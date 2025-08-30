La défenseure Wassa Sangaré quitte provisoirement l'OL Lyonnes pour cette saison. À 19 ans, elle va découvrir l'Angleterre au cours d'un prêt au London City Lionesses.

La découverte d'un nouveau championnat et d'une nouvelle culture. Wassa Sangaré n'évoluera pas avec l'OL Lyonnes cette saison. La jeune défenseure (19 ans) évoluera en première division anglaise du côté du London City Lionesses, club appartenant à la galaxie de Michele Kang. Elle y est prêtée pour un an.

L'objectif sera de lui faire encore gravir les échelons. Cela fait suite à une expérience de quelques mois au Havre à la fin de l'exercice 2024-2025. En janvier dernier, elle avait été envoyée au HAC pour une première expérience en D1. Elle y avait disputé 11 rencontres toutes compétitions confondues.

Du monde en défense centrale

Cette fois-ci, elle va explorer un nouveau championnat au sein de l'effectif de Jocelyn Prêcheur. Elle avait d'ailleurs joué quelques minutes lors du match amical entre les Rhodaniennes et les Londoniennes le 21 août dernier (3-1). Mais avec Wendie Renard, Ingrid Engen, Elma Junttila Nelhage, Tarciane, Alice Sombath voire Maïssa Fathallah, le contingent lyonnais dans l'axe est plein. Elle va donc gagner du temps de jeu en outre-Manche.

En 2023-2024, la finaliste du dernier Euro U19 avec la France avait participé à cinq affiches sous les ordres de Sonia Bompastor. Ses seules apparitions jusqu'à présent avec les professionnelles. Elle est sous contrat jusqu'en 2027 après sa prolongation en début d'année.