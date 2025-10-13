Valbuena ne "regrette pas" son passage à l’OL

Malgré son passif de Marseillais, Mathieu Valbuena n’avait pas manqué de rejoindre l’OL en 2015. Les deux saisons n’ont pas été de tout repos, mais le joueur offensif avait avant tout l’équipe de France en tête.

À 41 ans, il continue de faire trembler les filets européens. Alors oui, ce n’est désormais qu’avec la réserve de l’Olympiakos, mais Mathieu Valbuena s’offre une dernière danse avant de raccrocher les crampons. Dans un club grec où il semble avoir trouvé une seconde famille depuis plusieurs années, le joueur offensif est à présent loin de tout le tapage médiatique qui a pu l’entourer dans l’affaire de la sextape avec Karim Benzema. L’épisode lui est quasiment rappelé à chaque intervention, mais la page est tournée, car "Petit Vélo" a appris à se forger une carapace tout au long de sa carrière.

"J'ai pensé à ma carrière"

Cette constante au haut niveau n’a jamais été un long fleuve tranquille, à l’image de son renvoi du centre de formation des Girondins de Bordeaux à cause de sa taille. S’il a été adulé au Vélodrome pendant plusieurs saisons, Valbuena est rapidement devenu un "traitre" au moment de rejoindre l’OL à l’été 2015. "Je voulais revenir à l’OM, mais Vincent Labrune était encore là. Quand Jean-Michel Aulas m’a appelé, je me suis dit : 'waouh, avec Marseille, ça va être compliqué'. J’ai pensé à ma carrière, j’avais l’équipe de France en ligne de mire et je ne pouvais pas perdre ça, a-t-il avoué sur RMC. J’ai fait ce choix-là, que je ne regrette pas parce que ce serait faire injure à Lyon, mais il y a dix ans, il n’y avait pas une telle rivalité".

S’il a réussi à retourner l’opinion à Lyon au fil de son histoire, Mathieu Valbuena se rappelle que les supporters lyonnais "sont venus et m’ont dit 'mais nous, on ne te veut pas' et je n’étais plus aimé nulle part, car à Marseille, on m’a pris pour un traitre."