Satriano après OL - Nantes (3-0) : "Ça donne de la confiance"

Muet en Ligue 1 depuis le début de la saison, Martin Satriano était à la recherche de ce but qui pouvait tout déclencher. Après le visage fermé à Auxerre, l'Uruguayen avait le sourire ce dimanche après la victoire de l'OL contre Nantes.

Est-ce que vous êtes particulièrement heureux et soulagé d'avoir marqué deux fois ce (dimanche) soir dans la victoire de l'OL ?

Martin Satriano : Oui, je suis très content pour la victoire. C'est l'anniversaire de l'OL, donc on avait l'obligation de gagner. Je suis très content aussi pour les buts.

Vous attendiez ça depuis longtemps. Vous commenciez à vous impatienter ? A être un peu tendu ?

Oui, ce n'est pas facile pour un attaquant de ne pas marquer, mais je pense que je n'ai pas arrêté de travailler. Et à grâce de ça, j'ai réussi à marquer ce (dimanche) soir.

"Ce sera plus facile pour la suite"

Avec un retourné acrobatique et un beau but de l'extérieur du pied, ce sont deux buts difficiles et magnifiques en plus...

Oui, ce sont de beaux buts. Après, moi, j'ai voulu marquer juste un. Après, il est arrivé le deuxième avec la confiance. Je suis content aussi pour la victoire.

Marquer deux fois, ça change beaucoup de choses pour vous ?

Oui, ça donne de la confiance pour la suite. J'avais la confiance de toute l'équipe, du coach aussi. Mais je voulais marqué pour leur rendre cette confiance. Ce sera plus facile pour la suite.

Est-ce que vous avez douté un moment ou pas ?

Sur moi, non, jamais. Je travaille tout le temps et je sais que si tu travailles, après, les choses arrivent.

"Le coach m'a dit de rester tranquille"

Vous avez parlé du coach. Il a fêté vos buts comme un supporter. Comment jugez-vous votre relation avec lui ?

Je suis très proche de lui. Même lui m'a parlé hier. Il m'a dit qu'il était content avec moi, avec tout le travail que j'ai fait, de rester tranquille, que le but va arriver. Il est arrivé ce (dimanche) soir.

Jeudi, justement, il y a eu 6 buts et vous n'avez pas marqué. C'est compliqué à vivre ?

Oui, c'est compliqué. Mais après, je dis toujours que j'aime avant tout gagner le match. Pour moi, le plus important, c'est de gagner. On avait gagné 6-0. Après, bien sûr, je voulais marquer.