Enzo Reale et l'OL Légendes régalent à Colombier-Saugnieu

Ce dimanche matin, l'OL Légendes effectuait sa deuxième sortie, du côté de Colombier-Saugnieu. Avec notamment notre consultant Enzo Reale, les anciennes gloires lyonnaises ont facilement gagné (9-0) contre les vétérans du club rhodanien.

L'important, ce ne sont pas les trois points et encore moins la victoire. Mais, malgré la retraite, l'esprit de compétiteur est toujours là chez les légendes de l'OL. Alors ce dimanche, il n'y a pas eu match à Colombier-Saugnieu pour la deuxième sortie de l'OL Légendes depuis la relance de l'association au printemps. Face aux anciens de la commune rhodanienne, Enzo Reale et les anciens joueurs de l'OL ont offert une large victoire 9-0 aux supporters et nostalgiques venus au stade municipal. Il faut dire qu'après le premier match à Mions il y a trois mois, l'équipe des Légendes avait encore fière allure avec des jeunes retraités comme notre consultant dans "Tant qu'il y aura des Gones", Clément Grenier ou encore Maxime Gonalons.

Un clin d'œil à Bernard Lacombe

Au milieu des Caveglia, Cris, Laigle et autre Anthony Reveillère, la nostalgie était forcément là dans ce match caritatif. Car oui, cette sortie des légendes de l'OL avait pour objectif de récolter des fonds pour l'association Docteur Clown. Un joli clin d'œil puisque Bernard Lacombe, décédé en juin dernier, en a longtemps été le parrain. Malgré la grisaille lyonnaise, le succès a bien été au rendez-vous. De nouvelles manifestations devraient bientôt voir le jour pour l'OL Légendes.