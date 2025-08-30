OL : Paulo Fonseca heureux des prestations défensives

Ce sera l'une des clés du duel contre l'OM dimanche. Avant cette 3e journée de Ligue 1, l'OL affiche de bonnes dispositions défensives, qui demanderont confirmation face à Marseille.

Au vu des forces en présence, et en prenant en compte le départ probable de Georges Mikautadze à Villarreal, on se dit que ce n'est pas offensivement que l'OL rivalisera avec Marseille. La comparaison des deux effectifs de ce point de vue, et ce n'est pas faire injure aux Lyonnais, penche en faveur de leur rival. Alors, il faut œuvrer autrement sans doute, en misant sur les dispositions défensives du moment par exemple.

Avec aucun but encaissé sur les deux premières journées, et seulement trois, dont deux penaltys, en présaison, le bilan est assez positif pour l'instant. Évidemment, le véritable test aura lieu dimanche contre l'OM. Il faudra sûrement montrer un visage encore meilleur, alors que Rémy Descamps et Abner vont commencer.

Une équipe "plus solidaire", qui "travaille plus"

Finalement, si les lignes ont été remodelées cet été, l'arrière-garde est restée la même, ou presque. Avec une charnière Clinton Mata et Moussa Niakhaté qui commence peut-être à trouver ses marques. De quoi satisfaire Paulo Fonseca. "Beaucoup de choses ont changé. Notre équipe est différente, elle travaille plus ensemble, montre plus de solidarité... Il y a plus de concentration, détaille le coach portugais. Mais on a aussi bossé sur cet aspect lors de la préparation, en axant sur les individualités. Le groupe est confiant."

Avec les péripéties des dernières heures, cet élément sera incontournable si l'OL veut espérer un trois sur trois après les deux victoires initiales. Avec les pertes d'Alexandre Lacazette, Rayan Cherki, Thiago Almada et potentiellement de Mikautadze, il faudra incontestablement performer défensivement si les Rhodaniens souhaitent viser haut.