mata devant Del Castillo (Brest)
    L’OL toujours sans Mata, Ghezzal en reprise individuelle 29/11/25
    Luis Castro, entraîneur du FC Nantes
    Luis Castro (Nantes) : "L’OL, une équipe qui joue bien mais perfectible" 29/11/25
    Ada Hegerberg avec la Norvège à l'Euro 2025
    OL Lyonnes : Yohannes et Hegerberg décisives en sélection 29/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut