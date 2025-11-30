OL Académie : une de chute pour la réserve en Challenge Espoirs

Malgré les renforts d’Enzo Molebe et Tiago Gonçalves, la réserve de l’OL a connu son premier revers en Challenge Espoirs. Les Lyonnais se sont inclinés 2-1 à Montpellier, samedi soir.

L’invincibilité a pris fin après quatre journées. N’ayant toujours pas connu de défaites depuis le début du Challenge Espoirs, la réserve de l’OL a connu son premier revers ce samedi lors de son déplacement à Montpellier. Avec huit points, les Lyonnais sont toujours en tête, mais leur adversaire du jour leur a recollé aux basques. Il faut dire que tout a mal commencé pour les joueurs de Gueïda Fofana dans le sud de la France. Après seulement trente secondes de jeu, l’OL courait déjà après le score. Une mise en route ratée, mais Daryll Benlahlou a finalement remis les deux équipes à égalité à la 22e minute.

Duel contre la réserve de l'OM samedi prochain

La frappe du gauche du joueur offensif a remis la réserve dans le match, mais un coup du sort est venu gâcher ces efforts. Sur un centre, Steeve Kango a eu le malheur de marquer contre son camp et de redonner l’avantage à Montpellier (40e). Malgré une seconde période plus offensive, la réserve lyonnaise, renforcée par les retours d'Enzo Molebe et Tiago Gonçalves, repart bredouille et ne se rassure pas avant de recevoir la réserve de l’OM samedi prochain pour le compte du championnat de National 3.